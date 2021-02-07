Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС

Від початку поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає, наголошують у штабі.

Також зазначається, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

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