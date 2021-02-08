Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров
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Реєстрацію проживання хочуть зробити декларативною, через введення адреси в смартфоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, ініціативу прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі каналу "Україна 24".
"Понад 1 млн українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу. - Ред.), вона буде напівдекларативна. Ми прибираємо штамп у паспорті, який є на сьогодні", - сказав він.
Міністр пояснив, як працюватиме механізм.
"Ми спрощуємо цю процедуру, і чиновники не матимуть права вимагати цей штамп, довідку, коли ми повноцінно запустимо цю послугу. Буде запис у реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання не людини, а чиновника - зайти в цей реєстр і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина. Тому що папірець з пропискою - це суто справа неефективності держави. Ми перекладаємо це завдання з плечей людини на плечі чиновника", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Будує цифровий концтабір.
Єдине що незрозуміло, а як з "пропискою" у военкоматах буде.
Прописка и так типа "отменена" ее такой сделали их хрен знает сколько лет назад (даже до Порошенко), заявив что она будет только "формальной", НО по факту она осталась и ее продолжают требовать!
Единственно правильным решение - было ее полная отмена в принципе! То, что делают они - профанация!!!
PS Кстати не отменили ее из за того, что без нее полиции неудобно искать людей, а так же проблема с призывом. Поэтому, когда человек сам декларирует, что живет там то и там-то - вообще бессмыслица!!!!!!
Хотя не факт что не придумают что нужно будет сдавать телефон для "вклейки" фотографии в 16 лет, в 25 лет, в 45 лет...
Если большинство будет специально указывать левый адрес: одни - чтобы военкомат не загреб, другие - когда кредит брать, третьи - чтобы избежать проблем при продаже квартиры (например прописав несовершеннолетнего ребенка к соседям).....
Только для того, чтобы это сранное приложение все установили у себя в телефоне и держали все свои данные там?! Ну объективно говоря других причин я не вижу!
Если вы видите, то уж потрудитесь, объясните нам слабоумным
Что касается "левых" прописок, то за это нарушение будет наложен солидный штраф, а от военкомата, косить уже не смогут, так как повестка будет высылаться в форме SMS прямо на телефон.
Оно конечно лучше бы было в жизни вообще обходится без "мандата", но так, увы, не получиться.
Военкомат и СМС?! Ну ну. У меня вообще телефон сперли. Почему не подал заявление?! Так он уже старый дешевый, кто его искать будет
Хотя по логике вещей, есть реестры к которым есть доступ и у полиции и у госорганов..., которые сами могут пробить по базе, есть у тебя права, есть ли прописка....
А ті, хто лайкнув такі самі розумники...
Только вот очередь, хехе.
Вон в Словакии получить справку в БТИ - 8 евро , а оформить покупку дома у нотариуса - 28 евро
Итого 1000 гривен на всю сделку , быстро и без очереди
А в Украине ( нищей стране третьего мира) ОБДИРАЮТ БЕСПРАВНЫХ УКРАИНЦЕВ , пользуясь их неосведомленностью
Расходы на приобретение жилья в Испании, например, составляют от сами до десяти процентов от стоимости жилья. Конечно, взять справку стоит восемь евро , но остальное, мягко говоря, не совсем правда.
А в Украине с такого же дома сдирают от 1000 евро
И ЗАЧЕМ ВЫ УКРАИНУ СРАВНИВАЕТЕ С ИСПАНИЕЙ? Украина - нищая, люди- бедные
Потому налоги должны быть приближены хотя бы к Восточной Европе
Блин, цуки, взяли манеру - все равнять по Германии , так там зарплата в 10 раз выше
ОРГАНИЗАЦИИ ВООБЩЕ НЕТ
Ага, нет прописки, как же.
"Водительские права" называется тот документ о "прописке" (адрес в правах указан).
А тех, у кого прав нет, при открытии банковского счета, например, счета по уплате электричества и газа предоставляют - а там таки прописан именно адрес проживания.
А у мужиков два военкомата ещё - тут никаких сдвигов.
2. В Киеве ограбили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" (ZIK, NewsOne і "112 Україна", ) , гражданина России Алексея Семенова. Вынесено денег и ценностей на общую сумму 8 млн. гривен(могут же, когда хотят). Хотя это ничего не решает. Идет смена поколений и вместо Семенова появится ...уенов.
Ее ответ..."сколько вам тупым дебилам повторять...регистрация это таже прописка..."
И пришлось выписываться...так слава богу в Одессе единое окно и все сделали быстро и без проблем...а вот с военкоматом проблема..единого окна нет и надо ехать в бывший гарнизон...