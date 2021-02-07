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Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби

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Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби

У понеділок, 8 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови. Синоптики просять громадян без нагальної потреби не виходити з дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у фейсбуці.

"Водіїв і пішоходів просимо бути дуже уважними й обережними. Не залишайте своїх будинків без нагальної потреби", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні очікуються складні погодні умови. У більшості областей сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні та в Карпатському регіоні сніг із дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ.

На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, вночі в західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15 °С морозу, на Чернігівщині та Сумщині 17-22 °С морозу, вдень 2-7 °С, у північній частині до 10 °С морозу; в південних областях і на Прикарпатті вночі 5-10 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5 °С тепла, вдень 7-12 °С тепла.

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Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби 01

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Топ коментарі
+16
***
Дзвенять у відрах крижані кружальця.
Село в снігах, і стежка ані руш.
Старенька груша дихає на пальці,
їй, певно, сняться повні жмені груш.

Їй сняться хмари і липневі грози,
чиясь душа, прозора при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
У вирій полетіли рогачі.

Дощу і снігу наковтався комин,
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
улітку він під грушею сидить.

І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
все згадує себе в свою найкращу пору.

І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…

(Ліна Костенко)
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07.02.2021 17:10
+12
Идти можно - ехать нельзя!
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07.02.2021 16:14
+8
О, так на работу можно не итти?
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07.02.2021 15:50
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О, так на работу можно не итти?
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07.02.2021 15:50 Відповісти
Идти можно - ехать нельзя!
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07.02.2021 16:14 Відповісти
На щастя встигли прийняти зміни до кодексу про працю про віддалену роботу...
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07.02.2021 16:27 Відповісти
Сподіваюся, що зарплата не буде віддалена на недосяжну дистанцію.
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07.02.2021 19:31 Відповісти
Голова КС -все знав наперед....
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07.02.2021 23:02 Відповісти
Снежный карантин! Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости - Цензор.НЕТ 9760
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07.02.2021 15:52 Відповісти
Две дозы снежной вакцины нужно принять. только обязательно не "Спутник" а то снежный пронос будет..
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07.02.2021 16:13 Відповісти
пойдем сегодня все сделаем, прямо сейчас)
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07.02.2021 17:42 Відповісти
2013й год повторяется Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости - Цензор.НЕТ 6597
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07.02.2021 15:53 Відповісти
в 2013 ни кто не предупреждал , и если бы вовремя тогда перекрыли фурам въезд в Киев и начали сразу выводить технику для очистки то такого коллапса можно было избежать
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07.02.2021 16:03 Відповісти
ну а сейчас предупреждают.., а толку?
я сам соседей предупредил что утром будет ж@опа, убирайте машины в гаражи паркинги.. всем пох, так и стоят, а завтра будут машины утром откапывать
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07.02.2021 16:21 Відповісти
Будь я из этих, у которых десяток квартир, которые они сдают, и живут припеваючи, то выходил бы только квартплату с жильцов собирать
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07.02.2021 15:57 Відповісти
У тебя, мама скорость не любит...
Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости - Цензор.НЕТ 7802
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07.02.2021 16:11 Відповісти
Не у меня.
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07.02.2021 17:55 Відповісти
как князь Игорь к древлянам выходил)
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07.02.2021 17:44 Відповісти
Сейчас даже выходить не надо - на карточку скидывают.
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08.02.2021 10:06 Відповісти
Коли вже зроблять нормальну розсилку надзвичайних повідомлень по SMS?
Живемо ніби у XXI сторіччі а все те саме
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07.02.2021 16:17 Відповісти
лично от Зели смс ждёшь?
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07.02.2021 16:29 Відповісти
за МЧС у нас Аваков відповідає
А взагалі-то можна було б це зробити.
Якщо не SMS то будь-яке інше оповіщення
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08.02.2021 00:54 Відповісти
во многих погодных приложениях для смартфонов есть функция выводить сообщения о черезвычайных погдных условиях
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07.02.2021 17:01 Відповісти
думаю если почистить дороги, тротуары и крыши, то все будет гуд, попытайтесь наконец-то работать, а не врать и воровать!!!
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07.02.2021 16:20 Відповісти
не врать и воровать........ от традиции отказаться ? Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби - Цензор.НЕТ 8674
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07.02.2021 17:49 Відповісти
Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби - Цензор.НЕТ 9495
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07.02.2021 16:37 Відповісти
***
Дзвенять у відрах крижані кружальця.
Село в снігах, і стежка ані руш.
Старенька груша дихає на пальці,
їй, певно, сняться повні жмені груш.

Їй сняться хмари і липневі грози,
чиясь душа, прозора при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
У вирій полетіли рогачі.

Дощу і снігу наковтався комин,
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
улітку він під грушею сидить.

І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
все згадує себе в свою найкращу пору.

І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…

(Ліна Костенко)
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07.02.2021 17:10 Відповісти
Дааа, Ліна Костенко Геній поєзії!
Таких в Україні одиниці!
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07.02.2021 17:34 Відповісти
цікаво...у шкільній програмі є її вірші?
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07.02.2021 17:41 Відповісти
Там в анонсе другой новости на форуме кто то выложил великолепную характеристику момента по Навальному от О. Забужко. Крепко она проанализировала---так только она может. И не зовут на тв-каналы, и не берут интервью у неё, а за Л. Костенко так тишина гробовая, потом жалеть будем, ведь совсем старая---а ведь апостол нашего времени, пророк! Сто раз печатал. Шваль богует, уголовники, инородцы, иноверцы, клятвоотступники, залётные и прочая гнидота! И терпим! А ведь давно пора не только мыло заготовить. Тут же старая схема---или они нас, или мы их. Третьего нет по сути.
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07.02.2021 22:58 Відповісти
+++++++++++++++++++++++!!!!!
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08.02.2021 06:41 Відповісти
Так, єсть!
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08.02.2021 06:42 Відповісти
Підгодовуйте синичок і горобців, важко їм!
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07.02.2021 17:36 Відповісти
Що за гевалт! В моем детстве снег выпадал 10го ноября, а таять начинал 8го марта. Три месяца нарантировано -коньки, санки, лыжи. Мороз, местами, до 30ти. Львов. No promblems!
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07.02.2021 17:58 Відповісти
Запорожье почти тоже. 30-ти мороза не было было 20.а снега было много.
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07.02.2021 22:12 Відповісти
Не понятно.почему фуфлыжники из гидрометцентра не говорят о погоде на востоке Украины... Напоминаю этим деятелям, что на востоке Украины идёт война. Там тысячи людей круглые сутки находятся в тяжёлых, экстремальных условиях,и хотелось бы знать какая погода в восточных регионах.... Это же не трудно указать, если Сумы и Одессу указывают отдельно....
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07.02.2021 19:28 Відповісти
Вчера по Харькову 10 мороза с ветром сильным. Сегодня уже 14. Ветер слабый. Снега нет абсолютно. Утром солнце чуть было. Потом облачность. Похоже вымерзнет всё что посеяли в этих местах. Ведь снег не стаял а дождём смыло. На днях пол ночи лил.
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07.02.2021 23:03 Відповісти
Сьодня будет веселый день!
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08.02.2021 08:15 Відповісти
Визитная карточка этой ЗЕбильно-дебильной власти, - вместо того, чтобы навести порядок, убрать снег, дегенераты призывают к тому, чтобы "граждане не выходили из дома..."
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08.02.2021 08:26 Відповісти
Та ты шо? Педалик в Киеве- "зебильная власть"? Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби - Цензор.НЕТ 7300 Вторую пятилетку в Киеве снег не убирают!
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08.02.2021 10:32 Відповісти
 
 