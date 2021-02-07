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Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту". ФОТО

Російський фотограф Дмитро Марков продав за 2 млн рублів на благодійному аукціоні фото, яке було зроблено в одному з відділень МВС РФ. Покупець вже переказав кошти на рахунки двох правозахисних проєктів.

Про це Марков написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На фото зображено представника російських силових структур, над яким висить портрет президента РФ Путіна.

Як зазначив Марков, виручені під час продажу фото кошти він передасть на підтримку правозахисних проєктів "ОВД-Инфо" й "Апологія протесту".

"Розумні люди підказують, що за правилами аукціону час має продовжуватися, але у мене вже здали нерви. Роботу продано Катерині за 2 000 000 р. Дякую всім!" - написав фотограф.

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"Зізнаюся, був страх, що задум зірвуть ольгінські, але зараз вже можна сказати офіційно: аукціон відбувся, гроші переказані покупцем на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту". Дякуємо Катерині від усіх нас і тих, кого саме зараз захищають адвокати цих організацій. Треба сказати, вийшов справжній перфоманс", - додав він.

Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів ОВД-Инфо та Апологія протесту 01

Зазначимо, що 2 лютого Маркова затримали російські силовики під час суду над опозиціонером Навальним і доставили в ОВД Косино-Ухтомський. Саме там було зроблено зазначене фото. Незабаром, завдяки втручанню правозахисників, його звільнили.

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Топ коментарі
+82
Фото российского силовика под портретом Путина ушло с благотворительного аукциона за 2 млн руб. Средства перечислены на счета "ОВД-Инфо" и "Апология протеста" - Цензор.НЕТ 4316 Фото российского силовика под портретом Путина ушло с благотворительного аукциона за 2 млн руб. Средства перечислены на счета "ОВД-Инфо" и "Апология протеста" - Цензор.НЕТ 9409
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07.02.2021 17:35
+54
символ російського рабства.
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07.02.2021 17:30
+53
Фото российского силовика под портретом Путина ушло с благотворительного аукциона за 2 млн руб. Средства перечислены на счета "ОВД-Инфо" и "Апология протеста" - Цензор.НЕТ 9243

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07.02.2021 17:38
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Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту" - Цензор.НЕТ 3631
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07.02.2021 20:58 Відповісти
бунтують, падли...
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07.02.2021 20:59 Відповісти
Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту" - Цензор.НЕТ 7687
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07.02.2021 21:57 Відповісти
Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту" - Цензор.НЕТ 4590
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07.02.2021 22:01 Відповісти
Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту" - Цензор.НЕТ 8869продаються портрети-мішені,можна використовувати в тірах,на полігонах,абож по живій цілi. При побаченню на живо та ураженню в ціль- 100 портретів в подарунок!
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07.02.2021 22:31 Відповісти
Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту" - Цензор.НЕТ 2478
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08.02.2021 01:57 Відповісти
Абсолютная опричнина - рекорд, что ни говори.
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08.02.2021 06:49 Відповісти
орк та Сцарь...Мордор епт...
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08.02.2021 10:48 Відповісти
Вот об этом и мечтает **** Мертведчук - чтобы ОБЕЗЪЯНА в маске сидел на фоне его портрета у нас в Печерском РОВД.
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08.02.2021 13:30 Відповісти
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