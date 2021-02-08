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За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб

Станом на понеділок, 8 лютого, виявлено ще 2 141 випадок коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02госпіталізовано – 1020 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02летальних випадків –47;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02одужало – 2 697 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 02здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07захворіло – 1 246 990 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07одужало – 1 075 743 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07летальних випадків – 23 644;

За добу через COVID-19 в Україні померли 47 осіб, виявлено 2 141 новий випадок, одужали 2 697 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях", - розповів Степанов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
У нас недавно умер знакомый , переболел ковид три месяца назад, но все никак не мог окончательно выздороветь, а умер от инфаркта. Известно, что ковид влияет на сосуды. Уверена, что его нет в этой статистике. Хотя без ковид он бы ещё жил и жил. Он умер от осложнений ковид. Думаю, таких случаев много.
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08.02.2021 08:35
+2
Ще не відомо, чи затягування з вакцинацією злочин, чи вакцинація злочин.
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08.02.2021 08:52
+1
ну вот, судя по всему самое страшное позади: уже многие переболели и получили иммунитет и без вакцины естесственным путем. И уже сформировался естесственный иммунный барьер. Количество заболевших уменьшается , несмотря на праздники. Сейчас должен был бы быть всплеск, но количество заболевших уменьшается. Это конечно если статистика не врет.
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08.02.2021 08:31
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Затягування з вакцинацією жителів України, це - злочин нинішнього маріонеточного режиму!
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08.02.2021 08:20 Відповісти
Ще не відомо, чи затягування з вакцинацією злочин, чи вакцинація злочин.
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08.02.2021 08:52 Відповісти
Тиждень тому по Скайпу говорили з родичами в США (Масачусетс). То вони сказали ,що прививок поки що робити не будуть(60років).Робота у них з малою кількістю контактів, запобіжних заходів дотримуються.
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08.02.2021 11:32 Відповісти
Я вибачаюсь- а хто в них ляльковод?
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08.02.2021 08:53 Відповісти
ну вот, судя по всему самое страшное позади: уже многие переболели и получили иммунитет и без вакцины естесственным путем. И уже сформировался естесственный иммунный барьер. Количество заболевших уменьшается , несмотря на праздники. Сейчас должен был бы быть всплеск, но количество заболевших уменьшается. Это конечно если статистика не врет.
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08.02.2021 08:31 Відповісти
У нас недавно умер знакомый , переболел ковид три месяца назад, но все никак не мог окончательно выздороветь, а умер от инфаркта. Известно, что ковид влияет на сосуды. Уверена, что его нет в этой статистике. Хотя без ковид он бы ещё жил и жил. Он умер от осложнений ковид. Думаю, таких случаев много.
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08.02.2021 08:35 Відповісти
Не пугайте меня, я тоже 3 месяца назад переболел.
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08.02.2021 08:58 Відповісти
Никого не пугаю, но уверена, что ,у переболевших этой заразой здоровья не прибавилось.
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08.02.2021 10:26 Відповісти
Щось пдібне сталось з колишнім колегою по роботі(йому було майже 64роки) . Невеликі проблеми в нього були з серцем. Десь в вересні захворів на якусь простуду(можливо бронхіт). Став відвідувати лікарню, десь в ній зачепив корону, і за 3 тиждні помер-- зі слів дружини.Поховали як ковідного, ми навіть не знали щоколеги вже немає. А взагалі з десятка родичів і знайомих перехворівших цією заразою (вік 58-68років) четверо кажуть про сильне ослаблення організму.
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08.02.2021 11:18 Відповісти
Про найстрашніше позаду - це передчасно. Хоча перенесли з симптомами та без корону вже відсотків 30, цього для колективного імунітету абсолютно недостатньо. Хвороба зараз пішла на спад напевно тимчасово. Ймовірно, поширені в нас штами послабшали, але на черзі нові мутації. Нова зараза мутує найбільш енергійно і непередбачувано.
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08.02.2021 22:06 Відповісти
"Органы здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) стремятся сдержать возможную вспышку Эболы после того, как женщина умерла от вируса недалеко от восточного города Бутембо, сообщает The Guardian.
Симптомы заболевания появились у женщины 1 февраля, а через два дня она скончалась в больнице в Бутембо. Она была замужем за мужчиной, заразившимся вирусом во время предыдущей вспышки."

Всё, британцы, кизда вам.
Те, кто выжил в катаклизме локдаунах теперь точняк преставятся от Эболы, у вас негров африканских оечнь много, особенно в Лондоне.
А что будет с Парижем - и представить страшно.
Вы там, в Европах, на всякий случай, маски не только на "морду лица"(С) надевайте но и другие части тела.
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08.02.2021 08:41 Відповісти
Всего заболели - 1 246 990 человек.
Вчера болели 148 206, сегодня болеют 147 603. 147 603, это 0,39% от того, что Дубилет посчитал.
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08.02.2021 09:21 Відповісти
 
 