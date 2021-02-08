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Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
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вакцина (3528) Зоряна Скалецька (114) COVID-19 (18065)

Провакцинувати проти COVID-19 всіх, хто потребує, до кінця року нереально, - ексглава МОЗ Скалецька

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна навряд чи встигне вакцинувати проти коронавірусу всіх, хто цього потребує, до кінця 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексглава МОЗ Зоряна Скалецька в ефірі каналу "Україна 24".

"Навіть якщо ми закупимо необхідну кількість вакцин, якщо ми маємо провакцинувати до кінця року 14 млн людей, то вакцин має бути вдвічі більше. Припускаємо що вони всі будуть. Питання в тому, щоб провакцинувати 14 млн людей, нам потрібно по 1 млн, а подекуди по 1,5-2 млн людей вакцинувати на місяць. Це нереально.

У воєнізованому Ізраїлі це ще змогли, у Великій Британії почали з  будинків для людей похилого віку – там ще показали високі темпи. Далі темпи спадають. Україна не має таких концентрацій. Так, за місцем роботи можна спробувати. І то там неоднозначно, що всі погодяться і чи не буде протипоказань", — сказала вона.

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Скалецька розповіла, скільки людей реально провакцинувати в Україні.

"Ми говоримо, що реалістично насправді говорити, що якщо у нас буде середній показник 500 тис. населення вакциновано на місяць в середньому – це буде дуже добрий темп вакцинації. Якщо до кінця року в нас буде 5-7 млн вакцинованих, то це дуже хороший показник", — сказала вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Распил бабок конечно более важная задача в МОЗ.
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08.02.2021 08:51
+1
говноеды зеленые

в штатах за два месяца провакцинировано 27 млн человек
за два месяца

а вы бараны на дорогах крали. где ваши дороги? сошли вместе со снегом две недели назад.
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08.02.2021 08:54
+1
Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

В Израиле уже каждый третий вакцинирован, при том, что в сутки делают до 100к вакцинаций, и говорят о том, что не будет коллективного иммунитета, а в Украине уколют пару сотен человек и будут рапортовать, что вакцинация идёт полным ходом, а цифры нарисуют любые.
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08.02.2021 08:54
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Распил бабок конечно более важная задача в МОЗ.
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08.02.2021 08:51 Відповісти
Нехай просто роздадуть по грошах. А ми розберемося, яку вакцину вибрати.
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08.02.2021 08:54 Відповісти
А шо ж тогда Автодору отломится?
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08.02.2021 09:00 Відповісти
Словник, на літеру "Х".
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08.02.2021 09:41 Відповісти
говноеды зеленые

в штатах за два месяца провакцинировано 27 млн человек
за два месяца

а вы бараны на дорогах крали. где ваши дороги? сошли вместе со снегом две недели назад.
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08.02.2021 08:54 Відповісти
Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

В Израиле уже каждый третий вакцинирован, при том, что в сутки делают до 100к вакцинаций, и говорят о том, что не будет коллективного иммунитета, а в Украине уколют пару сотен человек и будут рапортовать, что вакцинация идёт полным ходом, а цифры нарисуют любые.
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08.02.2021 08:54 Відповісти
Це, як і з масовим тестуванням в Словакії, коли не тестували дітей і літніх.
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08.02.2021 09:19 Відповісти
Я бы таких работников гнал в шею.Это наблюдатели. Тебя ,тетя,наняли,чтобы решить проблему.Не можешь- уступи тому,кто может и хочет работать! В зеленой власти они прям хвастаются своей бездарностью!
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08.02.2021 09:03 Відповісти
Хто найняв? Її поперли з міністра охорони здоров"я пенделем ще 2 роки тому.
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08.02.2021 09:21 Відповісти
Байден объявил программу 100 миллионов, за 100 дней, а тут 14 млн, до конца года не сможем... Стыдоба.
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08.02.2021 09:04 Відповісти
А кто все эти нуждающиеся в вакцинации? Судя по последним опросам больше половины населения не хочет вакцинироваться даже бесплатно.
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08.02.2021 09:05 Відповісти
Нуждающихся - не реально.
Только желающих - вполне реально.
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08.02.2021 09:17 Відповісти
Просиділа в інкубаторі 2 тижні. Нафіга?
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08.02.2021 09:18 Відповісти
А кто то в этом сомневался? При вас зедебилах ,это может произойти в 2023 году! Такой прогноз дает ВОЗ ,после Гондураса,они да же карту опубликовали.Есть кстати в открытом доступе,на странице ВОЗ.Так что вашего зедебильного вывода никто не ждет.
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08.02.2021 09:19 Відповісти
скалецкая, ты опухла??? Каких еще "нуждающихся", мавпа ты. Нужно этих так называемых "слуг" жёстко на место ставить, у них все жители Украины - их избиратели, в категории "нуждающиеся"!!!
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08.02.2021 09:58 Відповісти
Скалецкая !!Закрой свой поганый рот!!Ты уже проплясала свои министреские сроки В Полтаве !!Теперь сопи в свои дырки и молчи ! Псевдо -финансист и по совместительству врач, блин!!
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08.02.2021 11:58 Відповісти
 
 