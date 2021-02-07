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Новини Політика України
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Німеччина (1881) історія (669) Мельник (68) Штайнмаєр (138) Північний потік (983)

Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді

Україна рішуче виступає проти спотворення історії нацистської окупації, а також спроб виправдати добудову скандального газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в ФРН Андрій Мельник, коментуючи інтерв'ю федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра газеті Rheinische Post.

У цьому інтерв’ю глава німецької держави висловлюється фактично за добудову газопроводу "Північний потік-2", назвавши "енергетичні відносини майже останнім мостиком між Росією та Європою, що лишився після суттєвого погіршення взаємин" між ФРН і РФ протягом останніх років.

При цьому як аргумент президент заявляє, що для німців важливим є "ще один зовсім інший вимір – погляд на дуже мінливу історію з Росією". Він нагадує, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Радянський Союз, що жертвами війни стали понад 20 мільйонів людей у колишньому СРСР. "Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст", - завершує свою думку президент Штайнмаєр.

"Згадані висловлювання федерального президента щодо історичної пам’яті викликали в Україні відверте здивування і справжній шок. Адже у такий спосіб по суті підхоплюється десятиліттями нав’язуваний російською пропагандою наратив про те, що буцімто Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією", - каже своєю чергою Мельник.

Він заявляє, що таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є "абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів", насамперед українців, які входили до складу радянської держави, і під час брутального панування гітлерівської Німеччини зазнали неймовірних людських втрат та тотального знищення.

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"Якби під час візиту до Києва пан Штайнмаєр свого часу відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні на дніпрових схилах, то він би дізнався про те, що саме український народ зазнав колосальних втрат під час нацистської навали і розв’язаної Третім рейхом війни на винищення та поневолення", - продовжує посол.

Він нагадав, що не менше 8 мільйонів мешканців України були замордовані айнзацгрупами СС та вермахтом, із них – понад 5 мільйонів мирних жителів; а з 6 мільйонів українців, які боролися проти нацистської Німеччини у лавах Червоної армії, більш ніж половина загинули героїчною смертю на полі бою або ж як безправні раби були закатовані голодом і холодом у таборах військовополонених.

Мельник висловлює жаль, що як засвідчили нещодавні дебати у Бундестагу, депутати німецького парламенту і досі не готові визнати величезну ціну, яку заплатила саме українська нація, коли лютував німецький терор, а також наш внесок у перемогу над націонал-соціалізмом. Очільник дипломатичної місії сподівається, що вже найближчим часом найвищий законодавчий орган ФРН все ж таки ухвалить рішення про спорудження у Берліні окремого меморіалу мільйонам українських жертв нацизму, який стане важливим кроком на шляху відновлення загубленої історичної справедливості та справжнього повоєнного примирення.

Також читайте: Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів у Європі в політичний інструмент

У цьому сенсі українська сторона офіційно ініціює проведення урочистого засідання Бундестагу з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР, присвяченого вшануванню саме цих забутих жертв розв’язаної Гітлером кривавої війни, - поінформував Мельник. Адже 22 червня 1941 року не Москва, а саме українські міста зазнали масованих ударів люфтваффе: цілями бомбових ударів стали Київ, Житомир, Одеса, Севастополь, інші цивільні об’єкти.

"Саме ось цей "ширший контекст" і варто було б мати на увазі, перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради відбілювання "Північного потоку-2", який вже в наші дні несе у собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, що не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль і несе невимовний біль і страждання на українську землю", - заявив посол.

Насамкінець він порекомендував федеральному президентові Штайнмаєру прочитати книгу професора Тімоті Снайдера "Криваві землі", аби осягнути, що саме захоплення України та повне фізичне знищення і поневолення її жителів перебувало у самому епіцентрі загарбницьких планів Третього рейху задля розширення життєвого простору німецької держави на Сході Європи.

Як повідомлялося, газогін "Північний потік-2", загальна довжина якого становить 1230 км, побудований приблизно на 94%, залишається прокласти близько 120 кілометрів труб у данських та 30 кілометрів у німецьких водах. Проєкт застопорився в грудні 2019 року після рішення США запровадити проти нього санкції. Росія поновила будівництво власними силами наприкінці минулого року. Після зупинки 6 лютого роботи було, згідно з повідомленням компанії Nord Stream 2 AG, поновлено судном "Фортуна" в данській ексклюзивній економічній зоні.

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Топ коментарі
+64
фашист фашисту глаз не выклюет ...
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07.02.2021 14:56
+33
пакт Хуйла,Штайнмаера
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07.02.2021 14:58
+32
Высказывания Штайнмайера вызвали шок: посол Мельник попрекнул президента Германии в подыгрывании роспропаганде - Цензор.НЕТ 4008
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07.02.2021 15:06
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Все так, крім того, що він не канцлер.
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07.02.2021 15:49 Відповісти
Да он себя не то,что Канцлером,а Кайзером возомнил.Та и долго его должность писать)
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07.02.2021 15:52 Відповісти
Вот всему миру подарочек - новый договорняк между Россией и Германией. Осталось подписать договор о ненападении ... как между Молотовым и Риббентропом. Не забудут, конечно, и секретный протокол о новом переделе Европы, , может, и Мира.
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07.02.2021 15:51 Відповісти
Якщо людина такого калібру, як Штайнмаєр несе таку маячню, то, на мою думку, причиною може бути тільки його корумпування спецслужбами РФ.
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07.02.2021 15:56 Відповісти
Steinmeier-ARSCHLOCH !
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07.02.2021 15:59 Відповісти
Штайнмайер в своё время очень удачно развернул русло начальных "минских переговоров" в сторону России 9Путина).Поэтому и сейчас вряд ли это оговорки малообразованного в истрории управленца Германии
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07.02.2021 16:03 Відповісти
Україна вже 11 років обирає шахраїв і пройдисвітів у владу і стала країною злиднів і олігархів. А з країною злиднів ніхто не рахується, якщо в них ще й нема ядерної зброї. Тому не здивуюсь, що колективний захід заб'є на Україну і подарує її паРаші на з'їдіння.
-------------
Ну що, абинеюлькі? От і кіздець прийшов. Відчиняйте двері!
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07.02.2021 16:17 Відповісти
Німецький політикум - це метастази васточной Гєрманіі , активно розрощені в тілі країни вже в часи уХйла президентом . Якщо це вважати як помсту Німеччині за часи Гітлеризму , то РАША дуже Вже має бути задоволена, але від ненаситності захлинаються...
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07.02.2021 16:23 Відповісти
Не розумію чого такий гвалт піднімається із-за цього Штангециркуля?. Він давно на відсосі у Путіна і з ним все зрозуміло.
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07.02.2021 16:33 Відповісти
Schröderизация Европы продолжается... Так всегда было сначала "пятая колонна" готовила, а потом уже... "Широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", Источник: https://censor.net/ru/n3246484
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07.02.2021 16:49 Відповісти
После оккупации Германии сталинскими вооруженными бандами были зафиксированы массовые изнасилования немок. Такое впечатление, что нынешние "теплые" взаимоотношения немцев с кацапами обусловлены именно этим фактом. Не исключено, что все эти штайнмаеры, шрёдеры и прочие являются плодами этой послевоенной "любви"...
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07.02.2021 16:54 Відповісти
Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 5603
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07.02.2021 17:03 Відповісти
У Вовы Пу много компромата на немецких руководителей. Сотрудничество с КГБ, предательство и смерти своих сограждан. Там и Меркель и Штанмаер и его типа "формула" предательства Украины.
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07.02.2021 17:03 Відповісти
Это потому, что на Германию надо подавать в суды и без конца требовать покаяния за убийства, угон в рабство, срезания чернозема и прочий грабеж.
Потому как сраная Рашка не СССР, а такой же фашист, как Меркель и Штаймаейр.
П.С. А мы банана рипаблик, сами просим немецких ублюдков в Нормандский формат.
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07.02.2021 17:07 Відповісти
Хоть один вразумительный комент! Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 613
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08.02.2021 00:03 Відповісти
ПРОСТО ШТРИХИ БИОГРАФИЙ ДРУЗЕЙ ПУТИНА
Штайнмайер. В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.
. С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
С ноября 1998 года по июль 1999 года Штайнмайер занимал должность статс-секретаря федерального правительства, уполномоченного по координации деятельности спецслужб...

Шредер - Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» с 29 сентября 2017 года. Иностранный член Российской академии наук (2008). Почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета[4].
Не сумев решить структурные экономические проблемы, Шрёдер едва не потерпел поражение на выборах 22 октября 2002. Только жёсткая оппозиция американскому вторжению в Ирак над ХДС. Однако, данная позиция ФРГ серьёзно ухудшила отношения с США. Позицию, аналогичную немецкой, заняли Франция и Россия. В результате этого стали говорить о формировании новой оси - Берлин-Москва-Париж,
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07.02.2021 17:07 Відповісти
й оцю "новую ось " покрило іржею не вторгненння рашистів в Україну, не окупацтія Криму - то лиш були занепокоєння ... А тільки збиття МН-17 !
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07.02.2021 17:17 Відповісти
Развязали вторую мирвую два преступника, два диктатора, гитлер и сталин, ссср не жертва, а агрессор, жертва Польша и остальная европа, кажись мир уже расставил правильные акценты тех событий, или у некоторых память дырявая, или кремлевский мясник не отстегнул вовремя своим продажным друзьям агентам, значит плохи дела у старика, альцгеймер догоняет.
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07.02.2021 17:18 Відповісти
а тим часом партію Меркель очолить чи вже очолив "друг крємля"...
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07.02.2021 17:22 Відповісти
А что тут удивительного??Вы думали что политика партии резко изменится от смены руководства?
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07.02.2021 18:16 Відповісти
Друззяки ***** є друзяки *****...
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07.02.2021 17:21 Відповісти
На это старое дерьмо не надо вообще обращать внимание))) ублюдок гебешно-комуняцкий.
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07.02.2021 17:23 Відповісти
Це інтерв'ю посла Мельника треба опублікувати не тільки в Укрінформі, а в першу чергу в німецьких ЗМІ, Rheinische Post. та Deutsche Welle. А українська влада повинна вимагати від Німеччини репарації за збитки заподіяні Україні під час гітлерівської окупації, за збитки від Північного потоку, який параша будує разом з Німеччиною і за збитки від блокування Меркель надання Україні ПДЧ у 2008 року, наслідком якого стала російська агресія.
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07.02.2021 17:27 Відповісти
не тільки, листа також надіслати Єрмаку.
фігура штана мені стала відома, коли будучи мідом в 2014 році стояв перед сорокою із Сорок і слухав, як та погрожувала, що "введе" військовий стан в Україні, якщо не припиняться "порушення конституційного ладу" і не промовив у відповідь жодного слова. Після закінчення війни СДПГ завжди стояло на колінах перед северним рейхом. Нижня саксонія - це ГДР, звідти ж є і меркель. Один Гельмут Коль вів себе з рейхом як німець. А всі ці босяки і босячки на утриманні.
ідея путіна з потоком проста- весь газ через німців, а німці з путіним будуть продавати газ всім іншим по принципу лояльності. Проект збитковий. Поки сватались, туркомани провели півднем свій маршрут. Юга для рейха відпадають. Газпром добуватиме газ там де Папанін плавав на крижині, возитимуть криголамами- газовозами в Архангельск. Економісти рейху бояться пікнути щодо ефективності, труба є газу поки що немає. Завод зірка просрали і розікрали гроші, малайські негри щось не допомагають. Он в Чорному морі побудували і кинули, рейху не вперше похоронити своє ж -то ріки розвертали, то ракети робили як сосиски, то завалили весь світ літако-танковим послідом. І це кинуть. Німці (Аденауер, Коль) більше 30 років боронили Німеччину від хрущесько-брежневських атак, і зараз зберуться силами.
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07.02.2021 18:13 Відповісти
Претензии к достройке СП-2 особенно убедительно звучат на фоне возобновления.покупки Украиной електроенергии в раше.
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07.02.2021 17:33 Відповісти
Респект Мельнику!!! человечище!!
и еще он должен был напомнить уроду, что был укр. фронт и белорусский. А кацапы только мимо проходили. Выехали как всегда на чужом горбу.
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07.02.2021 18:08 Відповісти
А причем тут эти оба фронта?
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07.02.2021 18:25 Відповісти
Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 5780
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07.02.2021 18:38 Відповісти
надо обьяснить етому Штайнмайеру, что ссср развязало 2 мировую войну вместе с Германией, подписав пакт молотова-рибентропа о разделе Европы!
так что на ссср лежит такая же ответственность за невинно-убиенных!
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07.02.2021 18:16 Відповісти
а вісь вона така пряма- Штайнмайєр, спецслужби, Шрьодер...
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07.02.2021 19:02 Відповісти
Штайнмайер честно отрабатывает деньги которые платит ему пуцин, тут уж ничего не скажешь...
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07.02.2021 19:09 Відповісти
штанмайер, ученик шредера, чего вы хотите от немецких шлюх?
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07.02.2021 19:22 Відповісти
Згвалтування радянськими солдатами міліона німецьких жінок дається взнаки, хтось після цього мав народиться в зоні радянської окупації.
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07.02.2021 19:24 Відповісти
Я тоже считаю, что после этих изнасилований немок у немцев поменялся генетический код и они обрусились.
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07.02.2021 20:00 Відповісти
Вірніше оватанились.
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07.02.2021 20:23 Відповісти
окацапились
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07.02.2021 21:13 Відповісти
Евросучість
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07.02.2021 19:45 Відповісти
Украинцы уже второй раз подверглись нападению фашистов: сперва немецких, затем россиянских.
Лезут фашисты к нам, будто мёдом им тут помазано.
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07.02.2021 19:55 Відповісти
причем в этой точке времени и пространства лезут оба, только немцы не так явно.
А все потому что кролики очень привлекательны для удавов. И чтоб не было "меда", нам нужно перестать быть кроликом.
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07.02.2021 21:14 Відповісти
Женя-Женя,а каким образом немцы "лезут к нам"? -сможешь обьяснить, или тебе лишь бы в лужу пёржнуть? Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 3210
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07.02.2021 22:36 Відповісти
после введения СП нашу трубу можно будет отдать на металлом. Вот как бы тогда вам не пришлось в лужу пёржнуть
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07.02.2021 23:15 Відповісти
Такие как штайнмаер развалят Западную цивилизацию, уже близки к развалу.
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07.02.2021 20:06 Відповісти
В Німеччині лютує шрьодорщина, краще в топі послідовники Коля
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07.02.2021 20:25 Відповісти
були б послідовники Коля!
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07.02.2021 20:26 Відповісти
Хотелось бы спросить у этого штайнмайера, а чего же это немцы вроде бы покаялись в содеянном, а сами теперь преклоняются перед новым фюрером путиным, который ведёт такую же агрессивную политику?
Получается, что немцы такой народ, что любят всяких фашистов и садистов: то перед Гитлером раболепствовали, то теперь перед х--лом.
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07.02.2021 20:33 Відповісти
потому что в их пониманию, агрессивная политика направлена против какой-то Украины. Этим можно пренебречь.
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07.02.2021 21:16 Відповісти
По факту, Украина из-под России никогда не вылазила, а сейчас и подавно -- парашные агенты ею правят...
Как Западу быть на стороне Украины, если Украина предельно не стабильное государство-саттелит России?
Совдепы вы все, недомучанные сами собою...*)
Никто вас не спасёт -- ни Байден, ни Зеля, ни Порох.

...так фигли немцам париться на безнадёге?
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07.02.2021 22:02 Відповісти
Bandera Rosa,я тебя раньше считал умным парнем, а щас ты шось перемудрил. може не выспался?
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07.02.2021 22:39 Відповісти
Раньше и я считал Украину умнее... -- а щас уже - ни вопросов, ни надежд.
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07.02.2021 22:49 Відповісти
Окурок ты задрало своей тупостьюю Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 1040
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07.02.2021 23:09 Відповісти
Тобто є країна яку де-факто захопили терористи. І ось Штанмаєр притягуючи за вуха якісь дикі відмазки збирається по суті фінансувати цю терористичну організацію купляючи ресурси вкрадені терористами в північних народів московії.

Хіба це не фінансування тероризму. І чим це відрізяється від фінансування таких організацій як ігіл.
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07.02.2021 22:19 Відповісти
Гитлер до сих пор управляет РАБссией Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 6955
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07.02.2021 23:07 Відповісти
Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді - Цензор.НЕТ 9132
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07.02.2021 23:21 Відповісти
Продажные бюрократы, ничего нового. Старо как мир.
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08.02.2021 02:10 Відповісти
Этот недобитый фашист. что то сильно рьяно лижет путину спину и то что ниже!! Не гоже это делать солидному немцу!!Хотя какой он немец?? !Так ! Немецкий Шрейхбрехер!
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08.02.2021 12:03 Відповісти
Ще не всі КОМСОМОЛЬЦІ вимерли!!!
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08.02.2021 13:12 Відповісти
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