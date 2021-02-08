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Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів

Професорку культурології Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенію Більченко тимчасово відсторонено від проведення занять.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"Не звільнили. Не можуть мене звільнити: немає такої статті "за пост у фейсбуці". Всі мої 28 навчальних програм - у порядку (так, вам не почулося). Тимчасово відсторонили від викладання. Вчуся плести гачком. Є спроба надати справі політичний оборот і від мовного цькування перейти до пошуку "неблагонадійної" інформації в моїх відкритих лекціях", - заявила викладачка на своїй фейсбук-сторінці.

Перевіряючих вона називає "робочою групою невідомих експертів із невідомих мені організацій".

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Інформація про діяльність робочої групи є і на університетському сайті: "У зв’язку зі зверненням голови робочої групи щодо продовження вивчення публічних заяв у соціальних мережах та засобах масової інформації докторки культурології, професорки кафедри культурології та філософської антропології факультету філософії та суспільствознавства Більченко Євгенії Віталіївни засідання Вченої ради з цього питання відбудеться після завершення роботи групи, про що буде повідомлено згодом".

Водночас магістрантка факультету політології та права цього університету Аліса Коверда підготувала юридичний аналіз дій і заяв Євгенії Більченко і направила в деканат у форматі відкритого листа.

На думку Коверди, конфліктну ситуацію з Більченко слід вирішувати суто в правовій площині на підставі чинного українського законодавства.

Водночас  "невжиття заходів щодо цієї ситуації призведе до знецінення дипломів", підкреслила Коверда.

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Видання нагадує, що це не перший такий скандал із викладачами Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

У 2016 році в медіа та громадському просторі відбувалось активне обговорення поїздки в окупований Крим на науково-практичну конференцію професорки кафедри російської мови Ірини Зайцевої. Крім того, в ЗМІ повідомлялося, що Зайцева працювала паралельно на окупованих територіях у так званій "Луганській державній академії культури і мистецтв ім. Матусовського".

Ще дві викладачки університету ім. Драгоманова під час війни вихвалялися в соцмережах фотографіями з Красної площі в Москві.

Нагадаємо, професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко після посилення дії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назвала Україну "американською колонією" і заявила, що за цим законом стоїть "звичайний фашизм". В університеті вважають такі заяви неприпустимими і планують скликати Вчену раду.

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Топ коментарі
+71
...нах на эрэфию, грызть березовый сок Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов - Цензор.НЕТ 1396
Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов - Цензор.НЕТ 5684
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07.02.2021 23:49
+58
Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов - Цензор.НЕТ 2835
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08.02.2021 00:10
+49
Эту урудливую гниду вышвырнуть в ее любимый кацапстан , без права возвращения !
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07.02.2021 23:48
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Навіщо її взагалі прийняли на кафедру філософії без профільної освіти? Таке можливо тільки в Драгоманова. Я вже не кажу про базовий диплом "блазня" від інституту Поплавського. Її можна звільнити в будь який момент. Якщо перевірити дисертацію на плагіат і зробити навіть поверхневий текстовий аналіз її "творів", то швидко стане очевидним що займати будь яку викладацьку посаду вона взагалі не має права. Це ТП.
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08.02.2021 00:50 Відповісти
так там ще те кодло! педахохи.
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08.02.2021 00:50 Відповісти
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2428 чого ото нерви собі робити - треба вже костри розжигати...
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08.02.2021 00:53 Відповісти
всіх колорадів з Дрангорманова університету треба відправити до Москви на довічне відрядження
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08.02.2021 00:59 Відповісти
На обмєн опитом!)))
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08.02.2021 01:38 Відповісти
Таке чудорнацьке створіння ця прохвесорша, що навіть кацапии на обмін не візмуть)
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08.02.2021 07:44 Відповісти
С такой славой -замуж выйдет......многоходовочка женская...
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08.02.2021 09:39 Відповісти
Росія їх не прийме. Вони колаборанти а отже потрібні їй тут.
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08.02.2021 10:01 Відповісти
А не агент ли она часом фсб, любому нормальному человеку живущему в Украине понятно почему нас обзывают фашистами и бандеровцами, нацистами. Эта ненависть воспитанная с молоком матери при ссср и несмотря на полярность ставится кремлевской пропагандой между ними знак равенства, для того чтобы убивать украинских граждан без капли сомнения. А на самом деле фашистами и нацистами нужно называть кремлёвскую банду и их адептов.
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08.02.2021 01:01 Відповісти
Може і агент.
Раніше совки активно вербували освітян.
Навряд чи ця практика в нас припинилась - кацапи ж своїх і досі вербують, то чому і наших не завербувати.
Її послухати, то воно аж дихає ненавистю до всього українського.
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08.02.2021 08:45 Відповісти
А цензор не повністю статтю з Експеса передрукував, чого ж про ректора ні слова?
Ось він у всій красі
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).

Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
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08.02.2021 08:52 Відповісти
То отам совковий заповідник ?
Треба всіх гнати.
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08.02.2021 08:55 Відповісти
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1906
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08.02.2021 11:29 Відповісти
ЩЕ З ЧАСІВ СРСР І НИНІ В РФ ПАНУЄ ТЕЗА- ЛЮБИТИ РОСІЮ- ТО ПАТРІОТИЗМ А ЛЮБИТИ УКРАЇНУ- ТО ПЕЧЕРНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ , БЕНДЕРІВЩИНА . НА ЖАЛЬ В УКРАЇНІ ТАКОЖ ЦЕ ДУЖЕ ПОШИРЕНО БО ВБИТО В ПІДСВІДОМІСТЬ МЕТОДАМИ ГЕБЕЛЬСА.
ДЕЯКІ РОСІЙСЬКОМОВНІ ЗОВСІМ ЗНАХАБНІЛИ. ПРИ ПІДТРИМЦІ ВЛАДИ ******** УКРАЇНОМОВНИХ. ПРИ ЦЬОМУ КРИЧАТЬ ЩО ПРИТІСНЯЮТЬСЯ РОСІЙСЬКОМОВНІ.ХОЧА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1988 РОКУ БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ НА ДОНБАСІ-УКРАЇНЦІ РУСЬКІ КРИЧАТЬ ЩО ДОНБАС-РУСЬКИЙ КРАЙ .
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08.02.2021 11:30 Відповісти
Як ця худоба взагалі преподає?!
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08.02.2021 01:24 Відповісти
теперь любой студент, которому она не поставила зачет или плохую оценку. может написать жалобу, что мол Дибильченко его дискриминирует за то, что он занимает проукраинскую позицию
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08.02.2021 01:44 Відповісти
написать то можно, но она же ясно ответила, что так делать с проукраинскими можно, что нет статьи,а вот с ней так нельзя, ей все позволено и за ней рассея, и там сразу такой хай подьімают, аж доООН
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08.02.2021 10:42 Відповісти
та закрити її в одній кімнаті з фаріон, та й закрити тему ))
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08.02.2021 02:38 Відповісти
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 5431
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08.02.2021 07:43 Відповісти
Выживет говорливейший....
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08.02.2021 09:43 Відповісти
Студенты дадут ей оценку. И отшмагают весной по тощим ягодицам!
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08.02.2021 05:14 Відповісти
по костяным ягодицам
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08.02.2021 10:25 Відповісти
А почему именно весной?
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08.02.2021 15:34 Відповісти
Там директор университета покрывает это полоумное ватное чудовище. Его бы к ногтю,падлу.
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08.02.2021 05:56 Відповісти
Университеты у нас, как рассадники заразы.
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08.02.2021 06:31 Відповісти
Нічого дивного у тому що всякі ВУЗ це розсадники совка і русофілії. Подивіться хто керівники і зами - майже всі 60 +. Тобто колишні комуністи і агенти КГБ, звичайно що підтягують до себе всяке совкове, сєпарське і рашистське гімно. Типа як папа ЗЄлі - спіциаліст проффесор.
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
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08.02.2021 07:40 Відповісти
Підтверджую.
Цензор не до кінця передрукував статтю з ЕспресТВ, ректор ще той комуняка, "підтирається тими заявами" (с).
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).

Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
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08.02.2021 08:57 Відповісти
Шо ж за языковый проффессор с одним языком, и тот - говяжий? Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 7676
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08.02.2021 06:35 Відповісти
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 421
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08.02.2021 06:53 Відповісти
та ну нах! и наплодят они себеподобных, а те еще наплодят и так далее. пожалей будущие поколения, пусть эта **** вымрет, достав только наше.
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08.02.2021 09:52 Відповісти
а не кажеться вам шановні що це родичі? дуже схожі!!
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08.02.2021 10:12 Відповісти
Это лишний хромосом, под воздействием пропаганды рос тв придает как внешнее так и умственное сходство. Росмутанты.
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08.02.2021 15:00 Відповісти
Ну и рожи.... Как у настоящих скрепных поносцев...
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2301 Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2301 Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2301
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08.02.2021 15:11 Відповісти
а пряжу при вязании использовать не пыталась? только крючок?
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08.02.2021 07:10 Відповісти
прахвэсар бельченко...гнать таких надо в три шеи...
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08.02.2021 07:22 Відповісти
Позбавляти громадянства таких особин. Тоді закриють пельки
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08.02.2021 07:31 Відповісти
Скажена баба а не професор!!! - Рашкіна ШВАБРА!!!
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08.02.2021 07:45 Відповісти
"Ще дві викладачки університету ім. Драгоманова під час війни вихвалялися в соцмережах фотографіями з Красної площі в Москві.Джерело: https://censor.net/ua/n3246515"
Ну, тут не тільки ці ватниці відзначилися
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 9657
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08.02.2021 07:47 Відповісти
Ця ватна потвора живе на Українській землі, їсть Український хліб, дихає Українським повітрям і на все це роззяває свою потворну російськомовну пащу! Як би я хотів один єдиний раз битою вмазати у цю огидну пику!!
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08.02.2021 07:49 Відповісти
хто це її так одлудив в мацквабаді шо з ходу прихватила кацапский сифіліс
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08.02.2021 08:10 Відповісти
Вообще-то , антропология эт немного устаревшая наука начала 20-го века ... И пока она занимается исключительно биологическими аспектами её ещё признаёт современная научная мысля . А вот совмещение философии и антропологии эт что-то из сочинения пятиклассника Джозефа Гебельса .
Современные космические достижения генетической науки , микробиологии и искусственного интеллекта изучение клеток мозга камня на камне не оставляют от полюций недоумков и неучей , чей уровень изучения науки не превысил умения тупо пользоваться геометрическими пропорциями за 3-5-й классы арифметики и примитвнейшими измерительными приборами !
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08.02.2021 08:11 Відповісти
если в этом университете преподаватели через один ватники и колаборанты, может стоит присмотреться кто там ректор вообще? Развели гадюшник...
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08.02.2021 08:12 Відповісти
Gembel Basil

Нічого дивного у тому що всякі ВУЗ це розсадники совка і русофілії. Подивіться хто керівники і зами - майже всі 60 +. Тобто колишні комуністи і агенти КГБ, звичайно що підтягують до себе всяке совкове, сєпарське і рашистське гімно. Типа як папа ЗЄлі - спіциаліст проффесор.
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
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08.02.2021 08:28 Відповісти
Был бы человек - а статья найдется!
Было в нашей истории уже такое.
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08.02.2021 09:21 Відповісти
За паребрик....
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08.02.2021 09:52 Відповісти
Все вот думаю ,что еще должна сделать эта тупая кацапская курица ,что бы ей запретили учить наших детей кацапскому миру? Представ те себе где нибудь в вузе США или Германии или даже козлостане,преподователь пишет ,что обслуживание на английском или немецком языке это фашизм! Да ее бы лишили всех званий и права преподавать навсегда ,в течении бы следующего дня и забыли бы что эта уродина существует.
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08.02.2021 09:52 Відповісти
Дивує мовчання студентів. Невже цей вуз настільки ватний??
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08.02.2021 11:36 Відповісти
Там є "проФфесори", які приїхали х окупованих територій і сплять і бачать "срусский мир" тому цей університет і його ректор є розсадник сепаратизму!! БО НЕ ПРИЙМАЄ НІЯКИХ ДІЙ!! ТАКІ ЛЮДИ НЕ ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ В УНІВЕРСИТЕТІ, ВИПУСКНИКИ ЯКОГО БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ЗІ СВІДОМІСТЮ ДІТЕЙ!!!
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08.02.2021 13:21 Відповісти
Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком. Источник: https://censor.net/ru/n3246515

Краще вчись жити у Кацапії, бо скоро туди поїдеш Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 7536
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08.02.2021 13:51 Відповісти
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 5778
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08.02.2021 13:53 Відповісти
Чому ця гарнюня досі не в палаті з м'якими стінами?
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08.02.2021 14:24 Відповісти
Если бы СБУ работало на интересы Украины, это рыжая кремлёвская вонючка ежедневно таскалась бы на многочасовые допросы долгими месяцами....Прослушку ей надо установить, наружное наблюдение....Она обязательно выведет на куратора....Во время войны враг не имеет пола, поэтому можно применить к этой путинской мрази и болевые приёмы .... Было бы желание обезвредить врага...
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08.02.2021 14:47 Відповісти
Гадаю, з того ніц би не вийшло. Руда цьотка вивалилася з дійсності, і, схоже, назавжди. Больові прийоми не будуть ефективними, бо так вона себе бачитиме мученицею. І рівно про те ж волатимуть скабєєви і кісєлі з солов'їними помйотами. Пентатолат натрію або його аналоги дадуть небагато: від того, що воно напатякає під дією цих препаратів у своєму нинішньому стані, і слідчим може "зірвати дах".
Тому тільки до мозкоправів. А вже після того, коли хоч якось їй "дах повернуть взад", хай уже розбираються: що і кому робити далі.
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08.02.2021 15:12 Відповісти
Согласен с Вами полностью - подержать это существо в дурке годик надо обязательно.... Лучше будет всем....А поколоть я бы ей назначил серу и бром....Пусть полежит , полечится, повыступает перед больными и санитарами....
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08.02.2021 20:20 Відповісти
"Бром" за моєї молодості давали у війську солдатам. Принаймні, так у ті часи стверджував солдатський фольклор.
У мозкоправів є більш ефективне заспокійливе (особливо для надто активних) - галаперидольчик. Кілька моцних ін'єкцій - і пацієнт перетворюється на овоч.
А "сірка" - то вже для особливо відбитих: щоб навіть очима було боляче рухнути.
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08.02.2021 21:36 Відповісти
А как отреагировал прокремлёвский министр образования шкарлет?
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08.02.2021 14:39 Відповісти
Делать все по закону это один из признаков демократии. Но пока пропагандистку русского мира будут увольнять по закону пройдет не один год . А зло она делает сейчас, са#ирая мозг студентам русской пропагандой. Нашли способ закрыть пророссийские каналы. И теперь пускай хоть годами доказывают, что то. Так же и с этой .... нужно попрощаться и забыть. Пускай с помощью опзж и русского мира бегает по судам.
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08.02.2021 14:56 Відповісти
***** депортировать єту мразь прокацапскую...
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08.02.2021 15:10 Відповісти
ТАК ВОТ ТЫ КАКАЯ, СМЕРТЬ ВОДОЛАЗА!
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 7596
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08.02.2021 15:36 Відповісти
А може у неї психологічна травма, полюбила якогось бандерівця, одного, потім іншого, а вони не далися, помста...Але є вихід, медицина зараз може і щелепу переробити рускаязичну...
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08.02.2021 17:05 Відповісти
А вот и хирург челюстно лицевой. Для неё.
Он бысто вправит. Разззз и готово.
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 205
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08.02.2021 17:14 Відповісти
яка гарна. просто квiточка.))
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08.02.2021 19:59 Відповісти
Гарнюня. Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1812
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08.02.2021 20:12 Відповісти
Хе-хе... Очаровашка...
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08.02.2021 21:38 Відповісти
Нарешті ця ватна потвора отримала по заслугам!
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08.02.2021 15:50 Відповісти
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 85
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08.02.2021 16:21 Відповісти
А ще кажуть що чупакбри не iснуйе
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08.02.2021 16:21 Відповісти
Та Ви що! Ніяких Чупакабрів, ніяких Попабавів на світі не існує! Протилежного ж не доведено?
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 3155
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08.02.2021 21:39 Відповісти
Брррррр. Подруга Фредди Крюгера?
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08.02.2021 17:15 Відповісти
внучка
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08.02.2021 21:38 Відповісти
Гадаю, якби кіношний злосник побачив цю красотульку (Господи, помилуй!), тікав би так, ніби за ним несеться дідько з мухобойкою.
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08.02.2021 21:41 Відповісти
Цікаво, скільки їй кацапи забашляли за її висер?
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08.02.2021 16:24 Відповісти
Мужика пообещали выписать. Совсем одичала. Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2477
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08.02.2021 18:08 Відповісти
Что не говори, а гены это многое. Типично срусская краса. Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1962
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08.02.2021 18:07 Відповісти
красна девица
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08.02.2021 21:21 Відповісти
А потому что нефиг из пединститута делать какую-то "высоконаучную" хрень!
Какая в жопу "культурология"?
Одно ватное кубло!
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08.02.2021 18:54 Відповісти
Познакомте профессоршу с профессором-зоофилом Паниным ,шоб вместо собачки)
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08.02.2021 19:21 Відповісти
рашкіна шляйка - в шию гнати уродку!!!
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08.02.2021 20:55 Відповісти
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 505Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 6058Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1290
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08.02.2021 21:40 Відповісти
Нужно ее садить на зону-она нарушила кучу законов Украины. Правда за нарушений этих-же законов нужно пересажать треть Парламента и госчиновников а так-же работников телеканала Наш и причей рашистскосой наволочи
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08.02.2021 22:29 Відповісти
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