Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Від початку поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає, наголошують у штабі.
Також зазначається, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.
Будь ласка, зачекайте...
Обстрелов - 18 . Ответный огонь - 12. Ранено - 7 . Убито - 3.
В донецких пабликах пишут про грохот у ДАП.
Вазеленський режим тиші.
Примерно с 17:20 д о 17:55 UTC+3 воюет #Ясиноватая. Похоже на 120 мм минометы.
Впервые минимум за полгода слышу частые очень тяжелые залпы в районе
ДАП, уже минут пятнадцать без перерыва
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .