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Новини Політика України
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обстріл (5105) Донбас (14568) операція Об'єднаних сил (3184)

Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС

Від початку поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає, наголошують у штабі.

Також зазначається, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

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Топ коментарі
+6
Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС - Цензор.НЕТ 7427
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07.02.2021 17:59
+4
Нужно говорить, что тишина со стороны оккупанта и сепаров ни разу не соблюдалась.
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07.02.2021 18:00
+3
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Вчерашняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.(с)
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07.02.2021 17:51
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Кто сказал что стрелять низзя? Меня например никто бы не заставил сидеть смертником или овечкой под обстрелами и без возможности стрелять в ответ. Мы не в 37-м году живем. Максимум выгонят из армии без компенсации ну их*** на такую армию. Все зависит от командиров младшего состава на местах. Если командир говно то подчиненные плюют ему в морду сдают автоматы и едут домой на демобилизацию, кушать шашлыки а командир остается в одиночку сидеть на передовой молиться. Или же командира втихаря при удобной заварушке пускают в расход.
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07.02.2021 18:01 Відповісти
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Вчерашняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.(с)
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07.02.2021 17:51 Відповісти
п.с. Сводка ситуации за 06 февраля 2021 года.
Обстрелов - 18 . Ответный огонь - 12. Ранено - 7 . Убито - 3.
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07.02.2021 17:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не знаешь почему Парашенко убрал и расформировал добровольческие подразделения с линии фронта по требованию *****? Они плевали на приказы Парашенка и других предателей Укарины и руководствовались только своей совестью и долгом уничтожать врага ради своей Родины а не ради торговли и контрабанды с окупантами.
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07.02.2021 18:06 Відповісти
я это знаю.. я как раз попал под эту раздачу петра...
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07.02.2021 18:12 Відповісти
Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС - Цензор.НЕТ 7427
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07.02.2021 17:59 Відповісти
Нужно говорить, что тишина со стороны оккупанта и сепаров ни разу не соблюдалась.
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07.02.2021 18:00 Відповісти
А что вы ожидаете от росийских окупантов и террористов, девиз которых *ПРЯТАТЬСЯ ЗА СПИНАМИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ* и *МЫ ГОВОРИМ ОДНО А ДЕЛАЕМ СОВСЕМ ДРУГОЕ*? Если вы хотите сами себя обманывать то вам в етом никто не помешает
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07.02.2021 18:24 Відповісти
Да ну нах!
В донецких пабликах пишут про грохот у ДАП.
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07.02.2021 18:09 Відповісти
Кацапи мінують, наші або розміновують, або підриваються.
Вазеленський режим тиші.
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07.02.2021 18:12 Відповісти
О, лайкер кацапа пришло.
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07.02.2021 19:04 Відповісти
Иосиф Пиночет
Примерно с 17:20 д о 17:55 UTC+3 воюет #Ясиноватая. Похоже на 120 мм минометы.
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07.02.2021 18:15 Відповісти
Лия @liya2905 · 1 ч#Донецк

Впервые минимум за полгода слышу частые очень тяжелые залпы в районе
ДАП, уже минут пятнадцать без перерыва
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07.02.2021 18:19 Відповісти
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.
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07.02.2021 19:05 Відповісти
у мене одне лиш запитання: якщо вони закидають мінами нуль, а потім там підриваються і цивільні, і воїни - чи це НЕ порушення перемир'я??? ця підлокацапська діяльність не вважається обстрілом на ураження???
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07.02.2021 22:00 Відповісти
06.‎02.‎2021

В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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08.02.2021 09:04 Відповісти
 
 