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Новини За кордоном
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арешт (858) Білорусь (3872) затримання (2498) правозахисники (209)

За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники

За перший місяць поточного року в Білорусі з політичних мотивів було затримано не менше 873 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисний центр "Весна", 306 із них заарештовано на терміни від 15 до 25 діб.

Раніше у "Весні" повідомляли, що, за підрахунками правозахисників, від початку президентської кампанії в Білорусі було порушено понад 900 кримінальних справ проти опонентів влади, інформує Радіо Свобода. Суди винесли за ними щонайменше сто три обвинувальні вироки.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких було оголошено Олександра Лукашенка. Він обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Опоненти режиму звинувачують владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. Під час придушення протестів загинули не менше п'яти людей. За даними правозахисників, дотепер понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій.

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Країни ЄС і США не визнають легітимність виборів у Білорусі. Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує жорстке придушення мирних протестів, і, зокрема, вбивство демонстранта Романа Бондаренка. Щодо низки білоруських чиновників запроваджено санкції.

Росія визнала білоруські вибори і обіцяє в разі загострення конфлікту надати Лукашенку допомогу, зокрема силову.

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Топ коментарі
+5
Лукашеску - нелегетимное чмо !
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07.02.2021 21:07
+5
Лукашеску - 3% лузер !
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07.02.2021 21:08
+5
Текст па дебильнаму написан ! Наверна тебя уже не раз от3,14здили !!! )))
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07.02.2021 21:36
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За январь в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека, 306 из них арестованы, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2904
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07.02.2021 21:03 Відповісти
Выражаю обеспокоенность!
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07.02.2021 21:06 Відповісти
Лукашеску - нелегетимное чмо !
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07.02.2021 21:07 Відповісти
Лукашеску - 3% лузер !
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07.02.2021 21:08 Відповісти
Лукашеску не Белорус !
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07.02.2021 21:10 Відповісти
В Киеве из квартиры руководителя телеканалов Медведчука воры забрали более 8 миллионов 💰!
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07.02.2021 21:12 Відповісти
Теперь ананисту киве прийдётся экономить ! (((
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07.02.2021 21:15 Відповісти
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харе дрочить комментами, в забор вбейся
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07.02.2021 21:22 Відповісти
А ты чё, кивин сутинёр ?! )))
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07.02.2021 21:25 Відповісти
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я не сутенер, а вот хрипатая падла уже второй год выгуливает страну, этой мрази пох.
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07.02.2021 21:28 Відповісти
А почему ты возмутился этим апася закрытия *****.стических Мертведчуковских каналов ?
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07.02.2021 21:30 Відповісти
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кто бил Пороха, Зелю, освещал Михо при вьезде в Украину. Одну минуточку, чего то после тарифных выходов людей, зеля сильно испужался. А чего ж Порошенко не вывел, слабо? В чем же пресловутое достоинство? В чем?
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07.02.2021 21:38 Відповісти
А теперь переведи свой эпос на понятный язык !
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07.02.2021 21:40 Відповісти
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ты понимаешь о чем я. Тебе 5 лет?
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07.02.2021 21:42 Відповісти
Нет не понял, поэтому и попросил перевести этот 5ти летнего ребёнка бред.
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07.02.2021 21:45 Відповісти
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неужели не понял? Странно. Тогда изучай предметно-следственные связи.
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07.02.2021 21:50 Відповісти
А зачем они мне ? ))
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07.02.2021 21:52 Відповісти
У меня если честно нет ни времени, ни желания изучать твой кацапский бред !
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07.02.2021 21:53 Відповісти
Белорусы - Латвия с вами, в поддержку высвечивали ваш стяг, прапор, karogu
в низу текста видео

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/video-daugavu-v-rige-podsvetili-v-znak-podderzhki-demokratii-v-belarusi.d?id=52911531

За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4177
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07.02.2021 21:29 Відповісти
Текст па дебильнаму написан ! Наверна тебя уже не раз от3,14здили !!! )))
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07.02.2021 21:36 Відповісти
Заблукав, пацак?
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07.02.2021 21:37 Відповісти
Радуйся, тебе кремлёвское чьмо лайк пставило ! ))
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07.02.2021 22:14 Відповісти
Что и следовало ожидать! Режим не получил в рог, оклимался и начал мстить... Теперь на карандаш возьмут всех... Самых опасных посадят или убьют, остальных подвесят на волоски... В 2014-м гнилые переговорщики с яныком тоже хотели оттянуть время до выборов... Представляете что бы стало с нашим Майданом, если б повелись на уговоры яценюков, кличков и пр... и разошлись?
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07.02.2021 21:38 Відповісти
Такой дикости (со стороны протестующих) даже на кацапии не было! Белорусы дарили цветы тем кто уже убивал и пытал людей в это самое время в околотках! За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7042 Тяжелый случай.
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07.02.2021 21:53 Відповісти
За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5457
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07.02.2021 21:50 Відповісти
А уявляєте, щоб Україна зараз називалася по прикладу БІЛОрусії, МАЛОросія?...
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07.02.2021 21:51 Відповісти
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докладніше про етимологію слова Україна.
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07.02.2021 21:53 Відповісти
Етимологія слова Україна така ж сама, як і слова країна.
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07.02.2021 22:40 Відповісти
неа. Попытайся изучить историю
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07.02.2021 22:56 Відповісти
знаешь что такое Край? определение принадлежности, всего лишь. Краснодарский и т.д. К чему это я, ага, название нашей страны это просто направление завоеваний устремленное на запад. Всего лишь. Все 4 фронта тоже назывались направлениями. И не делайте детские глаза. Мы у края, важных событий
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07.02.2021 23:16 Відповісти
А ще кажуть, що слово бєсполєзний означає бєс полєзний...
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07.02.2021 23:30 Відповісти
развитие мысли застопорилось? Иди просрись
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08.02.2021 00:20 Відповісти
А кремляндия мокшорусией ? ))
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07.02.2021 21:55 Відповісти
Хай живе незалежна Мокшанська Народна Республіка!
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07.02.2021 22:46 Відповісти
я так понимаю что лукавый уже всех болотных хороняк пересадил. благо это не сложно холопы сами на колени становятся перед мусорами и только жалостно повизгивают когда их болотные опричники дубинами воспитывают.
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07.02.2021 22:37 Відповісти
Як нам пояснювали, Русь стала Росією тому, що у грецькій мові не було літери У...погано шукали...білорУси знайшли...
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07.02.2021 22:51 Відповісти
 
 