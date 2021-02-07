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Київ (8956) пожежа (2306)

У центрі Києва сталася пожежа в кафе, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У центрі Києва на вул. Івана Франка, 27/31 в п'ятиповерховому житловому будинку на цокольному поверсі кафе "Бістро" виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в фейсбуці.

7 лютого о 13:14 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Івана Франка, 27/31 у Шевченківському районі столиці.

У центрі Києва сталася пожежа в кафе, жертв немає, - ДСНС 01
Фото: Сьогодні

На місце події було направлено рятувальників 4-ї пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

О 13:35 бійці локалізували пожежу на площі 30 кв.м, а о 13:52 – ліквідували.

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У центрі Києва сталася пожежа в кафе, жертв немає, - ДСНС 02

Під час і гасіння пожежі рятувальниками було виведено 5 осіб на безпечну відстань. На місці події було задіяно 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає

У центрі Києва сталася пожежа в кафе, жертв немає, - ДСНС 03
У центрі Києва сталася пожежа в кафе, жертв немає, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

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Опять циплята подгорели...
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07.02.2021 14:21 Відповісти
от жителям повезло...
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07.02.2021 14:28 Відповісти
жители и раньше получали по-полной - жрачечная внизу это тараканы, вонь горелого масла, шум под окнами и яркий свет. и цену на жилье сбивает
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07.02.2021 15:19 Відповісти
я это и имел ввиду )))
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07.02.2021 15:41 Відповісти
трансгенные жиры горят...больше нечему
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07.02.2021 14:39 Відповісти
Жаль, не вЫлюр...
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07.02.2021 14:43 Відповісти
В общепите Украины, как на фронте - или выжил или угробили жлобы хозяева.
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07.02.2021 14:46 Відповісти
 
 