Провакцинувати проти COVID-19 всіх, хто потребує, до кінця року нереально, - ексглава МОЗ Скалецька

Україна навряд чи встигне вакцинувати проти коронавірусу всіх, хто цього потребує, до кінця 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексглава МОЗ Зоряна Скалецька в ефірі каналу "Україна 24".

"Навіть якщо ми закупимо необхідну кількість вакцин, якщо ми маємо провакцинувати до кінця року 14 млн людей, то вакцин має бути вдвічі більше. Припускаємо що вони всі будуть. Питання в тому, щоб провакцинувати 14 млн людей, нам потрібно по 1 млн, а подекуди по 1,5-2 млн людей вакцинувати на місяць. Це нереально.

У воєнізованому Ізраїлі це ще змогли, у Великій Британії почали з будинків для людей похилого віку – там ще показали високі темпи. Далі темпи спадають. Україна не має таких концентрацій. Так, за місцем роботи можна спробувати. І то там неоднозначно, що всі погодяться і чи не буде протипоказань", — сказала вона.

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Скалецька розповіла, скільки людей реально провакцинувати в Україні.

"Ми говоримо, що реалістично насправді говорити, що якщо у нас буде середній показник 500 тис. населення вакциновано на місяць в середньому – це буде дуже добрий темп вакцинації. Якщо до кінця року в нас буде 5-7 млн вакцинованих, то це дуже хороший показник", — сказала вона.