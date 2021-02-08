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Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19

Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Є багато точок зору й інфекціоністів, й імунологів, й епідеміологів щодо проведення правильної вакцинації. Насамперед обов’язково потрібен медичний огляд перед вакцинацією. По-друге, імунний статус людини. Тому що COVID-19 - це не лише інфекційне, а й імунологічне захворювання і несе імунологічні ризики для людини.

Якщо людина хворіла, має антитіла, має аутоімунні захворювання, ураження імунної системи – проводити вакцинацію категорично не можна. Але на сьогодні цієї комунікації ще немає. Тому громадяни, які перехворіли, або мають антитіла, на мою особисту думку як лікаря-епідеміолога, вакцинуватися не повинні", — сказав він.

Рубан пояснив, що входить у медичний огляд перед вакцинацією.

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"Це звичайний медичний огляд людини, вимірювання температури, визначення статусу людини. Вакцинувати потрібно здорову людину без будь-яких ускладнень – інфекційних чи не інфекційних патологій", — сказав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи вистачить вакцин на перший етап вакцинації від COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Где вакцина зедебилы?Про какие случаи вы несете бред.Не надо придумывать своими не далекими мозгами,можно не можно! Весь мир цивилизованный уже начал вакцинацию и не скрывает не от кого побочные эффекты ,если они есть.
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08.02.2021 09:15
+6
бредятина какая-то, свои советы засунь знаешь куда
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08.02.2021 09:12
+6
А єслі особь зебіл, тоість недоразвітий, можна щєпіть? Ілі токо ісконним православним спутніком-5 можно прівивать этоє животноє?
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08.02.2021 09:43
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Рубану - иди коли пациетов, нефиг по соцсетям тусоваться.
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08.02.2021 09:04 Відповісти
ну еще не хватало,шоб Начальник главного управления Госпродпотребслужбы (Источник: https://censor.net/ru/n3246535) начал колоть пациентов...разве шо предпринимателей на откат раскалывать...
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08.02.2021 09:21 Відповісти
Колоти поки що немає чим !
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08.02.2021 10:15 Відповісти
І дуже добре, що нема чим.
Нам вистачає їхньої "турботи" у вигляді тарифів, податків і зарплат.
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09.02.2021 09:20 Відповісти
пройти медосмотр и сдать мочу и кал
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08.02.2021 09:06 Відповісти
В обмін на пляшечку "спутніка 5".
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08.02.2021 09:09 Відповісти
рівноцінно. )
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08.02.2021 09:26 Відповісти
почему 5, спутник В Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3639
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08.02.2021 10:24 Відповісти
Супутник - Г.
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08.02.2021 15:43 Відповісти
Кал строго на яйцеглист!
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08.02.2021 09:15 Відповісти
бредятина какая-то, свои советы засунь знаешь куда
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08.02.2021 09:12 Відповісти
Правильные советы. Тебе что не нравится?
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08.02.2021 09:36 Відповісти
Полная абсурдность всего того что говорит этот рубан.
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08.02.2021 09:55 Відповісти
Где вакцина зедебилы?Про какие случаи вы несете бред.Не надо придумывать своими не далекими мозгами,можно не можно! Весь мир цивилизованный уже начал вакцинацию и не скрывает не от кого побочные эффекты ,если они есть.
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08.02.2021 09:15 Відповісти
Читайте уважно ще раз, кому не бажано.
Пишуть, що треба буде вакцінуватися кожного року - і на Ваш вік стане.
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08.02.2021 10:47 Відповісти
Откуда он может это знать? Он что разработчик вакцины или у нас есть хоть какой нибудь исследовательский цент,или у нас уже как в цивилизованном мире идет вакцинация? Есть заключения умных специалистов,они этого не скрывают не от кого.Для чего вымыслы людей которые не видели эти вакцины вообще?
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08.02.2021 10:53 Відповісти
Він же не дає рекомендації по кожному випадку, а дає широкі рекомендації.
В медицині такі речі доволі складні - масса варіантів.
І мова не про алергію, насправді.
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08.02.2021 11:16 Відповісти
Вопрос в другом ,откуда познания в этом вопросе ,если нет вакцин и вакцинируемых? Нет да же теоретической научной базы?
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08.02.2021 11:28 Відповісти
Ели нет познаний, то колоть опасно.
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09.02.2021 09:22 Відповісти
В том случае, если вы здравомыслящий человек.
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08.02.2021 09:18 Відповісти
в смысле Порохоботов не колоть ?
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08.02.2021 09:19 Відповісти
може лучше все таки пусть санитар степашка расскажет,чем госпродпотребслужба?
не я не отрицаю,шо он тырнетов начитался,но все таки желательно более близкого к медицине Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1776
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08.02.2021 09:26 Відповісти
А конкретные ,по сути сказанного ,возражения есть ?
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08.02.2021 10:11 Відповісти
я думаю это дело врачей,проводящих вакцинацию и семейного врача,определять,кому можно колоться,а кому нет.и то-все го лишь рекомендации.а решение принимает пациент.
а этот товарисч только нагнетает антипрививочные настроения,пользы от его заявления никакой,а вред огромный.в том числе и жизни непровакцинировавшихся пациентов.
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08.02.2021 10:56 Відповісти
Вот-вот. Дело врачей. Врачи-отравители.
Очень кстати впомнили.
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09.02.2021 09:23 Відповісти
за одним исключением...это случилось не в "барыжной" омерике,или загнивающей европе,а в самом честном и пролетарском совке. Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4572
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09.02.2021 10:51 Відповісти
Наоборот, уколоть, поместить в изолированный бокс и наблюдать
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08.02.2021 13:04 Відповісти
Если человек болел, имеет антитела...
Убьем вакцинацией всех бессимптомных и имеющих иммунитет?
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08.02.2021 09:25 Відповісти
А єслі особь зебіл, тоість недоразвітий, можна щєпіть? Ілі токо ісконним православним спутніком-5 можно прівивать этоє животноє?
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08.02.2021 09:43 Відповісти
Зебілов только ,, спутничком" прищеплять - заслужили 🤣
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08.02.2021 10:11 Відповісти
А еси патрепитель карышнивава гуана? Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 447 Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6566 Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6566
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Короче: в Украине общедоступной нормальной вакцины до лета не ждите.
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08.02.2021 09:49 Відповісти
Пардон, ошибся:

Отже, вакцинація відбудеться
Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4786

Після півроку корупційних маневрів міністр МОЗ Степанов, що намагався закупити російську та китайську вакцину за захмарною ціною через підставні фірми-прокладки, під тиском суспільства був змушений 15 січня підписати контракт з британським закупівельним агентством Crown Agents. Через три тижні Crown Agents досягли домовленості про постачання вакцин від AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання всіх умов контракту і в розмірі, необхідному для покриття операційних витрат.

МОЗ України офіційно співпрацює з Crown Agents з 2015 року, коли міністерство очолила Уляна Супрун.

Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8361
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08.02.2021 09:55 Відповісти
Общедоступная ,ещё не значит ,что нормальная.
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08.02.2021 10:09 Відповісти
Вы же видите -- между словами "общедоступная" и "нормальная" нет запятой. Значит это не синонимы, это разные характеристики. Значит я писал об общедоступной нормальной вакцине. Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4484
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08.02.2021 11:09 Відповісти
Наконец -то прозвучали обоснованные ,умные предостережения.
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08.02.2021 09:52 Відповісти
Потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием и несет иммунологические риски для человека.Источник: https://censor.net/ru/n3246535

Вот это? Да, для идиотов это очень-очень умно звучит.
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08.02.2021 09:56 Відповісти
"... Вакцинировать нужно здорового человека без каких -либо осложнений -
-инфекционных или инфекционных патологий ... "
Я с этим согласна ,правда с небольшой корректировкой (не надо ,а МОЖНО , ПРИ ЕГО
НА ТО СОГЛАСИИ ).
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08.02.2021 10:08 Відповісти
Колись,кто тебе не даёт?
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08.02.2021 15:14 Відповісти
Вот оно и видно что тебе не дают , и уколоться тоже.
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08.02.2021 16:05 Відповісти
Если хотите иметь нормальных детей, то тоже нельзя.
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08.02.2021 10:05 Відповісти
Если хотите иметь нормальных детей, то нельзя.
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09.02.2021 09:12 Відповісти
А якщо перехворів, але вже відносно давно, місяців 4-5 тому? Антитіл то вже може й не бути.
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08.02.2021 10:11 Відповісти
Капитан Очевидность
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08.02.2021 10:14 Відповісти
По спартански? Здоровых сохранить, а тем у кого патологии, как повезёт? По моему эта публикация (извините мой французский) - бредовый высер.
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08.02.2021 10:26 Відповісти
У цій чутливій сфері бажано без емоцій.
Слухайте профі - ідіть до дільничого.
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08.02.2021 10:50 Відповісти
І дільничний Софа Наумовна вас навчить як оздоровитись..
Особливо, коли ви говоритимете українською.
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09.02.2021 09:14 Відповісти
Вкцину, которую планируют закупить для Украины,производства Индии, туже Астра Занека ,Китая не рекомендуют применять в странах ЕС, а Pfizer,-безопастная и эфективная нам не поставляют или будет, но в малых количествах, догадаться не сложно для кого.
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08.02.2021 10:45 Відповісти
+5
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08.02.2021 10:49 Відповісти
Да вакцина и не нужна, особенно, когда колют те, кому веры нет.
А когда вколют - дело сделано, можете выступать, можете судиться ...
Кто хочет - пусть ставит на себе эксперименты.
Кто не хочет - пустьпродолжает жить на своём иммунитете
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09.02.2021 09:10 Відповісти
Ха- ха... Так что бы вакцинировать человека еще будут гонять по больницам и проверять его( годен ли он для вакцинации), а заразиться в больнице это " как два пальца об асфальт".. Кроме того большая часть переболела ковидом в легкой форме и не обращалась к врачу, а для многих это заражение вообще прошло мало заметно ( и они даже не знают что переболели бессистемно) Ну и как их вычислять. В таком случае нужно проводить комплексную полную проверку вакцинируемого по куче параметров, многие из которых вообще не доступны на уровне даже районных мед учреждений. Вопрос кто и где это будет делать ( в условиях нашей "медицины") и кто примет правильное решение ( при квалификации нашей "медицины") можно ли вакцинировать человека. Как не заразиться "внутрибольничной инфекцией" ходя по проверкам , обследованиям и самой вакцинации. А еще вопрос какая это " вакцина", как она " хранилась", каков процент ее "эффективности" В общем как и вся наша "медицина" так называемая " вакцинация" это НА ПОВЕЗЕТ... ( ну или нет) И что наши "руководители" думают что народ ломанется вакцинироваться при таком раскладе.. А может надежды обратные.., что никто вакцинироваться не будет.
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08.02.2021 11:05 Відповісти
Представляете это типа врач-эпидемиолог утверждает!(((( А как он определит иммунный статус прививаемого ?? Путем измерения температуры??? Ну уже просто нет сил терпеть этих неучей Ну хотя бы не ленились и что то подчитывали ....
А еще добавлю а антитела к каким антигенам. Вообще то антител инактивирующих КОВИД-19 выявлено больше 37 ... Этот умник будет выявлять все антитела у всего населения!???
Ну бред и мракобесие
А еще чем грозит вакцинация человеку у которого все таки есть антитела??? А ну -ка давайте дружно спросим у "великого" специалиста!
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08.02.2021 13:11 Відповісти
Тем, что появятся проблемы, которых не было.
В этом и смысл: обколоть гоев за их же деньги.
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09.02.2021 09:17 Відповісти
Рубан рубан, напомнил мне зайца рубена из мультика про дятла виталика) Кто в теме тот будет ржать от души) Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 170
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09.02.2021 02:58 Відповісти
КАК МНОГО МЕДИКОВ И СПЕЦОВ ВЫСШЕГО КЛАСА В МЕДИЦИНЕ ПИШУТ ОЧЕНЬ УМНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ И ЗНАЮТ КАК ЛЕЧИТЬ. ЖАЛЬ ЧТО ОНИ ВСЕ УЖЕ ЗАНЯТЫ И РАБОТАЮТ ТАКСИСТАМИ И ПАРИКМАХЕРАМИ.
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09.02.2021 05:50 Відповісти
Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2638
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09.02.2021 08:57 Відповісти
Они гробят нас тарифами, налогами, ценами, экологией, зарплатами,
а вот вакциной они будут нас лечить - вы в это верите ?
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09.02.2021 09:07 Відповісти
 
 