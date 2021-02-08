За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб

Станом на понеділок, 8 лютого, виявлено ще 2 141 випадок коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1020 осіб;

летальних випадків –47;

одужало – 2 697 осіб;

здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 246 990 осіб;

одужало – 1 075 743 осіб;

летальних випадків – 23 644;

проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях", - розповів Степанов.