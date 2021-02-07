УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1482 51
Білорусь (3872) протест (1628) Кулеба Дмитро (1769)

Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба

Україна солідарна з білоруським народом в його прагненні побудувати незалежну, демократичну європейську країну.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus", - написав Кулеба.

Також читайте: Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в різних містах Білорусі регулярно відбуваються акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні .При цьому силовики досить жорстко затримують учасників протесту. Періодично фіксуються факти масових затримань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-річного білоруського підлітка засудили до 2 років позбавлення волі за модерацію телеграм-каналу "Дані карателів Білорусі"

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Та не. В чём-то таки успешна. По крайней мере на нашем фоне. Медицина, дороги, качество продуктов питания, сфера обслуживания. Украина иам и рядом не валялась.
показати весь коментар
07.02.2021 13:49
+3
зайди на госстат и сопоставь успешность стран. Из Беларуси не убегают сотнями тысяч из страны за лучшей жизнью. Недавно наш МИД жаловался что не пускают украинцев в Беларусь по поводу трансплантаций. А газом давно заправлялся беларусским? Так кто успешен?
показати весь коментар
07.02.2021 13:51
+3
А если белорусы захотят войти в РФ, Кулеба поддержит такое решение народа?
показати весь коментар
07.02.2021 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а хіба ще фактично не поглинула?
показати весь коментар
07.02.2021 13:25 Відповісти
Допоможіть боротись з ватою у фейсбук групі "Моя Одесса" Зокрема про перейменування проспекту на Жукова. Дякую.

https://www.facebook.com/groups/myodessa
показати весь коментар
07.02.2021 13:40 Відповісти
"Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил во время совместной видеоконференции с Меркель, передает Bloomberg.
показати весь коментар
07.02.2021 14:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
Цензор пора переименовать в "Говорит и показывает Кулеба".
показати весь коментар
07.02.2021 13:31 Відповісти
бредятина для малоросов
показати весь коментар
07.02.2021 14:49 Відповісти
чёт много кулебы стало??(к чему бы это??)шибко раздухарился!!боюсь что ,,новичёк" и на него кацапы бодяжат!! Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2177 Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5104 Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1918
показати весь коментар
07.02.2021 13:33 Відповісти
********* не полностью поглотил Белоруссии, т.к. из жопы путина ещё видны усы лукашенки Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9014
показати весь коментар
07.02.2021 13:33 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так мы вроде и построили довольно успешную страну.
показати весь коментар
07.02.2021 13:37 Відповісти
И в чем она успешна?
Для кого она образец успешности?
Для вашей ваты около зомбояшмка?
показати весь коментар
07.02.2021 13:41 Відповісти
Та не. В чём-то таки успешна. По крайней мере на нашем фоне. Медицина, дороги, качество продуктов питания, сфера обслуживания. Украина иам и рядом не валялась.
показати весь коментар
07.02.2021 13:49 Відповісти
На счёт медицины, я не спец, так как стараюсь не болеть.
А на счёт дорог и сферы обслуживания, ты где то под Антрацитом живёшь?
показати весь коментар
07.02.2021 13:53 Відповісти
Даже бориспольская трасса отстой в сравнении с лучшими банами Беларуси, даже сравнивать нечего
показати весь коментар
07.02.2021 14:11 Відповісти
Бориспольская трасса была хороша...
в 1995 году...)))
Щас не скажу, не ездил)
показати весь коментар
07.02.2021 14:16 Відповісти
PO kacestvu produktov oni otstajut ot Ukraini,po krajne mere vasix jest Evrope,a ix netu poskolku ixneje nesootvestvujet standartam ES.Medicina v ciom tam uspex?Pro sferu uslug toze jasno sovetski uroven,mozet nebyli u nix gostinicax,tak tam napisano nechamit za eto straf ili tiurma do 2 let.Vidimo bolsinstvo chamit ot takix uslug Білоруси повинні мати право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1652
показати весь коментар
07.02.2021 15:04 Відповісти
зайди на госстат и сопоставь успешность стран. Из Беларуси не убегают сотнями тысяч из страны за лучшей жизнью. Недавно наш МИД жаловался что не пускают украинцев в Беларусь по поводу трансплантаций. А газом давно заправлялся беларусским? Так кто успешен?
показати весь коментар
07.02.2021 13:51 Відповісти
Каким газом?
У Беларуси газ есть?
показати весь коментар
07.02.2021 13:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
К сожалению нет у нас ни газа, ни нефти, ни чернозема и выхода к морю нет, а также руд и угля. Эх, завидуем вашим природным богатствам. Да с такими ресурсами вы должны с золотых тарелок серебряными ложками едать.
показати весь коментар
07.02.2021 14:03 Відповісти
Не нужно нам завидовать,но и срать как мы тут ***** живём, а вы так офигенно тоже.
показати весь коментар
07.02.2021 14:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
Да не, мы живем скромненько. Однако вы не совсем поняли, о чем я. На мой взгляд Украина по своим возможностям самая богатая страна мира. Вы должны жить как арабские шейхи(а то и лучше). Огромные заводы способные производить огромные самолеты, корабли, ракеты и пр. Не скромничайте, возьмите все эти богатства и пользуйтесь на здоровье.
показати весь коментар
07.02.2021 14:15 Відповісти
Типун тебе на язык)
У нас 70% экономики уходило на имперские танчики, ракеты, самолётики и корабли, а сами жили как оборванцы.
Вы то, похитрожопее были, трактора, самосвалы, грузовички, как говорится, своя рубашка ближе к телу)
показати весь коментар
07.02.2021 14:28 Відповісти
Є одна проблема. Щоб це реалізувати потрібна, буквально, Коліївщина. І тут виникнуть ще декілька. Висока ймовірність зовнішньої агресії з боки орди, та висока ймовірність знищення не лише олігархату та його посіпак, але і частини середнього класу. Можлива це помірковано-права військова диктатура на певний період. Але це теж майже фантастичний сценарій.
показати весь коментар
07.02.2021 14:32 Відповісти
Такие зубожилые украинцы, что их не пускают в Беларусь трансплантации делать?)))
показати весь коментар
07.02.2021 14:03 Відповісти
дело даже не в зубожилости, возможностей нима в Украине делать, просто нет. А людям что умирать?
показати весь коментар
07.02.2021 14:09 Відповісти
Программа трансплантации насколько известно в Украине есть, и ездят в Индию.
Но если честно и цинично, все это распил и возможность в лучшем случае удлинить приговор на пару лет.
показати весь коментар
07.02.2021 14:13 Відповісти
это ты сейчас так говоришь. Не дай Бог тебе даже близко быть с такими проблемами. Удачи)
показати весь коментар
07.02.2021 14:17 Відповісти
Ubegajut s nix sotni tysiaciami takze, za zarobotkami i ot rezima.Ne mense cem s Ukraini daze neimeja bez vizogo rezima
показати весь коментар
07.02.2021 15:18 Відповісти
улавливаешь разницу между заработками и получением вида на жительство. Поинтересуйся в евростате за год
показати весь коментар
07.02.2021 15:22 Відповісти
Da dopusutim k nam ix prijexalo stolko skolko i iz Ukraini,raznica melocnaja.Na zarobotki nacionalnyje vizi polucili.Pro politiceskix i ecio te sto polucili vid na zitelstvo eto otdelni razgovor takix u nas uze okolo 1000
показати весь коментар
07.02.2021 15:29 Відповісти
Ну и? Беларусы не бегут от беспредела, бегут за большими заработками, так и поляки в Германию. Но не от беспредела
показати весь коментар
07.02.2021 15:34 Відповісти
pocitajte ix kotoryje tut prijedut oni raskazyvajet pocemu bezit.Vot imeno bojatsia bezpredela,za svojix detej.Tam bezpredel po pravam celoveka,tebia mozet posadit za slovo na 5 let.,a ciom ecio tut govorit.
показати весь коментар
07.02.2021 15:39 Відповісти
везде есть люди которым не нравится власть, это данность. Но уровень побега из Украины в процентном соотношении к населению( У нас часть уехала в Польшу, часть батрачит на черных лесорубов, чутко бюджетников, да и тех сократили, особенно чиновничьих крыс, что верно, единственно правильная реформа. А так, тоска. Черная пустота, поглощающая души людей, шутка(
показати весь коментар
07.02.2021 15:51 Відповісти
V Litve ix ne mense cem s Ukraini rabotajet.U nas vet takze dajut danyje,ja uze necytaju tex sto rabotajet nelegalno
показати весь коментар
07.02.2021 15:33 Відповісти
кульок, ти уже нарішало, що е-гію імпортують з Білорусі. Падло і молотка в руці не держало, а патякає про високі матерії. Зажди, побудують 2-ий енергоблок, і ти ж, непотріб, будеш залюбки брати в Білорусі. Тому що ти тупе чмо разом зі своїм кабміном. Хоча про що я? шавки завжди лижуть ноги
показати весь коментар
07.02.2021 13:37 Відповісти
дайте мене за його горло подержаца!!!!
показати весь коментар
07.02.2021 13:39 Відповісти
Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4721 Правильно. Вот му-у-удрi украинцi сами решают своё будущее. 30 лет в жопе. Это та же Африка. Пока были колонизаторы, как-то шли дела. Ушли - всё: воровство, взяточничество, судейский беспредел сжирают страну живьём. Не, те колонизаторы. которые ушли, ну их на1уй.. Но может каких других пригласить? Потому что, как в Повести временных лет, за тысячу лет ничего не изменилось. "Широка наша земля и обильна, но порядка в ней нет Приходите и правьте нами". Трошки обидно, но по-другому как-то не получается.
показати весь коментар
07.02.2021 13:39 Відповісти
Ты жил при тех "колонизаторах", что расписделся, как при них было хорошо?
Заскучал по колбасе за 2.20?
показати весь коментар
07.02.2021 13:46 Відповісти
Ты дурак, Валера? Ты понял, что прочитал и что написал?
показати весь коментар
07.02.2021 13:50 Відповісти
нікуди попередні колонізатори не уходили. нами правлять нащадки партноменклатури, кгбешні сексоти та кримінл, що до них приєднався.
показати весь коментар
07.02.2021 13:50 Відповісти
Ну. и на кого тут пенять? Нам же их не с Луны на верёвке спустили. Вот это и есть украинцы. И из 10 человек на улице, которые власть клянут, 8 на их месте вели бы себя точно также. А может ещё и не так.
показати весь коментар
07.02.2021 13:55 Відповісти
самі винні. ніхто і не заперечує.
показати весь коментар
07.02.2021 13:58 Відповісти
Україна була самою колонізованою московитами з усіх республік. 300 років як не як. Каналізатори перефарбувались і залишились на місцях.
показати весь коментар
07.02.2021 13:54 Відповісти
Они перекрасились настолько, насколько позволил мудрий нарид. И хватит уже этот бред городить про 300 лет и генетическую память. Сейчас другое время и у кого есть мозги в голове, вполне может определиться. А если раз за разом одно и то же - значит такие мозги, такой народ.
показати весь коментар
07.02.2021 13:59 Відповісти
Тут такое дело, что решат они, а паровозом будешь идти ты)
Понятно, что во всех грехах и неудачах проще обвинить других)
показати весь коментар
07.02.2021 14:09 Відповісти
А если белорусы захотят войти в РФ, Кулеба поддержит такое решение народа?
показати весь коментар
07.02.2021 14:00 Відповісти
КулЁба лучший - он всё решает за всех )
показати весь коментар
07.02.2021 14:44 Відповісти
Во все годы такое желание в Беларуси поддерживало от 3 до 7% по опросам, в т.ч. по итогам референдума.
показати весь коментар
07.02.2021 14:44 Відповісти
сегодня Кулеба дежурный по цитатам и высказываниям?
ну прямо через новость - Кулеба...Кулеба... бенефис чёйли?
показати весь коментар
07.02.2021 14:26 Відповісти
Украина солидарна с белорусским народом - с какой её частью? И почему Кулёба решил что беларусы против союза с рашей? Это в конце концов он будет решать как развиваться Беларуси?
показати весь коментар
07.02.2021 14:42 Відповісти
это вообще не только белорусы это все страны имеют право
показати весь коментар
07.02.2021 15:18 Відповісти
 
 