Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа у твітері опублікував повідомлення з нагоди другої річниці змін до Конституції України. Він закликав нинішню українську владу продовжити європейську та євроатлантичну інтеграцію, яка з ініціативи Порошенка була закріплена в Основному законі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Два роки тому український парламент проголосував за внесення змін до Конституції, визначивши приєднання до ЄС і НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України!" - написав президент Литви у твітері.

Крім цього, він також закликав Україну і президента Володимира Зеленського залишатися сильними на цьому шляху.

7 лютого 2019 року Верховна Рада України прийняла ініційований п'ятим президентом Петром Порошенком Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору)". За це рішення проголосували 334 народні депутати.

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Порошенко у своєму відеозверненні з нагоди другої річниці змін до Конституції зазначив: "Тільки в ЄС і Північноатлантичному альянсі ми отримаємо гарантії незалежності, миру і благополуччя".