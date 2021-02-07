Глава МЗС Естонії розчарована візитом Борреля у Москву: час вибрано невдало, питання агресії РФ проти України не порушували
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Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) піддала критиці візит верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля до Москви.
"Час візиту був невдалим. Ще до візиту я говорила, що однією з попередніх умов цього візиту має бути можливість зустрітися з Олексієм Навальним. 2 лютого я засудила оголошений у Росії тюремний вирок Навальному і, як і інші лідери Європи та США, вимагала його негайного звільнення", - повідомила Лійметс у неділю ЗМІ Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Лійметс вважає, що Боррель мав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наголоси ти, що держави-члени ЄС вимагають упровадження санкцій проти Росії за систематичні та значні порушення прав людини.
Вона також нагадала, що Естонія була однією з держав-членів ЄС, які порушили питання про застосування санкцій.
Глава МЗС висловила жаль, що Боррель не порушив на пресконференції питання про засудження Євросоюзом "агресії Росії на Сході України, анексії Криму й торпедування Мінських угод з боку Росії".
Вона назвала таким, що "викликає питання", вітання Росії у зв'язку з вакциною Sputnik-V з урахуванням "ворожого ставлення до західних вакцин".
Розчарування у Лійметс викликала також "критика великого союзника Естонії Сполучених Штатів Америки", що пролунала на пресконференції.
Вона зазначила, що хотіла б зустрітися з Боррелем найближчим часом, щоб обговорити результати візиту. "А поки що естонські дипломати працюють в ім'я того, щоб ми змогли вже найближчими днями за першої нагоди обговорити на рівні депутатів держав-членів ЄС візит до Москви й наші подальші відносини з Росією", - сказала Лійметс.
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6 сентября 2018 года Украина подписала с норвежской компанией NBT договор о строительстве ветроэлектростанции в Херсонской области, недалеко от административной границы с Крымом.
Тот с серьезнім видом вещал, что єтот поц везет плешивому чуть ли не черную метку от запада
Но выглядело это все как пассивный минет )))
А я уже раз несколько на стримах доводил его до нервного крика и обещаю продолжать
К счастью США бдят, да и в Восточной Европе никто не хочет в неосовок. Так что сладкие путинские мечты о неосовке обернуться сцарю Воффке конской *******.
но, мечет ЕС жемчуга перед свиньями !
Что собственно и показало, как и уровень дипломата, так и уровень подготовки.
Здесь вывод один, Европой сейчас рулят "дятлы", и как бы сильно надеятся на них не стоит.
Других вариантов с полной Победой у нас нет.
Пан Гетьман Петро Олексійович, займіться цим питаням, й чим скоріш, тим краще.
Т.е. осуждают только на словах "на кухне".