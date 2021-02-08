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Степанов особисто гарантував на нараді у Зеленського, що з 15 лютого в Україні почнеться COVID-вакцинація, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов особисто гарантував на нараді у Зеленського, що з 15 лютого в Україні почнеться COVID-вакцинація, -

Вакцинація проти COVID-19 має розпочатися в Україні 15 лютого, повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Міністр Степанов особисто гарантував і на зустрічі з фракцією "Слуга народу", і на нараді у президента України, в Міністерстві охорони здоров'я, що з другого тижня, десь з 15 лютого, почнеться вакцинація першими дозами вакцини, які надійдуть в Україну за системою COVAX. Це буде вакцина Pfizer", - сказав Радуцький в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що очікується надходження 117 тис. доз вакцини Pfizer. Також Радуцький додав, що в кінці лютого за системою COVAX в Україну має надійти вакцина виробництва компанії Astra Zeneca, а в березні-квітні Україна повинна отримати вакцину, куплену за державний бюджет.

"У мене немає підстав не вірити міністру Степанову ... Сподіваюся, що 15-го перші наші лікарі, медичні сестри, санітарки, які будуть працювати на мобільних бригадах з вакцинації, і той медичний персонал, який працює в інфекційних лікарнях з хворими на COVID -19, отримають перші дози вакцини", - зазначив він.

Також читайте: Pfizer удвічі прискорить виробництво вакцини проти коронавірусу

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Где пандемия-то ? Трупов на улицах нет.
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08.02.2021 08:44
+2
Будуть - після Спутника
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08.02.2021 08:53
+1
Да. То, что они хотят купить в Индии - болтуха из псевдо-AstraZeneka индийского разлива и российского "спутника". При этом о деньгах, якобы отданых китайцам за Sinovac, Степанов предпочитает не вспоминать.
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08.02.2021 09:06
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спутником?
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08.02.2021 08:42 Відповісти
Да. То, что они хотят купить в Индии - болтуха из псевдо-AstraZeneka индийского разлива и российского "спутника". При этом о деньгах, якобы отданых китайцам за Sinovac, Степанов предпочитает не вспоминать.
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08.02.2021 09:06 Відповісти
Где пандемия-то ? Трупов на улицах нет.
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08.02.2021 08:44 Відповісти
Будуть - після Спутника
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08.02.2021 08:53 Відповісти
Они готовят новый школьный обязательный предмет: "Основы христианской этики". Видимо, чтобы не плодить себе конкурентов К христианству текущие власти имеют отношение как свинья к арифметике, а потому, что нехорошо для одних, нормально для других
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08.02.2021 08:44 Відповісти
Шо могут привезти в Украину кловуны? пусть кловуны этой мачмалой себя и колют. Поржать по приколу.
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08.02.2021 08:45 Відповісти
Им главное деньги списать. Ты видел, чтоб Степанов к вацинации готовился? Пункты вакцинации разворачивал? Не видел. Им главное деньги потратить, а там хоть трава не расти.
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08.02.2021 09:28 Відповісти
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 09:55 Відповісти
Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

Это просто для понимания. Смысл вакцинации в Украине будет вообще нулевой, так как надо делать её массово, а не по 100 000 в месяц.
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08.02.2021 08:48 Відповісти
Ну что же, пусть эти ЗЕбильные твари с !5 числа сами и обдолбаются вусмерть, обдолбают себя, своих родственников и детей.
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08.02.2021 08:51 Відповісти
Для себя персонально они уже выпросили пару тысяч доз "Пфазера", зеля ж привык на коленях с любой стороны принимать.
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08.02.2021 09:10 Відповісти
Всім в чергу, я сказав.
В одні руки по пузирю.
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08.02.2021 08:52 Відповісти
Тобто якщо п'ятнадцятого лютого не розпочнеться вакцинація, то шістнадцятого лютого цей дурник повинен подати у відставку?
Побачимо-побачимо...
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08.02.2021 08:54 Відповісти
А може все таки у тюрму его, его шалости с закупками.
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08.02.2021 09:06 Відповісти
всі в чергу на вакцинацію, білу гейцу треба дєньгі.
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08.02.2021 09:02 Відповісти
Чому б ви, підарасе Степанов, не прокоментували, коли ви введете по всій Україні лазерну терапію аби лікувати хворих на респіраторні хвороби включно з ковід в турборежимі??
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08.02.2021 09:09 Відповісти
привезти 25,5 штук вакцины и обьявить о начале вакцинации у нас могут. главное завесить рекламой всю Украину и засунуть свои рыла на все канали заплатив за это в три раза дороже чем за вакцину. ну вот где то так.....
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08.02.2021 09:12 Відповісти
Raske stob liudi prisli na prilivki sputnikom razdajut morozenoje pri -20 gradusov . Степанов особисто гарантував на нараді у Зеленського, що з 15 лютого в Україні почнеться COVID-вакцинація, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7911Tam daze 1% poka neprosli vakcinaciju
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08.02.2021 09:12 Відповісти
особисто гарантував? тобто стебанов зуб давав, нелох під особистий контроль взяв - зрештою вся Україна без вакцин, без доріг і без тестів)) зебіли, ви красави! жрітє далі
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08.02.2021 09:16 Відповісти
Стєпашка зуб давав?
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08.02.2021 09:41 Відповісти
Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так. COVAX - это система распределения квот на производимые вакцины ля обеспечения их равномерного распределения. Это вовсе не благотворительная организация - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.
Компания Moderna (вакцина mRNA-127) и компания Pfizer-BioNTech (BNT162b2) предоставляют вакцины своего производства для других стран исключительно при наличии логистического паспорта транспортировки и хранения, предоставляемого страной-получателем в соответствии с требованиями Emergency Use uthorization (EUA) (разрешение на использования в чрезвычайных ситуациях) выданное U.S. Food and Drug Administration (FDA)
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08.02.2021 09:58 Відповісти
7 февраля 2021 года в Украине зарегистрирован 2141 новый случай коронавирусной инфекции, провели 10 401методом ПЦР. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр Степанов продолжает "радовать" украинцев победным снижением количества новых инфицированных. Господа украинцы, включите глузд! Ведь это те же 20-25% от количества тестов ПЦР, тогда как ВОЗ называет допустимым пределом 5.6% для выхода страны из эпидемии. Скоро Степанов проведет 1000 тестов ПЦР и новых заболевших будет всего 200. Господа украинцы, включите глузд! Сообщите Степанову, что врать стыдно.
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08.02.2021 11:51 Відповісти
 
 