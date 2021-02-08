Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19

Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Є багато точок зору й інфекціоністів, й імунологів, й епідеміологів щодо проведення правильної вакцинації. Насамперед обов’язково потрібен медичний огляд перед вакцинацією. По-друге, імунний статус людини. Тому що COVID-19 - це не лише інфекційне, а й імунологічне захворювання і несе імунологічні ризики для людини.

Якщо людина хворіла, має антитіла, має аутоімунні захворювання, ураження імунної системи – проводити вакцинацію категорично не можна. Але на сьогодні цієї комунікації ще немає. Тому громадяни, які перехворіли, або мають антитіла, на мою особисту думку як лікаря-епідеміолога, вакцинуватися не повинні", — сказав він.

Рубан пояснив, що входить у медичний огляд перед вакцинацією.

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"Це звичайний медичний огляд людини, вимірювання температури, визначення статусу людини. Вакцинувати потрібно здорову людину без будь-яких ускладнень – інфекційних чи не інфекційних патологій", — сказав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи вистачить вакцин на перший етап вакцинації від COVID-19.