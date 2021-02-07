Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик

У Нововолинській ОТГ правоохоронці затримали чоловіка, який завдав ножових поранень трьом особам. Госпіталізували чотирьох осіб. Один із травмованих - поліцейський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції Волині, виклик щодо бійки в одному із сіл поблизу Нововолинська правоохоронці отримали напередодні ввечері. У поліції кажуть, що, приїхавши на місце, застали чоловіка з ножами в обох руках. На прохання покласти зброю він не реагував.

Під час конфлікту чоловік почав завдавати ударів ножами своєму братові і дружині. Також накинувся на поліцейських, одного з правоохоронців поранив. Щоб зупинити чоловіка, патрульні застосували табельну зброю.

Унаслідок інциденту в лікарню потрапили обидва учасники бійки (чоловік із ножами і його брат) і дружина нападника. Також із ножовими пораненнями госпіталізували поліцейського.

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У поліції відкрили кримінальні справи за двома статтями. Йдеться про замах на вбивство і замах на життя співробітника правоохоронного органу. Про подію поінформовано співробітників ТУ ДБР у Львові. Чоловікові загрожує від 9 до 15 років ув'язнення.