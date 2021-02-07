AstraZeneca визнала обмежену ефективність своєї вакцини у разі легких форм південноафриканського варіанту COVID-19
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Компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина проти коронавірусу, розроблена спільно з Оксфордським університетом, забезпечує лише обмежений захист від захворювань, спричинених південноафриканським варіантом COVID-19, що протікають у легкій формі.
За даними Financial Times, це показали дослідження, проведені південноафриканськими і британськими вченими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Під час випробування фази I/II початкові дані показали обмежену ефективність проти легкої форми захворювання, передусім проти південноафриканського варіанту B. 1.351", - сказав представник AstraZeneca виданню.
"Оксфордський університет і AstraZeneca почали адаптацію вакцини проти цього варіанту і будуть швидко просуватися через клінічні розробки, щоб вакцина була готова до осінніх поставок, якщо це буде необхідно", - додав він.
"Ми справді вважаємо, що наша вакцина може захистити від важких захворювань, оскільки нейтралізуюча активність антитіл еквівалентна активності інших вакцин проти Covid-19, які продемонстрували активність проти важчих захворювань, особливо коли інтервал дозування оптимізовано до 8-12 тижнів", - йдеться у заяві прессекретаря.
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Ребята,давайте угадаем.😀
А кацапы тратят миллиарды на рекламу своей бурды и поливание помоями конкурентов. Даже здесь, на цензоре, одно время ходили толпы ботов, которые расхваливали, как они себя отлично чувствуют, когда вкололи свой "новичок".
Вернее даже не так.
Репутация кацапов - они производят любое дерьмо в промышленных масштабах и не умеют сделать ничего путного. Хочешь купить дерьмо - купи его у кацапов. Но жди того, что даже дерьмо может быть дерьмового качества.
вечером у него вторая доза "прививки"
Должна ,но уже прошла информация ,что от африканской мутации вируса
не вырабатывает.
модифицированный вирус .Астразера комбинирует свою вакцину с российской
и эта комбинированная вакцина изготавливается на мощностях Индии.
И снова вам напомню предисловие из книги Дж. Барнса, специалиста по электромагнитному экранированию: Если вы хотите убрать помеху - уберите сам источник помехи, а не занимайтесь ее экранированием.
ВоронежНовосибирск?
Горловину обломал ....Яяяяяя!!!....ваш покорный слуга. И сделал это без малейших раздумий и согласований. Я знал чем они там занимаются.
Во время пожара одного зеленого зажало под столом, но он ускользнул все таки от туда.
Вот така фигня малята.....
знает ,что будет в итоге.
Может ,чтобы это узнать понадобятся годы.
Їх витіснили бомбардування інформацією про такі ж чарівні вакцинки.
Так, щось було.
Не пишуть тільки, чи допомагає ...
А раз не пишуть, значить, ні.
Ну, то таке.
Головне ж - не це.