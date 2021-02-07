Фото російського силовика під портретом Путіна пішло з благодійного аукціону за 2 млн руб. Кошти переказано на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту". ФОТО

Російський фотограф Дмитро Марков продав за 2 млн рублів на благодійному аукціоні фото, яке було зроблено в одному з відділень МВС РФ. Покупець вже переказав кошти на рахунки двох правозахисних проєктів.

Про це Марков написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На фото зображено представника російських силових структур, над яким висить портрет президента РФ Путіна.

Як зазначив Марков, виручені під час продажу фото кошти він передасть на підтримку правозахисних проєктів "ОВД-Инфо" й "Апологія протесту".

"Розумні люди підказують, що за правилами аукціону час має продовжуватися, але у мене вже здали нерви. Роботу продано Катерині за 2 000 000 р. Дякую всім!" - написав фотограф.

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"Зізнаюся, був страх, що задум зірвуть ольгінські, але зараз вже можна сказати офіційно: аукціон відбувся, гроші переказані покупцем на рахунки проєктів "ОВД-Инфо" та "Апологія протесту". Дякуємо Катерині від усіх нас і тих, кого саме зараз захищають адвокати цих організацій. Треба сказати, вийшов справжній перфоманс", - додав він.

Зазначимо, що 2 лютого Маркова затримали російські силовики під час суду над опозиціонером Навальним і доставили в ОВД Косино-Ухтомський. Саме там було зроблено зазначене фото. Незабаром, завдяки втручанню правозахисників, його звільнили.