Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби
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У понеділок, 8 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови. Синоптики просять громадян без нагальної потреби не виходити з дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у фейсбуці.
"Водіїв і пішоходів просимо бути дуже уважними й обережними. Не залишайте своїх будинків без нагальної потреби", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в Україні очікуються складні погодні умови. У більшості областей сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні та в Карпатському регіоні сніг із дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ.
На дорогах ожеледиця.
Вітер східний, 7-12 м/с, вночі в західній частині, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15 °С морозу, на Чернігівщині та Сумщині 17-22 °С морозу, вдень 2-7 °С, у північній частині до 10 °С морозу; в південних областях і на Прикарпатті вночі 5-10 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла; на Закарпатті та півдні Одещини вночі 0-5 °С тепла, вдень 7-12 °С тепла.
Будь ласка, зачекайте...
я сам соседей предупредил что утром будет ж@опа, убирайте машины в гаражи паркинги.. всем пох, так и стоят, а завтра будут машины утром откапывать
Живемо ніби у XXI сторіччі а все те саме
А взагалі-то можна було б це зробити.
Якщо не SMS то будь-яке інше оповіщення
Дзвенять у відрах крижані кружальця.
Село в снігах, і стежка ані руш.
Старенька груша дихає на пальці,
їй, певно, сняться повні жмені груш.
Їй сняться хмари і липневі грози,
чиясь душа, прозора при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
У вирій полетіли рогачі.
Дощу і снігу наковтався комин,
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
улітку він під грушею сидить.
І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
все згадує себе в свою найкращу пору.
І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…
(Ліна Костенко)
Таких в Україні одиниці!