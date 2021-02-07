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Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала переможницею етапу Кубка Європи зі сноубордингу, який зараз триває у швейцарському Ленцерхайді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.

Серед чоловіків сріблом відзначився Василь Кашелюк.

Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу 01

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Топ коментарі
+17
ВІТАЄМО !!!
Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу - Цензор.НЕТ 4759

.
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07.02.2021 19:36
+13
Ім'я сноубордистки чую вперше, але радію за неї і пишаюсь, що вона прославила нашу Україну. Молодець! І подальших перемог!
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07.02.2021 19:45
+11
красава
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07.02.2021 19:33
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красава
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07.02.2021 19:33 Відповісти
неужели новость о спорте? падаю ниц
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07.02.2021 19:36 Відповісти
А что, всё время должно быть про твоего *****?
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07.02.2021 20:33 Відповісти
Ну,молодца...
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07.02.2021 19:36 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Украинка Данча выиграла золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу - Цензор.НЕТ 4759

.
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07.02.2021 19:36 Відповісти
Ога-да...
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07.02.2021 19:37 Відповісти
Ну лисичка, що витворяє, український талант.
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07.02.2021 20:20 Відповісти
кстати на предстоящей олимпиаде навскидку несколько подиумов. Магучих, Верняев, может быть, академка, плавание, дзюдо Билодид
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07.02.2021 19:40 Відповісти
Ім'я сноубордистки чую вперше, але радію за неї і пишаюсь, що вона прославила нашу Україну. Молодець! І подальших перемог!
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07.02.2021 19:45 Відповісти
Тут один "слуга" недавно, типа, в лотерею два ляма выиграл - вот это выигрыш... Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 8829
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07.02.2021 20:09 Відповісти
Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 9250
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07.02.2021 20:44 Відповісти
це завдяки президенту нашому Володимиру. при галапагоському марадьорі не вигравала
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07.02.2021 20:39 Відповісти
Вітаю нашу чемпіонку! Аннамарі - українка, таке комплексне ім'я отримала на честь бабусь - маминої матері Анни та татової - Марії
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07.02.2021 21:09 Відповісти
Вітання! Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 5945 Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу - Цензор.НЕТ 4381
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07.02.2021 21:39 Відповісти
Так держать, молодчинка!!!
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07.02.2021 22:46 Відповісти
Чудово. Вітаємо !!!!!
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08.02.2021 07:09 Відповісти
 
 