Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби

У понеділок, 8 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови. Синоптики просять громадян без нагальної потреби не виходити з дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у фейсбуці.

"Водіїв і пішоходів просимо бути дуже уважними й обережними. Не залишайте своїх будинків без нагальної потреби", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні очікуються складні погодні умови. У більшості областей сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні та в Карпатському регіоні сніг із дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ.

На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, вночі в західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15 °С морозу, на Чернігівщині та Сумщині 17-22 °С морозу, вдень 2-7 °С, у північній частині до 10 °С морозу; в південних областях і на Прикарпатті вночі 5-10 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5 °С тепла, вдень 7-12 °С тепла.

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