Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала переможницею етапу Кубка Європи зі сноубордингу, який зараз триває у швейцарському Ленцерхайді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.
Серед чоловіків сріблом відзначився Василь Кашелюк.
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