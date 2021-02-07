Кулеба про розмову Байдена і Зеленського: Президент США зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком, шукатимемо дату контакту
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Дата першого контакту президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена поки не визначена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За словами міністра, спочатку треба домовитися про розмову глав двох країн, а потім її очікувати. Водночас це питання обговорювалося з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"Пан Блінкен в розмові ... підкреслив, що він хотів якомога раніше поговорити з Україною. Так і сталося на четвертий день його перебування в офісі. Це політичний сигнал про пріоритетність України та про її важливість для Сполучених Штатів. Ми дуже цей сигнал цінуємо", - сказав Кулеба.
Водночас глава МЗС зазначив, що Байден зараз займається внутрішніми питаннями. "Я порушив питання розмови лідерів, безумовно ... вони поговорять. Очевидно, що вони поговорять. Але зараз президент Байден займається питаннями внутрішньополітичної порядку денного. Ми будемо шукати дату, коли контакт між ними станеться. Це дипломатичними шляхами буде підготовлено", - висловився міністр.
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Never. Biden
они бывшие сотрудники ГРУ ?
Получив согласие США (агреман) на назначение Маркаровой послом в США Зеленский продолжает играть в тупые игры не выдавая указ о ее назначении. В этом ему красиво (школа !) подыгрывает Ельченко, которому не хочется на пенсию с такого интересного места, рассказывая что он работает над личным контактом Зеленского с Байденом и вот-вот уж скоро зазвонит заветный телефон в кабинете Зеленского. На самом деле Ельченко занят совсем другим - он работает над визитом главы ВР Разумкова в США.
Василий Бурба, занимавший пост главы Главного управления разведки Минобороны Украины, несет ответственность за провал операции украинских спецслужб по выманиванию "вагнеровцев" из России через Минск в июле 2020 года.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный.
По его словам, Бурба, понимая, что глава Офиса президента Андрей Ермак, не имея допуска, не может быть посвящен в детали, рассказал на совещании в ОП подробности операции с "вагнеровцами".
После чего он, по словам Нескоромного, лично передал "сотруднику ФСБ по фамилии Харитонов" информацию об операции "Вагнер".
"Это одна из самых удачных операций ФСБ, проведенных в Украине за последнее время. Была не просто сорвана наша операция в Минске, но и подорвано доверие общества и личного состава спецслужб к президенту", - написал Нескоромный.
Привет, Вовка!
Джозеф Байден красиво выступил в Госдепе. И передал привет ВВХ, как без этого. Думаю, Кремлю не очень понравилось. А чего они ждали? Натирки мазями и массажа?
Но банка вазелина, пассатижи и паяльник вызывали некоторую настороженность? Правильно вызывали. Цитирую президента США: "Я дал ясно понять президенту Путину, что я - не такой как мой предшественник. И дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились. Если это будет нужно для защиты интересов США, я готов заставить Россию платить большую цену. И мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами".
И дальше по списку предательств.