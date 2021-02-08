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Новий космічний телескоп NASA SPHEREx виведе на орбіту ракета компанії SpaceX

Новини Цензор.НЕТ Технології

Новий космічний телескоп NASA SPHEREx виведе на орбіту ракета компанії SpaceX

Компанія американського розробника Ілона Маска SpaceX виграла контракт з Національним аерокосмічним агентством США (NASA) на запуск нового космічного телескопа SPHEREx. Він вивчатиме далекі галактики, розширення Всесвіту, а також шукатиме біогенні молекули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

NASA планує запустити телескоп у червні 2024 року. Відправити його на орбіту зможе ракета компанії SpaceX ㅡ Falcon 9 ㅡ з космічного стартового комплексу на авіабазі Ванденберг у Каліфорнії. Загальна вартість запуску SPHEREx становитиме приблизно 98,8 мільйона доларів.

Астрофізична місія SPHEREx запланована на два роки. За цей час дослідники хочуть за допомогою телескопа вперше у світі створити мапу спектрометрії всього неба у ближньому інфрачервоному діапазоні.

Методом спектрометрії науковці розділять ближнє інфрачервоне світло на окремі довжини хвиль або кольору — як призма розбиває сонячне світло на складові його кольори.

Також дивіться: Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship. ВIДЕО

Таке дослідження може показати, з чого складається об’єкт, бо окремі хімічні елементи поглинають та випромінюють світло певної довжини. Такий метод також дозволяє визначити відстань об’єкта до Землі, тому вказана мапа буде тривимірною.

Окрім того, телескоп буде шукати воду та органічні молекули, необхідні для життя, у регіонах, де з газу та пилу народжуються зірки, а також диски навколо зірок, де можуть формуватися нові планети.

У NASA сподіваються під час місії зібрати дані про понад 300 мільйонів галактик, а також понад 100 мільйонів зірок у галактиці Чумацький Шлях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
как там мордва на мкс хорошо ли чистит унитазы на станции за пайку харчей от госдепа?
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08.02.2021 01:10
+4
Будет херова чистить - то из затопят вместе со станцией
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08.02.2021 01:15
+1
хм.. Есть разум во вселенной - раз не выходит с нами на контакт !!! Да и про землю знают во вселенной - на ней разумной жизни нет !!! Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX - Цензор.НЕТ 1261
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08.02.2021 01:16
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Русня свой (совместно с немцами) Спектр-РГ ещё в 2019 вывела. Но он в рентгеновском диапазоне работает. Американский удачно дополнит картину в ИК-диапазоне.
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08.02.2021 01:01 Відповісти
Ога. Если не вспоминать, что этот на замену Хаббла - то вааще круто звучит
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08.02.2021 01:09 Відповісти
Заміна Хабблу - це JWST,його що,перейменували?
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08.02.2021 06:09 Відповісти
Неа JWST планируется как замена Хаббла. Хотя Хаббл еще долго прослужит. А это другой совсем
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20.02.2021 11:17 Відповісти
Русня то вывела, да только телескопы на Спектре-РГ, немецкоамериканские, ну никуда им без загнивающего Запада.
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08.02.2021 01:18 Відповісти
А что нужно выводить?
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08.02.2021 08:48 Відповісти
Запуск американо-украинской ракеты-носителя среднего класса «Антарес», которая вывела на орбиту автоматический грузовой корабль Cygnus с полезным грузом массой 3750 кг для МКС по заказу NASA, аэродром NASA в Вирджинии,15 февраля 2020...
Там намедни ещё Маск сказал, что нарасея нечего не создала нового после развала совка, а при эсссере ведущая роль в космических программах была за Украиной.
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08.02.2021 09:03 Відповісти
https://focus.ua/world/423145-ilon-mask-otmetil-vedushhuyu-rol-ukrainy-v-sovetskoj-kosmonavtike
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08.02.2021 09:41 Відповісти
В любом случае опыт будет использоваться для развития космонавтики в целом.
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08.02.2021 10:02 Відповісти
Антарес скорее американо-расейско-украинский, учитывая что 2 движка там от москалей.
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08.02.2021 10:11 Відповісти
И ведь сотрудничают с украинонемецкоамериканцами когда надо, вот ещё бы свободу выбора народа и *************** растает как ненужный рудимент.
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08.02.2021 11:59 Відповісти
Его росіянцьі давно сломали, о чем тьі шепчешь, им только дай? ! сюда тиць Нет такой западной техники,( да и своей атечественнай ) которую не сможет поломать руснявьій
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08.02.2021 10:35 Відповісти
Уже починили. Это ж немецкий телескоп, а не рукожопых.
13 октября 2019 года все семь модулей телескопа eROSITA после устранения проблем начала функционировать одновременно. Стартовал этап калибровки и подтверждения производительности (англ. performance verification, CalPV).
15 октября 2019 года телескоп eROSITA был полностью введён в эксплуатацию.
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08.02.2021 14:57 Відповісти
как там мордва на мкс хорошо ли чистит унитазы на станции за пайку харчей от госдепа?
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08.02.2021 01:10 Відповісти
Будет херова чистить - то из затопят вместе со станцией
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08.02.2021 01:15 Відповісти
на мороз отправят кацапню после хорошего леща.
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08.02.2021 01:19 Відповісти
хм.. Есть разум во вселенной - раз не выходит с нами на контакт !!! Да и про землю знают во вселенной - на ней разумной жизни нет !!! Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX - Цензор.НЕТ 1261
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08.02.2021 01:16 Відповісти
И ничего здесь, товарисчи, к сожалению, не поделаешь...
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08.02.2021 01:53 Відповісти
Новий космічний телескоп NASA SPHEREx виведе на орбіту ракета компанії SpaceX - Цензор.НЕТ 152
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08.02.2021 07:48 Відповісти
 
 