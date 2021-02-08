Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Професорку культурології Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенію Більченко тимчасово відсторонено від проведення занять.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
"Не звільнили. Не можуть мене звільнити: немає такої статті "за пост у фейсбуці". Всі мої 28 навчальних програм - у порядку (так, вам не почулося). Тимчасово відсторонили від викладання. Вчуся плести гачком. Є спроба надати справі політичний оборот і від мовного цькування перейти до пошуку "неблагонадійної" інформації в моїх відкритих лекціях", - заявила викладачка на своїй фейсбук-сторінці.
Перевіряючих вона називає "робочою групою невідомих експертів із невідомих мені організацій".
Інформація про діяльність робочої групи є і на університетському сайті: "У зв’язку зі зверненням голови робочої групи щодо продовження вивчення публічних заяв у соціальних мережах та засобах масової інформації докторки культурології, професорки кафедри культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства Більченко Євгенії Віталіївни засідання Вченої ради з цього питання відбудеться після завершення роботи групи, про що буде повідомлено згодом".
Водночас магістрантка факультету політології та права цього університету Аліса Коверда підготувала юридичний аналіз дій і заяв Євгенії Більченко і направила в деканат у форматі відкритого листа.
На думку Коверди, конфліктну ситуацію з Більченко слід вирішувати суто в правовій площині на підставі чинного українського законодавства.
Водночас "невжиття заходів щодо цієї ситуації призведе до знецінення дипломів", підкреслила Коверда.
Видання нагадує, що це не перший такий скандал із викладачами Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.
У 2016 році в медіа та громадському просторі відбувалось активне обговорення поїздки в окупований Крим на науково-практичну конференцію професорки кафедри російської мови Ірини Зайцевої. Крім того, в ЗМІ повідомлялося, що Зайцева працювала паралельно на окупованих територіях у так званій "Луганській державній академії культури і мистецтв ім. Матусовського".
Ще дві викладачки університету ім. Драгоманова під час війни вихвалялися в соцмережах фотографіями з Красної площі в Москві.
Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.
Будь ласка, зачекайте...
Раніше совки активно вербували освітян.
Навряд чи ця практика в нас припинилась - кацапи ж своїх і досі вербують, то чому і наших не завербувати.
Її послухати, то воно аж дихає ненавистю до всього українського.
Ось він у всій красі
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).
Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
Треба всіх гнати.
ДЕЯКІ РОСІЙСЬКОМОВНІ ЗОВСІМ ЗНАХАБНІЛИ. ПРИ ПІДТРИМЦІ ВЛАДИ ******** УКРАЇНОМОВНИХ. ПРИ ЦЬОМУ КРИЧАТЬ ЩО ПРИТІСНЯЮТЬСЯ РОСІЙСЬКОМОВНІ.ХОЧА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1988 РОКУ БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ НА ДОНБАСІ-УКРАЇНЦІ РУСЬКІ КРИЧАТЬ ЩО ДОНБАС-РУСЬКИЙ КРАЙ .
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
Цензор не до кінця передрукував статтю з ЕспресТВ, ректор ще той комуняка, "підтирається тими заявами" (с).
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).
Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
Ну, тут не тільки ці ватниці відзначилися
Современные космические достижения генетической науки , микробиологии и искусственного интеллекта изучение клеток мозга камня на камне не оставляют от полюций недоумков и неучей , чей уровень изучения науки не превысил умения тупо пользоваться геометрическими пропорциями за 3-5-й классы арифметики и примитвнейшими измерительными приборами !
Нічого дивного у тому що всякі ВУЗ це розсадники совка і русофілії. Подивіться хто керівники і зами - майже всі 60 +. Тобто колишні комуністи і агенти КГБ, звичайно що підтягують до себе всяке совкове, сєпарське і рашистське гімно. Типа як папа ЗЄлі - спіциаліст проффесор.
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
Было в нашей истории уже такое.
Краще вчись жити у Кацапії, бо скоро туди поїдеш
Тому тільки до мозкоправів. А вже після того, коли хоч якось їй "дах повернуть взад", хай уже розбираються: що і кому робити далі.
У мозкоправів є більш ефективне заспокійливе (особливо для надто активних) - галаперидольчик. Кілька моцних ін'єкцій - і пацієнт перетворюється на овоч.
А "сірка" - то вже для особливо відбитих: щоб навіть очима було боляче рухнути.
Он бысто вправит. Разззз и готово.
.. 0снователь **********. .
. САТАНИСТ и ********/= = https://uploads.disquscdn.com/images/8***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b96a4449998453f5a99d663985d66aecdee030e360e5e7650af1c2c4ed1d8063.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg // https://uploads.disquscdn.com/images/0b263e3095bd2e9f5aadc6062450ae9425cdfcdaa5dc7b2e7a21f1ba693505a8.jpg ..... ..бъъбъююъюъюъюъюъ..
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Какая в жопу "культурология"?
Одно ватное кубло!