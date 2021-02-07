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AstraZeneca визнала обмежену ефективність своєї вакцини у разі легких форм південноафриканського варіанту COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

AstraZeneca визнала обмежену ефективність своєї вакцини у разі легких форм південноафриканського варіанту COVID-19

Компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина проти коронавірусу, розроблена спільно з Оксфордським університетом, забезпечує лише обмежений захист від захворювань, спричинених південноафриканським варіантом COVID-19, що протікають у легкій формі.

За даними Financial Times, це показали дослідження, проведені південноафриканськими і британськими вченими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час випробування фази I/II початкові дані показали обмежену ефективність проти легкої форми захворювання, передусім проти південноафриканського варіанту B. 1.351", - сказав представник AstraZeneca виданню.

"Оксфордський університет і AstraZeneca почали адаптацію вакцини проти цього варіанту і будуть швидко просуватися через клінічні розробки, щоб вакцина була готова до осінніх поставок, якщо це буде необхідно", - додав він.

"Ми справді вважаємо, що наша вакцина може захистити від важких захворювань, оскільки нейтралізуюча активність антитіл еквівалентна активності інших вакцин проти Covid-19, які продемонстрували активність проти важчих захворювань, особливо коли інтервал дозування оптимізовано до 8-12 тижнів", - йдеться у заяві прессекретаря.

Читайте також: Греція слідом за іншими європейськими країнами не рекомендує вакцину AstraZeneca людям за 65 років

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Топ коментарі
+7
И шо - ссылка есть? А то мужики-то не знают AstraZeneca признала ограниченную эффективность своей вакцины при легких формах южноафриканского варианта COVID-19 - Цензор.НЕТ 3763
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07.02.2021 16:27
+4
Значит кацапский шмурдяк спутник-ве покажет "отрицательную эффективность".
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07.02.2021 16:22
+4
Ответ зависит от того, вам купить, или продать.
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07.02.2021 16:36
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Значит кацапский шмурдяк спутник-ве покажет "отрицательную эффективность".
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07.02.2021 16:22 Відповісти
х.з блумберг писал что кацапердовская вакцина очень эффективна.
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07.02.2021 16:25 Відповісти
И шо - ссылка есть? А то мужики-то не знают AstraZeneca признала ограниченную эффективность своей вакцины при легких формах южноафриканского варианта COVID-19 - Цензор.НЕТ 3763
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07.02.2021 16:27 Відповісти
и Блинкен хвалит, вот блин. А если он уколется, вот хохма будет
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07.02.2021 16:27 Відповісти
Кто блемберг заплатил за статью?
Ребята,давайте угадаем.😀
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07.02.2021 16:57 Відповісти
За какую статью? Пациент затрудняется ссылку дать.
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07.02.2021 17:56 Відповісти
если ты о новичке, то ДА!!!
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07.02.2021 17:10 Відповісти
Деньги не пахнут...
А кацапы тратят миллиарды на рекламу своей бурды и поливание помоями конкурентов. Даже здесь, на цензоре, одно время ходили толпы ботов, которые расхваливали, как они себя отлично чувствуют, когда вкололи свой "новичок".
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07.02.2021 17:29 Відповісти
Любой свой товар надо хвалить, а конкурентов обсирать, ничего нового.
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07.02.2021 17:43 Відповісти
Ага, только проблема в репутации продавца и того, что он обычно производит. Репутация у кацапов - ниже плинтуса.
Вернее даже не так.
Репутация кацапов - они производят любое дерьмо в промышленных масштабах и не умеют сделать ничего путного. Хочешь купить дерьмо - купи его у кацапов. Но жди того, что даже дерьмо может быть дерьмового качества.
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07.02.2021 17:58 Відповісти
Товар возврату не подлежит. Придется колоться. Зеля чмо, или не чмо, уже все запутались.
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07.02.2021 16:27 Відповісти
А вот уколоть его первым публично, как приличные президенты - перед камерой, и посмотрим.
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07.02.2021 16:32 Відповісти
ЗЕля уже укололся, утром.... AstraZeneca визнала обмежену ефективність своєї вакцини у разі легких форм південноафриканського варіанту COVID-19 - Цензор.НЕТ 9711
вечером у него вторая доза "прививки" AstraZeneca визнала обмежену ефективність своєї вакцини у разі легких форм південноафриканського варіанту COVID-19 - Цензор.НЕТ 8266
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07.02.2021 16:38 Відповісти
Не ну то да. Я ж про эту.
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07.02.2021 16:40 Відповісти
В Евролабе Пальчевского уколют чем пожелаете (хоть физраствором). Хотя ЗЕ в Феофании вроде как уже переболел и в вакцинации не нуждается.
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07.02.2021 17:07 Відповісти
Южноафриканский ли вариант СУПЕРГРИППА? Лаборатория там спрятанна?На одно что то близко находят(вакцины),сразу запасной штамм запускают.Пока всех не "проуколят зонтиком".
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07.02.2021 16:31 Відповісти
Кому нужна эта прививка ? И для чего ?
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07.02.2021 16:35 Відповісти
Ответ зависит от того, вам купить, или продать.
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07.02.2021 16:36 Відповісти
в итоге вирус окажется "умнее" всех вакцин))
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07.02.2021 16:36 Відповісти
Мережа лаболаторій Сінево опублікувало на основі 140 000 досліджень на антитіла доповідь, що в січні 2021 року в 60% українців вже вироблений імунітет проти вірусу.
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07.02.2021 16:44 Відповісти
Питання тільки - імунітет проти якихось окремих форм вірусу, чи проти всіх?
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07.02.2021 16:46 Відповісти
Не пробував, не знаю...
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07.02.2021 16:54 Відповісти
проти мутованого штаму потрібен імунитет знову
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07.02.2021 17:13 Відповісти
наличие в сыворотке крови антител igG ясно свидетельствует, что вы УЖЕ переболели covid - 19 и у вас на ближайшие несколько месяцев есть иммунитет к этой заразе.
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07.02.2021 17:29 Відповісти
Против того, чем переболел, или против всех его видов? Вот в чем вопрос. Пока ответа не слышал.
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07.02.2021 18:15 Відповісти
я переболел covid - 19 и в ближайшие три-четыре месяца меня будут защищать от этой заразы мои антитела igG.
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07.02.2021 18:23 Відповісти
Знакомая докторша сказала, что месяц-полтора можно спать спокойно.
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07.02.2021 19:35 Відповісти
Смотря что в вирусе было медиатором иммуноответа. Но обычно - иммунитет действует против целой группы подобных вирусов. Т.е. тогда иммунитет будет вообще против всех коронавирусов, не только ковидного. Но, с другой стороны, вот на вирус гриппа у нас вырабатывается очень слабый иммунитет, который и длится всего пару месяцев, и действует только на один штамм, а их тысячи. Судя по описанию механизма работы вакцины Pfizer, она должна вырабатывать достаточно стойкий иммунитет против всех коронавирусов, у которых один и тот же белковый "шип", используемый для заражения. А у AstraZeneca медиатор - сама РНК вируса, так что результат в общем прогнозируем.
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07.02.2021 17:39 Відповісти
"...должна вырабатывать ..."
Должна ,но уже прошла информация ,что от африканской мутации вируса
не вырабатывает.
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07.02.2021 18:34 Відповісти
Астразера и российская вакцина "Спутник V " - это вакцины ДНК н генетично
модифицированный вирус .Астразера комбинирует свою вакцину с российской
и эта комбинированная вакцина изготавливается на мощностях Индии.
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07.02.2021 16:36 Відповісти
Комбинированная будет готова через несколько месяцев.
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07.02.2021 16:45 Відповісти
ну так, Британия в дураках никогда не была. Джентльмены веников не вяжут, а вяжут мир по нитке. Умные потому что
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07.02.2021 16:50 Відповісти
От і пора вже нову вакцину розробляти. Ті, що є - на помийку. Темпи мутації віруса явно вищі.
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07.02.2021 16:45 Відповісти
Т.е. то что изначально говорили дословно подтверждается ,что пока существует программист будут новые программные продукты. Смотрите и любуйтесь....
И снова вам напомню предисловие из книги Дж. Барнса, специалиста по электромагнитному экранированию: Если вы хотите убрать помеху - уберите сам источник помехи, а не занимайтесь ее экранированием.
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07.02.2021 16:48 Відповісти
Предлагаешь бомбить Воронеж Новосибирск?
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07.02.2021 16:54 Відповісти
Зачем? Вирус создали не они. Они все лишь люди, как мы с вами. Но эта страна создала условия, чтобы этот вирус создали. Эта страна молча наблюдала, как маленький зеленый пролез к вершине власти. Это страна безропотно выполняла все его команды на разрушение цивилизации.
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07.02.2021 17:14 Відповісти
Вот с чего всё началось: https://www-svoboda-org.cdn.ampproject.org/c/s/www.svoboda.org/amp/30167061.html
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07.02.2021 17:20 Відповісти
Там не было ....НИКОГО! Никаких ремонтников не было в помине. Корпус был закрыт. Лаборатория была пуста...только маленькие зеленые. Один из них устроил пожар на столе...именно ...на столе. Потом появился второй, именно он принес газовый балон. В момент когда принесли балон.....обломали горловину.
Горловину обломал ....Яяяяяя!!!....ваш покорный слуга. И сделал это без малейших раздумий и согласований. Я знал чем они там занимаются.
Во время пожара одного зеленого зажало под столом, но он ускользнул все таки от туда.
Вот така фигня малята.....
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07.02.2021 17:31 Відповісти
Вот так теперь и будем жить - прививаться все новыми и новыми вакцинами. Только вот к чему это все приведет в итоге? Не исчезнет ли у нас окончательно иммунитет?
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07.02.2021 16:55 Відповісти
это обратная сторона вопроса. Иммунитет страдает, но календарь направлен против самых в масштабе опасных инфекций. Самый крепкий иммунитет у детей, которые едят что ни попало, ну в разумных пределах. А совершенство к стерильности ведет к болезням.
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07.02.2021 17:03 Відповісти
Вряд ли в мире сейчас есть человек ,который ,хотя бы с точностью 50%
знает ,что будет в итоге.
Может ,чтобы это узнать понадобятся годы.
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07.02.2021 18:20 Відповісти
Ответ на вопрос,-чем прививаться, напоминает шахматный этюд, где чёрные ходят, и проигрывают (Цугцванг)
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07.02.2021 17:14 Відповісти
Вакцинация-вакцинация ... Вот что Нам нужно(и было нужно с самого начала - поиск лекарства а не вакцины!). "На подходе израильское лекарство от ковида Успешные испытания в клинике "Ихилов" 29 из 30 больных в тяжелом состоянии, получившие препарат EXO-CD24, полностью выздоровели за несколько дней ! Это не вакцина, а таблетки для лечения уже больных ! По одной 5 дней подряд и ты здоров !!! " (с)
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07.02.2021 17:31 Відповісти
в четвер в місті зробили 32 тести,люди на роботу за кордон роблять,24-ковід,навіть не чують що хворі-2 тижні на ізоляцію відправили,що він вже такий слабий чи що?
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07.02.2021 17:37 Відповісти
Новини про чарівні масочки скінчилися.
Їх витіснили бомбардування інформацією про такі ж чарівні вакцинки.
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07.02.2021 20:01 Відповісти
Vedana Привіт! В деяких країнах Європи зобов'язали,тільки в распіраторах ходити.
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07.02.2021 20:03 Відповісти
Привіт тобі.
Так, щось було.
Не пишуть тільки, чи допомагає ...
А раз не пишуть, значить, ні.
Ну, то таке.
Головне ж - не це.
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07.02.2021 20:08 Відповісти
Да чё вы обсуждаете зенек и спутник...? В Украину китйский шмурдяк завезут... От него точно вреда не будет, впрочем, как и пользы...) Фифти-фифти... Плацебо...
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07.02.2021 21:53 Відповісти
 
 