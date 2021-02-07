Українка Данча виборола золото на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала переможницею етапу Кубка Європи зі сноубордингу, який зараз триває у швейцарському Ленцерхайді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.

Серед чоловіків сріблом відзначився Василь Кашелюк.

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