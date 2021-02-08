Новий космічний телескоп NASA SPHEREx виведе на орбіту ракета компанії SpaceX

Компанія американського розробника Ілона Маска SpaceX виграла контракт з Національним аерокосмічним агентством США (NASA) на запуск нового космічного телескопа SPHEREx. Він вивчатиме далекі галактики, розширення Всесвіту, а також шукатиме біогенні молекули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

NASA планує запустити телескоп у червні 2024 року. Відправити його на орбіту зможе ракета компанії SpaceX ㅡ Falcon 9 ㅡ з космічного стартового комплексу на авіабазі Ванденберг у Каліфорнії. Загальна вартість запуску SPHEREx становитиме приблизно 98,8 мільйона доларів.

Астрофізична місія SPHEREx запланована на два роки. За цей час дослідники хочуть за допомогою телескопа вперше у світі створити мапу спектрометрії всього неба у ближньому інфрачервоному діапазоні.

Методом спектрометрії науковці розділять ближнє інфрачервоне світло на окремі довжини хвиль або кольору — як призма розбиває сонячне світло на складові його кольори.

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Таке дослідження може показати, з чого складається об’єкт, бо окремі хімічні елементи поглинають та випромінюють світло певної довжини. Такий метод також дозволяє визначити відстань об’єкта до Землі, тому вказана мапа буде тривимірною.

Окрім того, телескоп буде шукати воду та органічні молекули, необхідні для життя, у регіонах, де з газу та пилу народжуються зірки, а також диски навколо зірок, де можуть формуватися нові планети.

У NASA сподіваються під час місії зібрати дані про понад 300 мільйонів галактик, а також понад 100 мільйонів зірок у галактиці Чумацький Шлях.