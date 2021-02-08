Степанов особисто гарантував на нараді у Зеленського, що з 15 лютого в Україні почнеться COVID-вакцинація, - "слуга народу" Радуцький
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Вакцинація проти COVID-19 має розпочатися в Україні 15 лютого, повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Міністр Степанов особисто гарантував і на зустрічі з фракцією "Слуга народу", і на нараді у президента України, в Міністерстві охорони здоров'я, що з другого тижня, десь з 15 лютого, почнеться вакцинація першими дозами вакцини, які надійдуть в Україну за системою COVAX. Це буде вакцина Pfizer", - сказав Радуцький в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він уточнив, що очікується надходження 117 тис. доз вакцини Pfizer. Також Радуцький додав, що в кінці лютого за системою COVAX в Україну має надійти вакцина виробництва компанії Astra Zeneca, а в березні-квітні Україна повинна отримати вакцину, куплену за державний бюджет.
"У мене немає підстав не вірити міністру Степанову ... Сподіваюся, що 15-го перші наші лікарі, медичні сестри, санітарки, які будуть працювати на мобільних бригадах з вакцинації, і той медичний персонал, який працює в інфекційних лікарнях з хворими на COVID -19, отримають перші дози вакцини", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Это просто для понимания. Смысл вакцинации в Украине будет вообще нулевой, так как надо делать её массово, а не по 100 000 в месяц.
В одні руки по пузирю.
Побачимо-побачимо...
Компания Moderna (вакцина mRNA-127) и компания Pfizer-BioNTech (BNT162b2) предоставляют вакцины своего производства для других стран исключительно при наличии логистического паспорта транспортировки и хранения, предоставляемого страной-получателем в соответствии с требованиями Emergency Use uthorization (EUA) (разрешение на использования в чрезвычайных ситуациях) выданное U.S. Food and Drug Administration (FDA)