За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб
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Станом на понеділок, 8 лютого, виявлено ще 2 141 випадок коронавірусу COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1020 осіб;
летальних випадків –47;
одужало – 2 697 осіб;
здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 246 990 осіб;
одужало – 1 075 743 осіб;
летальних випадків – 23 644;
проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях", - розповів Степанов.
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Симптомы заболевания появились у женщины 1 февраля, а через два дня она скончалась в больнице в Бутембо. Она была замужем за мужчиной, заразившимся вирусом во время предыдущей вспышки."
Всё, британцы, кизда вам.
Те, кто выжил в
катаклизмелокдаунах теперь точняк преставятся от Эболы, у вас негров африканских оечнь много, особенно в Лондоне.
А что будет с Парижем - и представить страшно.
Вы там, в Европах, на всякий случай, маски не только на "морду лица"(С) надевайте но и другие части тела.
Вчера болели 148 206, сегодня болеют 147 603. 147 603, это 0,39% от того, что Дубилет посчитал.