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Канцлер Австрії Курц готовий робити щеплення російською і китайською вакциною: Якщо препарат буде схвалено в Європі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Канцлер Австрії Курц готовий робити щеплення російською і китайською вакциною: Якщо препарат буде схвалено в Європі

Канцлер Австрії Себастьян Курц готовий зробити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V" в разі , якщо її схвалять в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він розповів в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

Канцлер хоче, щоб російська і китайська вакцини від коронавірусу вироблялися в Австрії після їх схвалення.

"Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських вакцин. Так само як і для виробників з інших країн", - зазначив Курц.

Він підкреслив, що мова йде про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини якомога швидше - незалежно від того, хто її розробив.

При цьому він готовий зробити щеплення як російським, так і китайським препаратами.

"Так, якщо вакцини будуть схвалені в Європі", - сказав політик.

Також читайте: Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times

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Топ коментарі
+4
Есть много фактов что ультраправый радикал Курц берет деньги для себя лично из Кремля.
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07.02.2021 15:51
+4
За акции Газпрома немчура готова и Новичком своих граждан уколоть
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07.02.2021 16:29
+3
Кто -то пьет виски, кто бухает самогон. Распереживались. Пусть у корпораций голова болит. У нас вообще меньше 50% готовы прививаться. Благодаря умным действиям зеленой жабы и выводку его пуголовков
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07.02.2021 15:41
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Ноу проблем.
Едь к орбану он тебя уколет)
Хангрия теж европа)
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07.02.2021 21:29 Відповісти
Нет, он конечно не гей, но 20 баксов есть 20 баксов .
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07.02.2021 21:34 Відповісти
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