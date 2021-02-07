Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту

Дата першого контакту президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена поки не визначена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, спочатку треба домовитися про розмову глав двох країн, а потім її очікувати. Водночас це питання обговорювалося з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Пан Блінкен в розмові ... підкреслив, що він хотів якомога раніше поговорити з Україною. Так і сталося на четвертий день його перебування в офісі. Це політичний сигнал про пріоритетність України та про її важливість для Сполучених Штатів. Ми дуже цей сигнал цінуємо", - сказав Кулеба.

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Водночас глава МЗС зазначив, що Байден зараз займається внутрішніми питаннями. "Я порушив питання розмови лідерів, безумовно ... вони поговорять. Очевидно, що вони поговорять. Але зараз президент Байден займається питаннями внутрішньополітичної порядку денного. Ми будемо шукати дату, коли контакт між ними станеться. Це дипломатичними шляхами буде підготовлено", - висловився міністр.