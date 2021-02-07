Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна солідарна з білоруським народом в його прагненні побудувати незалежну, демократичну європейську країну.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus", - написав Кулеба.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в різних містах Білорусі регулярно відбуваються акції протесту проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, що захопив владу в країні .При цьому силовики досить жорстко затримують учасників протесту. Періодично фіксуються факти масових затримань.
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Для кого она образец успешности?
Для вашей ваты около зомбояшмка?
А на счёт дорог и сферы обслуживания, ты где то под Антрацитом живёшь?
в 1995 году...)))
Щас не скажу, не ездил)
У Беларуси газ есть?
У нас 70% экономики уходило на имперские танчики, ракеты, самолётики и корабли, а сами жили как оборванцы.
Вы то, похитрожопее были, трактора, самосвалы, грузовички, как говорится, своя рубашка ближе к телу)
Но если честно и цинично, все это распил и возможность в лучшем случае удлинить приговор на пару лет.
Заскучал по колбасе за 2.20?
Понятно, что во всех грехах и неудачах проще обвинить других)
ну прямо через новость - Кулеба...Кулеба... бенефис чёйли?