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Байден (1370) Зеленський (10456) Кулеба Дмитро (1769)

Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту

Дата першого контакту президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена поки не визначена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, спочатку треба домовитися про розмову глав двох країн, а потім її  очікувати. Водночас це питання обговорювалося з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Пан Блінкен в розмові ... підкреслив, що він хотів якомога раніше поговорити з Україною. Так і сталося на четвертий день його перебування в офісі. Це політичний сигнал про пріоритетність України та про її важливість для Сполучених Штатів. Ми дуже цей сигнал цінуємо", - сказав Кулеба.

Також читайте: Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба

Водночас глава МЗС зазначив, що Байден зараз займається внутрішніми питаннями. "Я порушив питання розмови лідерів, безумовно ... вони поговорять. Очевидно, що вони поговорять. Але зараз президент Байден займається питаннями внутрішньополітичної порядку денного. Ми будемо шукати дату, коли контакт між ними станеться. Це дипломатичними шляхами буде підготовлено", - висловився міністр.

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Топ коментарі
+25
О чем опытный политик с многолетним стажем будет говорить с провинциальным клоуном? Тут сортирно-квартальный юмор не поможет.
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07.02.2021 15:16
+18
32 травня.
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07.02.2021 15:17
+17
Раніше-30 лютого !!!)))
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07.02.2021 15:21
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Зеленский в топ-десятке мировой элиты. Это может подтвердить Юзик с Лысым
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07.02.2021 15:22 Відповісти
Не в топ 10-ці... а за аксіомою мендельші - найвеличніший.
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07.02.2021 15:31 Відповісти
О чем опытный политик с многолетним стажем будет говорить с провинциальным клоуном? Тут сортирно-квартальный юмор не поможет.
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07.02.2021 15:16 Відповісти
Ну, "Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой" 😊цікаво, а чим зайнятий президент України? Навіщо йому так потрібна зустріч з Бацленом? Що, без цієї зустрічі працювати саме як президент України не хочеться? Насправді ця зустріч потрібна Зєлєнскому, як сатисфакція. Як самопіар, який тоді набуде небачених розмірів. Як свідчення вндульгенції. А Байдену це дуже добре відомо і підігрувати Зєлєнскому він тчно не буде.
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07.02.2021 15:32 Відповісти
Цікава деталька , дипломат наш не уточнює, , а до тих внутрішніх проблем для нового президента США не всунув свого довгого носа наш Буратіно ? Нехай через Єрмака , але хто тоді Вова ?
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07.02.2021 17:33 Відповісти
Резонно.
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07.02.2021 17:52 Відповісти
...."опитний" корупціонер і нероба з великим стажем.
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07.02.2021 18:27 Відповісти
32 травня.
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07.02.2021 15:17 Відповісти
Раніше-30 лютого !!!)))
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07.02.2021 15:21 Відповісти
Так це вже ось-ось, незабаром... Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 7802
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07.02.2021 16:41 Відповісти
Never more. Trump
Never. Biden
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07.02.2021 15:17 Відповісти
P.S. С момента инаугурации Байден лично общался с 42 представителями организаций и главами государств
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07.02.2021 16:31 Відповісти
ЗЄ не встиг здати ЗНО
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07.02.2021 18:22 Відповісти
У преЗЕдента опять "свой 100%-й" прокурор... Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой, будем искать дату контакта - Цензор.НЕТ 4320
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07.02.2021 15:17 Відповісти
А про що говорити,Байден навіть на фортеп"яні грати не вміє !!!!)))
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07.02.2021 15:20 Відповісти
Фотка от Цензор.Нет - зачётная:

Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой, будем искать дату контакта - Цензор.НЕТ 2459
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07.02.2021 15:21 Відповісти
Только палец у Джо не тот поднят
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07.02.2021 22:03 Відповісти
Додано:
Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 5244
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07.02.2021 15:49 Відповісти
Байден подождёт. Зеленскому некогда. Он готовит лекционные и практические занятия по конструированию самолётов.
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07.02.2021 15:23 Відповісти
В Трускавецькому універі !!!)))
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07.02.2021 15:24 Відповісти
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Ну да, Байден ждёт Петю презом. Жаль, не доживёт...
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07.02.2021 15:25 Відповісти
Еще как доживет,куда вам шакалье против США)
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07.02.2021 15:27 Відповісти
там мадам,вице-президент еще круче и злее на русню Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой, будем искать дату контакта - Цензор.НЕТ 5986
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07.02.2021 15:35 Відповісти
злая на русню это хорошо, проблема в том что она еще более зла на американцев
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07.02.2021 15:50 Відповісти
на каких именно американцев?с брайтон-бич с узкоезычной челюстью? Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 2210
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07.02.2021 15:55 Відповісти
ладно не буду тебя освобождать из плена стереотипов Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 118
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07.02.2021 16:06 Відповісти
Да,разговор с Блинкиным -это сигнал приоритета Украины,но в обход зекретина)
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07.02.2021 15:25 Відповісти
а після того, як Блінкін дізнався, що під час розмови в кабінеті Кулеби був д'Єрмак - і сам Кулеба став токсичним.
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07.02.2021 15:30 Відповісти
Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой, будем искать дату контакта - Цензор.НЕТ 744
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07.02.2021 15:25 Відповісти
Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой, будем искать дату контакта - Цензор.НЕТ 4108
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07.02.2021 15:29 Відповісти
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Познакомь нас с отцом климкина и сватом порошенка.
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07.02.2021 15:34 Відповісти
Они тоже бывшие сотрудники ГРУ?... Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 6744
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07.02.2021 15:49 Відповісти
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Прикинь
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07.02.2021 15:51 Відповісти
а без тупого кацапского прикидывания ?

они бывшие сотрудники ГРУ ?
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07.02.2021 16:17 Відповісти
Есть подтверждённая инфо, что коломойский решил сменить зеленского на другую кандидатуру на место президента, а именно на андрея данилко (верка сердючка), смена власти планируется на конец весны-начала лета этого года
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07.02.2021 15:28 Відповісти
Тільки спочатку доведеться зняти серіали "Служниця народу - 1,2,3",інакше мудрий нарід не клюне.
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07.02.2021 16:39 Відповісти
Скоріше Пороха прийме в Овальному кабінеті, ніж від Зе дзвінок прийме.
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07.02.2021 15:28 Відповісти
Зелёное ничтожество до разговора с мировым лидером должно хоть что-то полезное сделать для своей страны , чтобы иметь право открывать рот .... Сейчас нельзя допускать разговор клоуна с влиятельным политиком - Украина опять будет опозорена, отношения между нашими странами могут дать большую трещину, поддержка Украины может быть заморожена....Байден - это не Лукашенка, он не будет общаться с кремлёвскими шестёрками....
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07.02.2021 15:32 Відповісти
Я думаю ,Байден прямо горит желанием поговорить с клоуном,который возбудил против него и его сына уголовные дела!
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07.02.2021 15:42 Відповісти
для того,что бы состоялся разговор мало закрыть каналы,еще нужно прекратить лякритечство рашистско- сябровское покупать и метелкой пройтись по ОП , Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 3113
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07.02.2021 15:44 Відповісти
видно йому дали домашнє завдання
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07.02.2021 16:41 Відповісти
А МОЖЕ З-ЗА БОРДЕЛЮ В ОПУ?
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07.02.2021 15:54 Відповісти
...прорашистського борделю...
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07.02.2021 15:54 Відповісти
байдену реально не о чем сейчас с Зеленским разговаривать. В Украине не состоялась ни одна из требуемых партнёрами реформ и олигархи продолжают ставить украинцев в нищенское положение,используя монополизм,который до сих пор живёт и процветает как лица сотрудников Антимонопольного комитета.
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07.02.2021 16:01 Відповісти
ну, все так, як ви всі, 73/43%зебіли, нагаласували... А ми ж вас попереджали!
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07.02.2021 16:03 Відповісти
а з ким із лідерів G-7 Зебіл спілкувався останнім часом? Коли? Хто пригадує?
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07.02.2021 16:02 Відповісти
А кому от цей пісюніст потрібен,навіть з булавою?! Вонно тією булавою тілки добре проплачених гуль собі понабивало. Приймаючи від усіх в будь-яких позах.
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07.02.2021 19:14 Відповісти
Байден хочет посмотреть на поведение Зеленского
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07.02.2021 16:03 Відповісти
А Ви справді думаєте він буде спілкуватись з Вовкою після історіі з вагнерівцями та з присутністю Ермака та Татарова в борделі під назою ОПУ?
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07.02.2021 16:14 Відповісти
якось буде спілкуватись. Зеленський займає пост Президента України, але як саме подивиться на його поведінку.. може різне бути
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07.02.2021 16:20 Відповісти
Тобто, свита ні до чого? Єрмак вів перемовини з Джуліані - Джуліані то внутрішня проблемна величина так, але якого значення й після кого дісталася , й до якого там місця Єрмак? Санкції ввели проти якогось там шавки Дубинського , й після того стоїть багато крапочок перед питанням - а що з козирями?
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07.02.2021 16:32 Відповісти
як це не до чого, до чого...
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07.02.2021 16:33 Відповісти
Мені здається, Байдену достатньо було глянути одним оком останнє інтерв"ю Вови, й дійсно зайнятися справами внутрішніми , спостерігаючи за цим ....
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07.02.2021 16:45 Відповісти
зараз є півроку, приблизно півроку, подивляться на все і на поведінку Зельца і на поведінку його оточення, потім зроблять остаточні висновки - що з цим робити, залежить від самого Єрмака, Подоляка і тих кто керує Україною
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07.02.2021 16:50 Відповісти
Не обов'язково.Можуть бути контакти на рівні секретар Держдепу - Зеленський,а можливо й посол США - Зеленський.
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07.02.2021 16:43 Відповісти
Байден даже не желает разговаривать с ним по телефону. А Зеленский из шкуры вон лезет в надежде привлечь внимание.
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07.02.2021 16:22 Відповісти
ОПУ- це лігво ПРокремлівських зрадників, доки так- то й які розмови...
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07.02.2021 16:26 Відповісти
в интересах Зеленского сейчас очень постараться и стараться для Украины и отношений с Западом
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07.02.2021 16:30 Відповісти
Стараться скостить срок. Американцы его уже списали.
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07.02.2021 16:32 Відповісти
еще нет
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07.02.2021 16:34 Відповісти
Не звонят. Истомился и чахнет.
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07.02.2021 16:38 Відповісти
Як на мене одна визначна деталь буде означати, що саме в інтересах Зеленського - як він ПО-ЗАКОНУ закінчить справу з Медведчуком . Не з кналами, не з Козаком, а саме з **********?
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07.02.2021 16:36 Відповісти
...а після Медведчука - з Козирем й Татаровим ...
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07.02.2021 16:37 Відповісти
оооу... справа не тільки в цьому, це тільки початок для "презентації" політичного курсу)
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07.02.2021 16:38 Відповісти
ЦЕНЗОРУ7.НЕТ
Василий Бурба, занимавший пост главы Главного управления разведки Минобороны Украины, несет ответственность за провал операции украинских спецслужб по выманиванию "вагнеровцев" из России через Минск в июле 2020 года.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный.

По его словам, Бурба, понимая, что глава Офиса президента Андрей Ермак, не имея допуска, не может быть посвящен в детали, рассказал на совещании в ОП подробности операции с "вагнеровцами".

После чего он, по словам Нескоромного, лично передал "сотруднику ФСБ по фамилии Харитонов" информацию об операции "Вагнер".

"Это одна из самых удачных операций ФСБ, проведенных в Украине за последнее время. Была не просто сорвана наша операция в Минске, но и подорвано доверие общества и личного состава спецслужб к президенту", - написал Нескоромный.
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07.02.2021 16:51 Відповісти
перекупив Єрмак нескромного в богдана
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07.02.2021 18:35 Відповісти
А што, развє в Гамєріках пєрєвєлісь пісюністи ??? Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 1965
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07.02.2021 16:53 Відповісти
Кулеба, на фига ты выносишь такую новость, лучше бы промолчал, ни ума, ни фантазии. Сколько дерьма вылил на эту тему, тебе не место там.
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07.02.2021 18:21 Відповісти
а може він тонкий дипломат й тоненько саркастично збурює тему-, тролить єрмака , Вовці намьокує )
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07.02.2021 18:47 Відповісти
Почему "вылил"? Это дерьмо потоками льеться из ОПы ***********,а мендельввошки пытаються его выдать за шоколад.
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07.02.2021 19:19 Відповісти
Ну, тогда Кулеба точно ШОКОЛАДНОГО.
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07.02.2021 20:38 Відповісти
а якого виду контакт намічається?
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07.02.2021 18:36 Відповісти
Кирилл Сазонов

Привет, Вовка!

Джозеф Байден красиво выступил в Госдепе. И передал привет ВВХ, как без этого. Думаю, Кремлю не очень понравилось. А чего они ждали? Натирки мазями и массажа?

Но банка вазелина, пассатижи и паяльник вызывали некоторую настороженность? Правильно вызывали. Цитирую президента США: "Я дал ясно понять президенту Путину, что я - не такой как мой предшественник. И дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились. Если это будет нужно для защиты интересов США, я готов заставить Россию платить большую цену. И мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами".
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07.02.2021 18:52 Відповісти
Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 5304
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07.02.2021 19:54 Відповісти
Я бы на месте Байдена не откладывал в долгий ящик, а то могут новые вопросы к нему возникнуть в этой наисветлейшей голове
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07.02.2021 19:15 Відповісти
Сразу паяльник вставляять зеленомордым,пока не включая?
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07.02.2021 19:21 Відповісти
Кулеба - "Байден пока занят внутриполитическими проблемами, разговор с президентом Зеленским планируется"..... хм... В качестве "голоса за кадром" !? Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту - Цензор.НЕТ 1113 С момента инаугурации Байден лично общался с 42 представителями организаций и главами государств. (с)
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07.02.2021 23:51 Відповісти
О чём говорить, если Украина начала закупки электроэнергии у России ?
И дальше по списку предательств.
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08.02.2021 03:02 Відповісти
Не о чем Байдену говорить с зелёным недоразумением, а выписывания для волшебных пиндюлей достаточно и представителей госдепа )))))
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08.02.2021 11:53 Відповісти
 
 