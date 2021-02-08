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обстріл (21178) поранення (2658) Донбас (21733) снайпери (314) операція Об'єднаних сил (4158)

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС

За минулу добу, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї.

"В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога", - сказано в повідомленні.

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Крім того, в відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї.

Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі

Також повідомляється, що з початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС 01
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Наша армия обязане стрелять и минировать вражеские позиции....Может хватит нашему преЗеденту помогать врагу убивать наших воинов, запрещая им открывать огонь по путинской нечисти?
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08.02.2021 07:46
+21
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8213
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08.02.2021 07:47
+16
З кацапом можна домовлятися і розмовляти тільки після того як в його ватяну башку увійде як мінімум одна куля.
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08.02.2021 07:53
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Наша армия обязане стрелять и минировать вражеские позиции....Может хватит нашему преЗеденту помогать врагу убивать наших воинов, запрещая им открывать огонь по путинской нечисти?
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08.02.2021 07:46 Відповісти
Справедливое возмездие должно настигнуть
зе!лю-рашистского крота. И те кто его выбрали тоже должны испить страдания и позор чтобы был им и их потомству урок и покаянные памятники должны поставить в каждом населённом пункте, типа "Это памятник, чтобы мы помнили и никогда, никогда не велись на тупой, лживый популизм и сказки, как мы, дураки и ничтожные подонки сделали в 2019. И поимённый список тех, кто проголосовал за зе!лю"
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08.02.2021 08:04 Відповісти
уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно». Автор: Иван
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля.
- Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
73% жертв российского «зомбоящика» и телеведущей госпожи Ольхи Сухабеевой (в миру «бачок») избрали царём Украины «простого еврейского парня из народа» инородца-пианиста, голубя мира, который кроме рояля еще играет и в футбол, ест шаурму, пьет кофе в таверне Проскурова во время карантина, ну, и как все остальные голуби, свои выделения, плавно опускает на головы своих избирателей.
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08.02.2021 08:28 Відповісти
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8213
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08.02.2021 07:47 Відповісти
З кацапом можна домовлятися і розмовляти тільки після того як в його ватяну башку увійде як мінімум одна куля.
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08.02.2021 07:53 Відповісти
Хороший кацап - мёртвый кацап.
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08.02.2021 20:51 Відповісти
у кацапов что снайпера в разы лучше наших? охотяться на наших как на дичь,а ниши в ответ хоть бы пшик, где контрснайперская борьба? От совковых методик отказались,на натовские еще не перешли,а своих нет,вот и получайте в ответ...
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08.02.2021 07:54 Відповісти
ОхотятЬся? Понятно. Там сейчас охота с двух сторон, только об уничтоженных свинособаках никто не пишет, рязанские мамки ещё нарожают говна
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08.02.2021 07:57 Відповісти
У кацапов нет Верховного - четырежды уклониста. Нет МО подозреваемого в 2014 году с оккупантами. Нет НГШ бросившего войска и храбро сбежавшего.
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08.02.2021 08:01 Відповісти
А ты что, только проснулся? Галабародька запретил контр снайперские действия, как и ответный огонь с лета 2020.
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08.02.2021 08:03 Відповісти
если есть угроза жизни,то все позволено,контрснайперская борьба заключается в том чтобы вычислать теоретически всевозможные точки вражеских снайперов, постоянно мониторить те точки,быть готовыми при первой же угрозе ликвидировать врага... у нас видимо ничего этого нет,если кацапские снайпера практически каждый день убивают наших
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08.02.2021 08:06 Відповісти
То что ты называешь по сути относится к разведке, а она запрещена благодаря зеленой твари. А на глаз только с расстояния оценивать, где может а может и не может... вот и результат.
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08.02.2021 18:52 Відповісти
Так давно же было сообщение, что в рамках последних договоренностей о всеобъемлющем прекращении огня (звучит как насмешка!) запрещена разведка и отведены снайперские пары. От і маємо те, що маємо! Они такого решения не принимали, вот и гатят по нашим позициям из чего попало в неограниченном количестве. А мы только констатируем потери.
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08.02.2021 08:38 Відповісти
Де наші снайпера зеленських і депутатів охороняють ,з початку року вбитих і поранених більше ніж за місяць боїв з визволенням території при Порошенко,заборонити стріляти і вбивати ворога адекватно це злочин перед народом,влада доходить межі неповернення,комбатів в котрих загинули чи поранені воїни не було помсти за втрати потрібно звільняти,якщо побратими не відстояли честь свого товарища в бою розформіровувати такі підрозділи,деградація армії воїни мішені при еврейській владі
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08.02.2021 07:55 Відповісти
Слава воинам-героям которые в эти подлые дни защищают страну, которая выбрала предателя и ничтожество на царство. Какую веру в будущее нужно иметь чтобы не перестать выполнять свой долг. А зе!ля предводитель 73% украинцев малоросов молчит как чегото жидкого в рот набрал. Ничтожество и предатель, как и те, кто его выбрали.
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08.02.2021 07:57 Відповісти
Для меня остается загадкой, какие спецтехнологии использовала ФСБ РФ в предвыборной компании на пост президента Украины и каким местом думало насiление, когда во время семилетней войны с православной Московией избирало Верховным Главнокомандующим гражданина, который четырежды «откосил» от службы в армии, высмеивал с коллегами-лицедеями на сцене жертв Голодомора и свои повестки в военкомат, не принимал Присягу на верность Украинскому народу, не умеет обращаться с оружием, никогда в жизни не носил военную форму и не ходил строевым шагом?
У меня не укладывается в голове, как педагоги и медики Украины, интеллигенция - «соль земли», имеющая высшее, а некоторые высшее экономическое образование, могли поверить предвыборным обещаниям инородца, что в случае избрания Главой государства пианиста, играющего «грушеоколачивателем» на клавишном струнном инструменте, он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Пан Виталий Портников на своей передачи озвучил, что евреи, в большинстве своем, космополиты. У них нет чувства патриотизма ни к стране своего временного проживания, ни любви к своей исторической Родине - Израилю. Поэтому они предпочитают эмигрировать не в Эрец-Исраэль, где их сыновей и дочерей ожидает призыв в армию, а в США.
Бывший министр соцполитики, депутат «Оппоблока», «угольная и майонезная принцесса» пани Королевская обещала семь лет назад повысить размер пенсий до 500.00 ЕВРО, а зарплаты до 1000.00 ЕВРО. Неужели Наташа ничему не научила пересiчних громадян?
«Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее» (Евангелие от Луки Лук.14:34).
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08.02.2021 08:29 Відповісти
Більшість євреїв - космополіти, це навряд. Вони зберігали свою ідентичність, мову, історичну пам'ять 2000 років, живучи поміж ворожих до них народів. А потім, через 2000 років, повернулись відвоювали свою країну та відбудували її. Хоча я далекий від їх того, щоб їх ідеалізувати, так само як і інших.
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08.02.2021 09:52 Відповісти
а я как раз очень легко понимаю. Давай посмотрим кого ты называешь солью земли. Педагоги. Кто идет сейчас в основном в педагогический? Те кто не смогли поступить в нормальный вуз. Те кто думать не приучен. И потом они учат детей. И вырастает такое же поколение дебилов. Большинство нашего народа - это быдло, которое следует 3 правилам: жрать, ржать, срать. И кто его настроит на свою волну, тот и выиграет выборы. Им плевать на войну, они ее даже по ТВ не смотрят, они устали. Хотя ни копейки не помогли нашим бойцам. Ни буханки хлеба не отослали. Зато они злятся на то, что у них забирают военный сбор. А зеленая плесень пообещала мир, а значит уберут же военный сбор, а значит денег будут меньше забирать, вот и вся логика быдла. И все 30 лет они как стадо не думают ни о чем, а лишь поворачивают голову туда, где помашут вкусняшкой.
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08.02.2021 18:58 Відповісти
На Банковой и Воздухофлотском не стреляли же? Значит перемирие стабильное!
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08.02.2021 07:59 Відповісти
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3246527
=============
Напомните мне пожалуйста, а где у нас развод был в прошлом году?
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08.02.2021 08:02 Відповісти
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
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08.02.2021 08:05 Відповісти
як побачиш кацапа, та скільки раз побачиш - стільки його і вбий...
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08.02.2021 08:10 Відповісти
Добавлю. Саме в процесі. Відповідь Марґарітє Сімоньян.
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08.02.2021 08:12 Відповісти
Знову працюють снайпера......

Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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08.02.2021 08:08 Відповісти
Сообщено представителям обсе???!!! И это всё, это весь ваш ответ, предатели, на нападение врага??? может это обсе в 2014 рашистов остановило, что вы им сообщаете??? ГДЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДЕКВАТНОМ ОТВЕТЕ ВСУ НА НАПАДЕНИЕ, О КОЛИЧЕСТВЕ УНИЧТОЖЕННЫХ ВРАГОВ???
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08.02.2021 08:09 Відповісти
Эта информация в виде соло на рояле в исполнении клована.
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08.02.2021 08:15 Відповісти
Одужання хлопцю.......
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08.02.2021 08:16 Відповісти
Де мля тепловізори які мають бути на ВОПАх?? Хоча б ті самі приціли тепловізійні Арчери??? 1 приціл на ВОПі виконує роботу 5 пар очей, що вдень що вночі!
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08.02.2021 08:22 Відповісти
Хватит ныть и сопли на кулак наматывать, воевать надо, а если вас Зе оставил на передовой в качестве мишеней , а вы молчите,то это вас видать устраивает...
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08.02.2021 08:28 Відповісти
терпилоиды
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08.02.2021 16:17 Відповісти
Снайпер? а чому не снайперКИНЯ?
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08.02.2021 08:34 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику,смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1994
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08.02.2021 08:51 Відповісти
и желательно не одного, а как минимум 5
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08.02.2021 10:56 Відповісти
06.‎02.‎2021

В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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08.02.2021 09:01 Відповісти
штаб ОС, оно же информбюро херового пошиба... а що там в штабе, есть хоть кто-нибудь кто мог бы принять решение - уничтожить 10 снайперов оккупантов? как- другой вопрос - руками, зубами, ядом, палкой, ручкой, камнем, пальцем... хотя если командует баран таран, шастающий во время войны по Индиям, то что там спрашивать...
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08.02.2021 09:43 Відповісти
Ноту уже отправили?
Путину в глаза посмотрели?
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08.02.2021 09:54 Відповісти
Поверніть українських снайперів на фронт, капітулянти.
Швидкого одужання нашому герою.
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08.02.2021 10:09 Відповісти
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2405
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08.02.2021 10:20 Відповісти
...ДАРАСИНА зеленая.
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08.02.2021 10:55 Відповісти
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08.02.2021 10:54 Відповісти
Цього місяця ХКБМ завершить проведення кваліфікаційних випробувань з виготовлення фінальної версії бронемашини "Дозор-Б". Відео
https://uprom.info/news/vpk/czogo-misyaczya-hkbm-zavershyt-provedennya-kvalifikaczijnyh-vyprobuvan-z-vygotovlennya-finalnoyi-versiyi-bronemashyny-dozor-b/
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Но ЗЕ резко стал у зебилов патриотом. Ага.

Потому шо через 3 годла после указа Порошенко о закрытиии кацапских говно-каналов ЗЕ таки закрыл их только тогда, когда ОПЗЖ по рейтингам уже насовало в рот и СН, и ЗЕ.
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08.02.2021 11:53 Відповісти
персональное кладбище Зели Наколенника-Нацюцюрника всегда готово к расширению..(
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08.02.2021 13:13 Відповісти
про злостное каждодневное нарушение перемирия от преЗЕ - тишина
про раненных и погибших от главнокакбыкомандующего - тишина
зато нам пообещали феерическое празднование Дня Независимости - тут фанфары и бурные аплодисменты переходящие в овации
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08.02.2021 13:44 Відповісти
Я как физик-ядерщик, теоретик и один из разработчиков лазерного оружия скажу. Все эти автоматы и винтовки полная примитивщина. !!!21-й!!! век на улице, а человеко-недотараканы применяют оружие такого типа странного, которому и полных 100 лет нет. Как эти людишки отстали от других цивилизаций. Кули-пули...такая чушь. Согласитесь, когда будет известно, что через 14 часов на землю упадёт метеорит диаметром 73 километра, то все обосрутся. Ах, как хорошо иногда порвать вклочья недорисованное полотно и начать сначала. Это я как художник говорю. Говорят павлин красив своим хвостом, но если ему вырвать цветные перья, то там скрывается обычная куриная жопа. И все *** друг друга хвалят. Ахринеть. Как хорошо, что я уже 9 лет не работаю на людишек
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08.02.2021 23:53 Відповісти
 
 