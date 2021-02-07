AstraZeneca визнала обмежену ефективність своєї вакцини у разі легких форм південноафриканського варіанту COVID-19

Компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина проти коронавірусу, розроблена спільно з Оксфордським університетом, забезпечує лише обмежений захист від захворювань, спричинених південноафриканським варіантом COVID-19, що протікають у легкій формі.

За даними Financial Times, це показали дослідження, проведені південноафриканськими і британськими вченими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час випробування фази I/II початкові дані показали обмежену ефективність проти легкої форми захворювання, передусім проти південноафриканського варіанту B. 1.351", - сказав представник AstraZeneca виданню.

"Оксфордський університет і AstraZeneca почали адаптацію вакцини проти цього варіанту і будуть швидко просуватися через клінічні розробки, щоб вакцина була готова до осінніх поставок, якщо це буде необхідно", - додав він.

"Ми справді вважаємо, що наша вакцина може захистити від важких захворювань, оскільки нейтралізуюча активність антитіл еквівалентна активності інших вакцин проти Covid-19, які продемонстрували активність проти важчих захворювань, особливо коли інтервал дозування оптимізовано до 8-12 тижнів", - йдеться у заяві прессекретаря.

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