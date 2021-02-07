Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Російсько-окупаційні війська на Донбасі порушують всі домовленості. У таких умовах варто діяти дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Вони використовують будь-які можливості для провокацій, Україна має не просто спостерігати, а жорстко реагувати, поступки - це ознака слабкості.
Про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Ми реагуємо і словами, й іншими способами. Найкращою реакцією було б взяти й викинути їх із Донбасу і Криму. Вони на це заслуговують. Але це війна, ми домовилися, що ми будемо працювати дипломатичними політичними методами. Інша справа – не можна лишати поза увагою жодного факту, якоїсь брутальної лайки, ставлення, оцінки, політичної брехні. На будь-яку брехню треба відповідати правдою, фактами. У нас таких фактів, такої правди до біса", - сказав він.
За словами Кравчука, потрібно діяти дзеркально.
"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, причому уже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку. Я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само.
Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чому ми маємо спостерігати і вдавати, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки - це ознака нашої слабкості", - сказав він.
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