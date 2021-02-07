У центрі Києва сталася пожежа в кафе, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У центрі Києва на вул. Івана Франка, 27/31 в п'ятиповерховому житловому будинку на цокольному поверсі кафе "Бістро" виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в фейсбуці.

7 лютого о 13:14 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Івана Франка, 27/31 у Шевченківському районі столиці.



Фото: Сьогодні

На місце події було направлено рятувальників 4-ї пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

О 13:35 бійці локалізували пожежу на площі 30 кв.м, а о 13:52 – ліквідували.

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Під час і гасіння пожежі рятувальниками було виведено 5 осіб на безпечну відстань. На місці події було задіяно 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає





Фото: сайт ДСНС