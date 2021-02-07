Воїни 28-ї ОМБр Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний загинули 6 лютого через підрив на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі
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В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої під час висунення на взводний опорний пункт загинули військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади старший солдат Назарій Поліщук і солдат Олексій Подвезенний.
Про це йдеться на офіційній сторінці 28-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Із сумом повідомляємо, що вчора, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від завданих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець перебуває у лікарні. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родинам загиблих", - зазначається у повідомленні.
Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, вчора, 6 лютого, на Донбасі в районі населеного пункту Мар'їнка троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них загинули.
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