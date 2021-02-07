Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик
Новини Цензор.НЕТ Події
У Нововолинській ОТГ правоохоронці затримали чоловіка, який завдав ножових поранень трьом особам. Госпіталізували чотирьох осіб. Один із травмованих - поліцейський.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції Волині, виклик щодо бійки в одному із сіл поблизу Нововолинська правоохоронці отримали напередодні ввечері. У поліції кажуть, що, приїхавши на місце, застали чоловіка з ножами в обох руках. На прохання покласти зброю він не реагував.
Під час конфлікту чоловік почав завдавати ударів ножами своєму братові і дружині. Також накинувся на поліцейських, одного з правоохоронців поранив. Щоб зупинити чоловіка, патрульні застосували табельну зброю.
Унаслідок інциденту в лікарню потрапили обидва учасники бійки (чоловік із ножами і його брат) і дружина нападника. Також із ножовими пораненнями госпіталізували поліцейського.
У поліції відкрили кримінальні справи за двома статтями. Йдеться про замах на вбивство і замах на життя співробітника правоохоронного органу. Про подію поінформовано співробітників ТУ ДБР у Львові. Чоловікові загрожує від 9 до 15 років ув'язнення.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо визнають , то потрапить до божевільні.
може там ваще наркота.
Якщо дружина виявилася ляддю - потрібно міняти дружину а не різати ласих до сексу самців. Але й тих "виховувати" арматурою варто.