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Росія (28488) Естонія (347) Навальний (508) Боррель (292)

Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) піддала критиці візит верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви.

"Час візиту був невдалим. Ще до візиту я говорила, що однією з попередніх умов цього візиту має бути можливість зустрітися з Олексієм Навальним. 2 лютого я засудила оголошений у Росії тюремний вирок Навальному і, як і інші лідери Європи та США, вимагала його негайного звільнення", - повідомила Лійметс у неділю ЗМІ Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лійметс вважає, що Боррель мав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголоси ти, що держави-члени ЄС вимагають упровадження санкцій проти Росії за систематичні та значні порушення прав людини.

Вона також нагадала, що Естонія була однією з держав-членів ЄС, які порушили питання про застосування санкцій.

Глава МЗС висловила жаль, що Боррель не порушив на пресконференції питання про засудження Євросоюзом "агресії Росії на Сході України, анексії Криму й торпедування Мінських угод з боку Росії".

Вона назвала таким, що "викликає питання", вітання Росії у зв'язку з вакциною Sputnik-V з урахуванням "ворожого ставлення до західних вакцин".

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Розчарування у Лійметс викликала також "критика великого союзника Естонії Сполучених Штатів Америки", що пролунала на пресконференції.

Вона зазначила, що хотіла б зустрітися з Боррелем найближчим часом, щоб обговорити результати візиту. "А поки що естонські дипломати працюють в ім'я того, щоб ми змогли вже найближчими днями за першої нагоди обговорити на рівні депутатів держав-членів ЄС візит до Москви й наші подальші відносини з Росією", - сказала Лійметс.

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Топ коментарі
+20
Просто старый пердун решил перед тем как склеить ласты для себя и своих внуков оторвать акций Газпрома. Чем он хуже от Макарона или Штанмаера
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07.02.2021 13:41
+14
Старый пердун поехал засвидетельствовать свое почтение. Канешна же бескорыстно
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07.02.2021 13:45
+12
Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался - Цензор.НЕТ 2918
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07.02.2021 13:58
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Просто старый пердун решил перед тем как склеить ласты для себя и своих внуков оторвать акций Газпрома. Чем он хуже от Макарона или Штанмаера
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07.02.2021 13:41 Відповісти
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Ему-то акции за что должны дать были?
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07.02.2021 13:47 Відповісти
за невведение Советом Европы санкций ЕС против рашиста,М ацковский хазяин ВЕЛЕЛ , гейропейскому подельнику борову прибыть в мацкваабад ,за расчетными юдиными монетами ,которые причитаются гейропеским подельникам оккупанта Украины
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07.02.2021 14:01 Відповісти
ЕС СЛИВАЕТ НАШУ СТРАНУ в унитаз!!! поматросили и бросили .... заставили вщ\зять многомиллиардніе кредиті с жёсткими условиями что всё бабло будет идти в "зелёную энергетику." строить будут ЕСсовские и китайские корппорации- Норвежская компания NBT и китайская компания CRT подписали контракты о совместном проектировании, закупке и строительстве ветроэлектростанций «Зофия 2» и «Зофия 3» общей мощностью 750 мегаватт. После сооружения это станет крупнейшим ветропарком Европы.зеленые тарифы - это тарифы, по которым государство выплачивает владельцам солнечных и ветроэлектростанций средства за их электроэнергию Такие тарифы выше рыночной стоимости электричества для того, чтобы стимулировать развитие альтернативной энергетики в Украине. Однако размер этих тарифов пока в Украине является самым высоким в Европе. Это привело к тому, что сама электроэнергия для потребителей также выходит дороже.
6 сентября 2018 года Украина подписала с норвежской компанией NBT договор о строительстве ветроэлектростанции в Херсонской области, недалеко от административной границы с Крымом.
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07.02.2021 14:42 Відповісти
думаете почему кацапы такие бедные при своих возможностях и ресурсах,деньги ***** не тратит на своих крепостных а на дворцы,войны и на подкуп коррумпированных политиков по всему миру, европа давно погрязла в грязных и кровавых деньгах газпрома
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07.02.2021 14:54 Відповісти
да он за баррелем поехал... сдался ему тот Навальный...
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07.02.2021 13:44 Відповісти
За кэшем он приехал, чтобы не "светиться". Дипбагаж не проверяется.
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07.02.2021 13:54 Відповісти
Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался - Цензор.НЕТ 675
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07.02.2021 13:58 Відповісти
Ето еще раз подтверждает факт что наша власть в первую очередь должна удовлетворять потребности и желания нашего народа, а не хотелки европейских акционеров Газпрома. Так как никто кроме украинского народа за нашу страну воевать не будет.
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07.02.2021 13:45 Відповісти
Старый пердун поехал засвидетельствовать свое почтение. Канешна же бескорыстно
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07.02.2021 13:45 Відповісти
Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался - Цензор.НЕТ 4419
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07.02.2021 13:46 Відповісти
Денежки, они такие,они не пахнут.
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07.02.2021 13:50 Відповісти
Западная мордва критикует Борреля за визит к восточной мордве.
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07.02.2021 13:51 Відповісти
Не удержусь. Вспомню политикана с НВ - ваньку яковину
Тот с серьезнім видом вещал, что єтот поц везет плешивому чуть ли не черную метку от запада
Но выглядело это все как пассивный минет )))
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07.02.2021 13:52 Відповісти
Который, кстати, упорно не желает переходить на государственный. Скорее всего, он им не владеет.
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07.02.2021 15:37 Відповісти
Он мацкаль и не делает этого принципиально.
А я уже раз несколько на стримах доводил его до нервного крика и обещаю продолжать Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували - Цензор.НЕТ 2353
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07.02.2021 20:36 Відповісти
Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался - Цензор.НЕТ 2918
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07.02.2021 13:58 Відповісти
твое дело на бутылке сидеть, но ты же сюда приперся
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07.02.2021 14:01 Відповісти
А Зеленский и кулеба проглотили
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07.02.2021 14:00 Відповісти
Что не понятно, что эта жοπα по своим личным вопросам в Москву ездила ?
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07.02.2021 14:00 Відповісти
прям с языка снял))
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07.02.2021 14:00 Відповісти
Борель ездил свои личные дела с ****** решать...поторговаться...
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07.02.2021 14:00 Відповісти
А почём сейчас 1 баррель нефти ?
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07.02.2021 14:01 Відповісти
ця новина з'явилась російською у 13:39, а українською мовою її немає навіть у 14:00. Невже так багато часу треба для перекладу?
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07.02.2021 14:02 Відповісти
Шредеры и Берлускони с радостью и удовольствием насасывали у сцаря Воффки газпромовское бабло до тех пор, пока косабский неосовок не подгеб бы под себя всю Восточную Европу. А когда косабские танчики вышли бы на границу Австрии и Германии - дружненько побежали бы к США с воплями "Америка защити, хулиганы демократии лишают!".
К счастью США бдят, да и в Восточной Европе никто не хочет в неосовок. Так что сладкие путинские мечты о неосовке обернуться сцарю Воффке конской *******.
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07.02.2021 14:06 Відповісти
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глава МИД Эстонии точно клуша из села. Клохчет о городских делах. Счастливые люди, эти эстонцы.
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07.02.2021 14:06 Відповісти
Вот сейчас ты, чмо пригожинское, прям точь-в-точь себя изобразил. Тупой колхозник о политике блеять взялся. Тупой ты и методичка твоя - говно.
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07.02.2021 14:35 Відповісти
Они точно счастливые. Им же не приходится, как тебе, принудительно сидеть на бутылке Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували - Цензор.НЕТ 2097
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07.02.2021 14:39 Відповісти
ребята, вы тупые до невозможности. Во всей Украине нет человека с собственным мнением, да? Все что не вписывается в ваш бред автоматично становится агентом кем бы либо. Ну вот не учились люди в школах, не читали книг, вам же это не надо, у вас примитивная программа хуторянина - Нє трєба. Ничого не трэба, я сам собі пан. Вам не потрібна влада, вам потрібна анархія, так легше заробляти
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07.02.2021 15:15 Відповісти
Дружно баним кремлеботских пидоров. Их сюда шо-то много понабежало.
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07.02.2021 14:07 Відповісти
У Борреля в имени слог "зе" лишний. Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался - Цензор.НЕТ 151
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07.02.2021 14:09 Відповісти
свиньи в дерьме, наглые, синие,
но, мечет ЕС жемчуга перед свиньями !
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07.02.2021 14:17 Відповісти
Это ты автобиографию писать сел, говнюк пригожинский?
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07.02.2021 14:36 Відповісти
Фрау Меркель думаю Бореля опередила и завела свой аккаунт в Газпроме раньше.
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07.02.2021 14:19 Відповісти
Шрьодер еще проворнее!
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07.02.2021 14:47 Відповісти
А КАКОГО ОН ТУДА ВООБЩЕ ПОПЕРСЯ?????
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07.02.2021 14:28 Відповісти
Старый ************* ездил за своей зарплатой.
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07.02.2021 14:31 Відповісти
Лавров извинился за слово дебил "Никто этого мудилу дебилом не называл". Недипломатичное "дебил" было заменено на более корректное "мудила" И он довольный уехал.
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07.02.2021 14:32 Відповісти
Мало того, что оно старый, оно и пердун. Мало того, что оно в своей карьере регулрно обсиралось, оно еще по природе аферюга спаниель. Правда на фоне подобных типков, урсюлиха фон деряга смотрится королевой Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували - Цензор.НЕТ 5636
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07.02.2021 14:34 Відповісти
Так ить аристократка! Да еще и небедная. А этому поцу надо как-то на уютную старость насосать.
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07.02.2021 14:38 Відповісти
Фон и дер обычно не есть признаками аристократичности и обычно массово употреблялись, чтобы указать из какой деревни это мелкое. А в самом бундесе и меркель и пипл были в счастии, что ее удалось сдать аренду в европы Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували - Цензор.НЕТ 2875
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07.02.2021 14:44 Відповісти
Що ж ви хочете від соціаліста. Воно, мабуть, до сих пір вважає Рашу "оплотом міра і труда".
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07.02.2021 14:35 Відповісти
Борреля, унылая лошать, просто "трахнула" на своем поле)
Что собственно и показало, как и уровень дипломата, так и уровень подготовки.
Здесь вывод один, Европой сейчас рулят "дятлы", и как бы сильно надеятся на них не стоит.
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07.02.2021 14:37 Відповісти
Испанская социалистическая рабочая партия. Старого коммуниста новым фокусам не выучить. Старушкой Европой сейчас заправляют левые комиссары.
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07.02.2021 14:46 Відповісти
От Мордорской орды мы спасемся только в Балтийско-Черноморском Союзе: - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Молдова, Грузия, или в Черноморско-Балтийском Союзе:-Грузия, Молдова, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония. Это кому как нравится.
Других вариантов с полной Победой у нас нет.
Пан Гетьман Петро Олексійович, займіться цим питаням, й чим скоріш, тим краще.
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07.02.2021 15:06 Відповісти
Ну, слава аллаху, тебя чичи кормят белком регулярно
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07.02.2021 16:49 Відповісти
Та ми, украинці,на тебя твій кацацапський болт ложили, кацап недойопаний с українским прапорцем біля свого висеру.
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07.02.2021 17:21 Відповісти
Боррель не розуміє, що потрібно міняти і персонал, і ліжка. Як в тому бор_елі. Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували - Цензор.НЕТ 8473
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07.02.2021 15:35 Відповісти
А выразить вотум недоверия Боррелю Эстония не захотела?
Т.е. осуждают только на словах "на кухне".
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07.02.2021 15:46 Відповісти
А який час був би "удачний"? Росія завжди витре об них ноги оскільки УС може лише "озабочиваться" и "сильно озабочиваться" і Росія їм в черговий раз показала де їх місце-- біля параші. Дивився на поставу того Борреля під час прес-конференції- видовище було просто жалюгідне.
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07.02.2021 16:43 Відповісти
Как удобно продавать свою европейскую шкурку а потом прятаться за коллективной ответственностью ЕС - если что, ничего не требуется кроме призывов и озабоченностей. Худшего союзника не придумаешь.
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07.02.2021 17:02 Відповісти
 
 