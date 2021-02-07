Висловлювання Штайнмаєра викликали шок: посол Мельник дорікнув президенту Німеччини в підіграванні російській пропаганді
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Україна рішуче виступає проти спотворення історії нацистської окупації, а також спроб виправдати добудову скандального газопроводу "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в ФРН Андрій Мельник, коментуючи інтерв'ю федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра газеті Rheinische Post.
У цьому інтерв’ю глава німецької держави висловлюється фактично за добудову газопроводу "Північний потік-2", назвавши "енергетичні відносини майже останнім мостиком між Росією та Європою, що лишився після суттєвого погіршення взаємин" між ФРН і РФ протягом останніх років.
При цьому як аргумент президент заявляє, що для німців важливим є "ще один зовсім інший вимір – погляд на дуже мінливу історію з Росією". Він нагадує, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Радянський Союз, що жертвами війни стали понад 20 мільйонів людей у колишньому СРСР. "Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст", - завершує свою думку президент Штайнмаєр.
"Згадані висловлювання федерального президента щодо історичної пам’яті викликали в Україні відверте здивування і справжній шок. Адже у такий спосіб по суті підхоплюється десятиліттями нав’язуваний російською пропагандою наратив про те, що буцімто Німеччина повинна нести свою історичну відповідальність і спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією", - каже своєю чергою Мельник.
Він заявляє, що таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є "абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів", насамперед українців, які входили до складу радянської держави, і під час брутального панування гітлерівської Німеччини зазнали неймовірних людських втрат та тотального знищення.
"Якби під час візиту до Києва пан Штайнмаєр свого часу відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні на дніпрових схилах, то він би дізнався про те, що саме український народ зазнав колосальних втрат під час нацистської навали і розв’язаної Третім рейхом війни на винищення та поневолення", - продовжує посол.
Він нагадав, що не менше 8 мільйонів мешканців України були замордовані айнзацгрупами СС та вермахтом, із них – понад 5 мільйонів мирних жителів; а з 6 мільйонів українців, які боролися проти нацистської Німеччини у лавах Червоної армії, більш ніж половина загинули героїчною смертю на полі бою або ж як безправні раби були закатовані голодом і холодом у таборах військовополонених.
Мельник висловлює жаль, що як засвідчили нещодавні дебати у Бундестагу, депутати німецького парламенту і досі не готові визнати величезну ціну, яку заплатила саме українська нація, коли лютував німецький терор, а також наш внесок у перемогу над націонал-соціалізмом. Очільник дипломатичної місії сподівається, що вже найближчим часом найвищий законодавчий орган ФРН все ж таки ухвалить рішення про спорудження у Берліні окремого меморіалу мільйонам українських жертв нацизму, який стане важливим кроком на шляху відновлення загубленої історичної справедливості та справжнього повоєнного примирення.
У цьому сенсі українська сторона офіційно ініціює проведення урочистого засідання Бундестагу з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на СРСР, присвяченого вшануванню саме цих забутих жертв розв’язаної Гітлером кривавої війни, - поінформував Мельник. Адже 22 червня 1941 року не Москва, а саме українські міста зазнали масованих ударів люфтваффе: цілями бомбових ударів стали Київ, Житомир, Одеса, Севастополь, інші цивільні об’єкти.
"Саме ось цей "ширший контекст" і варто було б мати на увазі, перш ніж цинічно використовувати настільки чутливі історичні аргументи заради відбілювання "Північного потоку-2", який вже в наші дні несе у собі пряму загрозу нової гарячої фази російської агресії, що не припиняється ні вдень, ні вночі вже сьомий рік поспіль і несе невимовний біль і страждання на українську землю", - заявив посол.
Насамкінець він порекомендував федеральному президентові Штайнмаєру прочитати книгу професора Тімоті Снайдера "Криваві землі", аби осягнути, що саме захоплення України та повне фізичне знищення і поневолення її жителів перебувало у самому епіцентрі загарбницьких планів Третього рейху задля розширення життєвого простору німецької держави на Сході Європи.
Як повідомлялося, газогін "Північний потік-2", загальна довжина якого становить 1230 км, побудований приблизно на 94%, залишається прокласти близько 120 кілометрів труб у данських та 30 кілометрів у німецьких водах. Проєкт застопорився в грудні 2019 року після рішення США запровадити проти нього санкції. Росія поновила будівництво власними силами наприкінці минулого року. Після зупинки 6 лютого роботи було, згідно з повідомленням компанії Nord Stream 2 AG, поновлено судном "Фортуна" в данській ексклюзивній економічній зоні.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну що, абинеюлькі? От і кіздець прийшов. Відчиняйте двері!
Потому как сраная Рашка не СССР, а такой же фашист, как Меркель и Штаймаейр.
П.С. А мы банана рипаблик, сами просим немецких ублюдков в Нормандский формат.
Штайнмайер. В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.
. С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
С ноября 1998 года по июль 1999 года Штайнмайер занимал должность статс-секретаря федерального правительства, уполномоченного по координации деятельности спецслужб...
Шредер - Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» с 29 сентября 2017 года. Иностранный член Российской академии наук (2008). Почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета[4].
Не сумев решить структурные экономические проблемы, Шрёдер едва не потерпел поражение на выборах 22 октября 2002. Только жёсткая оппозиция американскому вторжению в Ирак над ХДС. Однако, данная позиция ФРГ серьёзно ухудшила отношения с США. Позицию, аналогичную немецкой, заняли Франция и Россия. В результате этого стали говорить о формировании новой оси - Берлин-Москва-Париж,
фігура штана мені стала відома, коли будучи мідом в 2014 році стояв перед сорокою із Сорок і слухав, як та погрожувала, що "введе" військовий стан в Україні, якщо не припиняться "порушення конституційного ладу" і не промовив у відповідь жодного слова. Після закінчення війни СДПГ завжди стояло на колінах перед северним рейхом. Нижня саксонія - це ГДР, звідти ж є і меркель. Один Гельмут Коль вів себе з рейхом як німець. А всі ці босяки і босячки на утриманні.
ідея путіна з потоком проста- весь газ через німців, а німці з путіним будуть продавати газ всім іншим по принципу лояльності. Проект збитковий. Поки сватались, туркомани провели півднем свій маршрут. Юга для рейха відпадають. Газпром добуватиме газ там де Папанін плавав на крижині, возитимуть криголамами- газовозами в Архангельск. Економісти рейху бояться пікнути щодо ефективності, труба є газу поки що немає. Завод зірка просрали і розікрали гроші, малайські негри щось не допомагають. Он в Чорному морі побудували і кинули, рейху не вперше похоронити своє ж -то ріки розвертали, то ракети робили як сосиски, то завалили весь світ літако-танковим послідом. І це кинуть. Німці (Аденауер, Коль) більше 30 років боронили Німеччину від хрущесько-брежневських атак, і зараз зберуться силами.
и еще он должен был напомнить уроду, что был укр. фронт и белорусский. А кацапы только мимо проходили. Выехали как всегда на чужом горбу.
так что на ссср лежит такая же ответственность за невинно-убиенных!
Лезут фашисты к нам, будто мёдом им тут помазано.
А все потому что кролики очень привлекательны для удавов. И чтоб не было "меда", нам нужно перестать быть кроликом.
Получается, что немцы такой народ, что любят всяких фашистов и садистов: то перед Гитлером раболепствовали, то теперь перед х--лом.
Как Западу быть на стороне Украины, если Украина предельно не стабильное государство-саттелит России?
Совдепы вы все, недомучанные сами собою...*)
Никто вас не спасёт -- ни Байден, ни Зеля, ни Порох.
...так фигли немцам париться на безнадёге?
Хіба це не фінансування тероризму. І чим це відрізяється від фінансування таких організацій як ігіл.