За добу у світі виявили 345,7 тис. нових випадків COVID-19, померли 7,7 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 106,6 млн

Станом на ранок 8 лютого у світі зареєстрували 345 735 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 783 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 106 691 461 випадок інфікування, з них 345 735 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 327 369 людей, з них 7 783 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 78,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим вартр зазначити, що Україна посідає 23-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10.

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