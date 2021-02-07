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Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ

Через сильні снігопади в Німеччині та Нідерландах у неділю, 7 лютого, скасували авіарейси з України в Амстердам і Дортмунд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За даними видання, з аеропорту "Бориспіль" о 14:05 було скасовано рейс в Амстердам (Нідерланди). А о 16:40 з аеродрому у Львові не відправився літак у німецький Дортмунд (земля Північний Рейн-Вестфалія) - рейс перенесли на понеділок, 8 лютого.

Нідерланди накрила перша за останнє десятиліття сильна заметіль. Є ускладнення в русі автомобільного і залізничного транспорту. Аеропорт Ейндховена через негоду тимчасово припинив обслуговування рейсів і пасажирів. Амстердамський аеропорт "Схіпхол" попередив мандрівників про можливі затримки.

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Снігом також завалило багато регіонів сусідньої Німеччини. Зокрема, сильні опади у ніч на неділю були в частині земель Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія. Снігу намело до 15-40 сантиметрів, а перемети місцями були понад один метр.

Нагадаємо, наступного тижня, 8-14 лютого, в Україні вируватиме справжня зима зі снігом, хуртовинами, сильним вітром, сильними морозами. Посеред тижня буде відлига, а ближче до вихідних знову будуть сильні морози.

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Топ коментарі
+5
не смотри такаю хню на ночь) а то жырик приснится а он мальчиков любит Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7616
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07.02.2021 23:36
+2
А тут ни снега ни ветра...минус 10 и тишинааа
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07.02.2021 23:33
+2
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
М. Вінграновський
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07.02.2021 23:38
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А завтра ж на роботу. Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1034
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07.02.2021 23:38 Відповісти
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
М. Вінграновський
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07.02.2021 23:38 Відповісти
вообще сегодня надо было,я как начсмены должен был ночной смене машины включить,мне не проблема -я от работы 900 метров живу,но люди б не смогли приехать на работу,поэтому стартуем завтра
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07.02.2021 23:54 Відповісти
А тут ни снега ни ветра...минус 10 и тишинааа
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07.02.2021 23:33 Відповісти
завтра и послезавтра...
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07.02.2021 23:39 Відповісти


Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__





Дороги замело
Ніхто не чистить
Сніг валить
Завтра у Львові буде підписдець
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07.02.2021 23:47 Відповісти
спите ? он у Соловьева жирик 4 мировую обсуждают ...
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07.02.2021 23:33 Відповісти
не смотри такаю хню на ночь) а то жырик приснится а он мальчиков любит Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7616
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07.02.2021 23:36 Відповісти
Теж почало сніжити.
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08.02.2021 00:00 Відповісти
5 копійок У тебе лижі є і взагалі в якому ти місті Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6482
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08.02.2021 00:13 Відповісти
Нафіга мені лижі? Я завтра вдома.
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08.02.2021 00:32 Відповісти
Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8773 5 копійок цитата

А завтра ж на роботу. Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9621
А Ты загадочный персонаж однако Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9621
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08.02.2021 00:37 Відповісти
Як би ти знав чому я так написав хрестику, то не сміявся б.
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08.02.2021 00:40 Відповісти
Сміється більше всіх на форумі irenka ko знаєш таку , хто вона і звідки, цікава панянка Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7527
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08.02.2021 00:46 Відповісти
Ласкаво зрозумів ти відповідав опоненту
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08.02.2021 00:48 Відповісти
Ну как вам немчура глобальное потепление?
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08.02.2021 00:19 Відповісти
там такой снег что смешно. посмотрел выпуск. сантиметров 10 накидало,уже все об аппкалипсисе орут)))
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08.02.2021 00:25 Відповісти
Они на сегодня там все неженки это совсем не те немцы которые устраивали ледовые побоища хотя в Европе уже хрен знает кого больше чурбанов или местных европейцев
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08.02.2021 00:34 Відповісти
 
 