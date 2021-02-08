США мають намір повернутися до Ради ООН з прав людини, яку покинув Трамп

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у понеділок, що відновить співпрацю з Радою ООН з прав людини. Майже три роки тому з неї вийшов колишній президент Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Associated Press.

Це рішення скасовує черговий відхід адміністрації Трампа від міжнародних організацій та угод.

"Офіційні особи заявляють, що держсекретар Ентоні Блінкен і високопоставлений дипломат США в Женеві оголосять у понеділок, що Вашингтон повернеться до штаб-квартири в Женеві як спостерігач, щоб домагатися обрання як повноправного члена", - пише видання.

Рішення може викликати критику з боку консервативних законодавців і багатьох членів проізраїльської спільноти. Представники адміністрації Трампа не раз критикували Раду з прав людини ООН за "упередженість" щодо Ізраїлю, а також негативно висловлювалися у зв'язку з тим, що членами ради є Венесуела, Китай і Куба.

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Нагадаємо, Байден своїм указом зупинив вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також Байден повернув США в Паризьку кліматичну угоду.