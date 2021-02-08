Боррель оцінив результати візиту в Москву: Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як загрозу
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Глави МЗС країн-членів Євросоюзу обговорять запровадження санкцій проти Росії за порушення прав людини. Засідання з цього питання відбудеться 22 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог високого представника Європейського Союзу у закордонних справах і з політики безпеки Жозепа Борреля на сайті ЄС.
Він зазначив, що їхав до Москви, щоб перевірити, чи зацікавлені там в усуненні розбіжностей, і переконався, що ні. Тепер ЄС має намітити подальші дії відповідно до цієї інформації.
У тексті повідомляється і про теми, порушені на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Це, зокрема, боротьба з новим коронавірусом, кліматичною кризою. "Ми також обговорювали конфлікти в безпосередній близькості від нас, і я наполягав на необхідності просуватися до повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України", - заявляє Боррель.
Він також наполягав на звільненні російського опозиціонера Олексія Навального і скасуванні рішення про висилку дипломатів, які підтримали політика. Однак нічого не добився.
"Схоже, що Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенціальну загрозу. Ми на роздоріжжі", - упевнений дипломат.
За його словами, необхідно визначитися з подальшими діями, які можуть включати санкції. Їх можуть застосувати в рамках нового механізму, тобто не безпосередньо за переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.
"У нас є ще один інструмент для цього (санкцій. - Ред.) - нещодавно затверджений режим санкцій в галузі прав людини", - написав дипломат.
Нагадаємо, на початку лютого високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель відвідав Росію з робочим візитом. Дипломат заявляв про плани обговорити російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID-19.
Перед цією поїздкою з Боррелем поговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
У Москві дипломат зазначив, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.
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Как там кричали раисские витязи, когда добрые нохчи отпиливали им головы? Мама, мамачка, мамуличка, хр-хр?
У вас, ******, нет ничего своего. Всё ******** - землю, историю, язык, название. Вас даже ***** послать трудно, потому что к швали непонятно как обращаться... Только давить, как тараканов.
Им пользовались в мокшанских деревнях даже в 30-е годы ХХ-го века, если верить мемуарной литературе. Это - округлые выемки в толстой дубовой столешнице, куда наливались щи и насыпалась каша.
Яма, выскобленная в столе для каши, это *****... ну это жопа. Это возврат к стойлу. К свинарнику
Пройдёт каких-то 100 лет и русня узнает про такие столовые приборы,как лопата.Бгг
Такова кацапская доля.. Родственники-то конечно слышат запах и знают, что оно алкаш, но вида не подают. Такое может длиться годами. А потом он не выдержит и будет бухать не просыхая. Но уже по-другому он не сможет.
Единственное его самоутешение на сегодняшний момент - позубоскалить с "хохлов"
Ну ипанутое создание, что тут ещё скажешь. Ему лопату покажи, он посмеётся, потом пожрёт блинов с неё, ну а после насрёт. И снова посмеётся.
Но если его спросить по-чесноку, как же ты живёшь во всём этом дерьме на роиське? Он может честно признаться: "а я уже смирился со всем, у меня уже не вызывает никакой реакции, когда **** в очело. Хоть кавказцы, хоть власти. Просто привык, расслабился и получаю удовольствие.".
Такова кацапская доля.
- Иван!
- Я здесь, ваше благородие!
- Иван! ******* хочу!
Ракоцап иван портки спускает, раком наклоняется...
- Жениться вам пора, барин....
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·7 ч
Через несколько дней после того, как его в Москве изнасиловали в извращённой форме с особым цинизмом, Боррель глубоко почувствовал, наконец, что « Россия не полностью разделяет европейские ценности»
- Иван!
- Я здесь, ваше благородие!
- Иван! ******* хочу!
Ракоцап иван портки спускает, раком наклоняется...
- Жениться вам пора, барин.." Но, 21-й век. Теперь вместо Ивана - Европа
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Якщо ЄС буде логічно-послідовним у своїх діях, то він має прийняти рішення про негайний початок будівництва Північного Потока - 3. Ну, і санкції пора вже починати знімати, після відновлення РФ у ПАРЕ це вже давно слід було почати робити. Паралельно з висловленням глибокої занепокоєності, звичайно.
Источник: https://censor.net/ru/n3246524