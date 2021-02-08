Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 4 обстріли, противник бив із гранатометів і дистанційно мінував місцевість поблизу позицій ЗСУ, - штаб ОС
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За минулу добу, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї.
"В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога", - сказано в повідомленні.
Крім того, в відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї.
Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.
"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі
Також повідомляється, що з початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
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зе!лю-рашистского крота. И те кто его выбрали тоже должны испить страдания и позор чтобы был им и их потомству урок и покаянные памятники должны поставить в каждом населённом пункте, типа "Это памятник, чтобы мы помнили и никогда, никогда не велись на тупой, лживый популизм и сказки, как мы, дураки и ничтожные подонки сделали в 2019. И поимённый список тех, кто проголосовал за зе!лю"
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- Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
73% жертв российского «зомбоящика» и телеведущей госпожи Ольхи Сухабеевой (в миру «бачок») избрали царём Украины «простого еврейского парня из народа» инородца-пианиста, голубя мира, который кроме рояля еще играет и в футбол, ест шаурму, пьет кофе в таверне Проскурова во время карантина, ну, и как все остальные голуби, свои выделения, плавно опускает на головы своих избирателей.
У меня не укладывается в голове, как педагоги и медики Украины, интеллигенция - «соль земли», имеющая высшее, а некоторые высшее экономическое образование, могли поверить предвыборным обещаниям инородца, что в случае избрания Главой государства пианиста, играющего «грушеоколачивателем» на клавишном струнном инструменте, он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Пан Виталий Портников на своей передачи озвучил, что евреи, в большинстве своем, космополиты. У них нет чувства патриотизма ни к стране своего временного проживания, ни любви к своей исторической Родине - Израилю. Поэтому они предпочитают эмигрировать не в Эрец-Исраэль, где их сыновей и дочерей ожидает призыв в армию, а в США.
Бывший министр соцполитики, депутат «Оппоблока», «угольная и майонезная принцесса» пани Королевская обещала семь лет назад повысить размер пенсий до 500.00 ЕВРО, а зарплаты до 1000.00 ЕВРО. Неужели Наташа ничему не научила пересiчних громадян?
«Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее» (Евангелие от Луки Лук.14:34).
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Напомните мне пожалуйста, а где у нас развод был в прошлом году?
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
Путину в глаза посмотрели?
Швидкого одужання нашому герою.
Чи забули, про що казали???
КИЕВ, 11 ноября 2019, 01:25 - REGNUM Украинские военные могут в любой момент вернутся на позиции до начала разведения сил в Донбассе в случае срыва перемирия, об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2773397.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
https://uprom.info/news/vpk/czogo-misyaczya-hkbm-zavershyt-provedennya-kvalifikaczijnyh-vyprobuvan-z-vygotovlennya-finalnoyi-versiyi-bronemashyny-dozor-b/
Потому шо через 3 годла после указа Порошенко о закрытиии кацапских говно-каналов ЗЕ таки закрыл их только тогда, когда ОПЗЖ по рейтингам уже насовало в рот и СН, и ЗЕ.
про раненных и погибших от главнокакбыкомандующего - тишина
зато нам пообещали феерическое празднование Дня Независимости - тут фанфары и бурные аплодисменты переходящие в овации