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США мають намір повернутися до Ради ООН з прав людини, яку покинув Трамп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США мають намір повернутися до Ради ООН з прав людини, яку покинув Трамп

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у понеділок, що відновить співпрацю з Радою ООН з прав людини. Майже три роки тому з неї вийшов колишній президент Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Associated Press.

Це рішення скасовує черговий відхід адміністрації Трампа від міжнародних організацій та угод.

"Офіційні особи заявляють, що держсекретар Ентоні Блінкен і високопоставлений дипломат США в Женеві оголосять у понеділок, що Вашингтон повернеться до штаб-квартири в Женеві як спостерігач, щоб домагатися обрання як повноправного члена", - пише видання.

Рішення може викликати критику з боку консервативних законодавців і багатьох членів проізраїльської спільноти. Представники адміністрації Трампа не раз критикували Раду з прав людини ООН за "упередженість" щодо Ізраїлю, а також негативно висловлювалися у зв'язку з тим, що членами ради є Венесуела, Китай і Куба.

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Нагадаємо, Байден своїм указом зупинив вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також Байден повернув США в Паризьку кліматичну угоду.

Автор: Анастасія Потіха
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Совет ООН по правам человека инертная, няшная организация которая не в авторитете и которая эти самые права человека никак не отстаивает... США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп - Цензор.НЕТ 6533
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08.02.2021 07:23 Відповісти
знаю нескольких евреев с Израиля в твиттере, которые покинули его после блокировки им Трампа ..
раньше Израиль решал свои проблемы напрямую с еврейской семьей Трампа, а теперь все осложнилось..
Это для тех украинцев, которые пишут, что национальность не имеет значения.. США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп - Цензор.НЕТ 9789

Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет по правам человека ООН за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.Источник: https://censor.net/ru/n3246525
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08.02.2021 07:25 Відповісти
США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп - Цензор.НЕТ 5229
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08.02.2021 07:44 Відповісти
А нах Америці ці *aзабоченные * ?
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08.02.2021 07:50 Відповісти
Чтобы иметь рычаги давления на Израиль ,Саудов ...и даже Украину, если что..
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08.02.2021 10:59 Відповісти
США все ближе приближаются к Венесуэле, Китаю и Кубе. Для этого байда настежь открыл границы - чтобы вся шваль из Латинской Америки пришла кормиться на халяву
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08.02.2021 10:58 Відповісти
А кто в совете заправляет Китай Венесуэла нигерия оплоты демократи блин
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08.02.2021 12:51 Відповісти
 
 