Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19
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Начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
"Є багато точок зору й інфекціоністів, й імунологів, й епідеміологів щодо проведення правильної вакцинації. Насамперед обов’язково потрібен медичний огляд перед вакцинацією. По-друге, імунний статус людини. Тому що COVID-19 - це не лише інфекційне, а й імунологічне захворювання і несе імунологічні ризики для людини.
Якщо людина хворіла, має антитіла, має аутоімунні захворювання, ураження імунної системи – проводити вакцинацію категорично не можна. Але на сьогодні цієї комунікації ще немає. Тому громадяни, які перехворіли, або мають антитіла, на мою особисту думку як лікаря-епідеміолога, вакцинуватися не повинні", — сказав він.
Рубан пояснив, що входить у медичний огляд перед вакцинацією.
"Це звичайний медичний огляд людини, вимірювання температури, визначення статусу людини. Вакцинувати потрібно здорову людину без будь-яких ускладнень – інфекційних чи не інфекційних патологій", — сказав він.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи вистачить вакцин на перший етап вакцинації від COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Нам вистачає їхньої "турботи" у вигляді тарифів, податків і зарплат.
Пишуть, що треба буде вакцінуватися кожного року - і на Ваш вік стане.
В медицині такі речі доволі складні - масса варіантів.
І мова не про алергію, насправді.
не я не отрицаю,шо он тырнетов начитался,но все таки желательно более близкого к медицине
а этот товарисч только нагнетает антипрививочные настроения,пользы от его заявления никакой,а вред огромный.в том числе и жизни непровакцинировавшихся пациентов.
Очень кстати впомнили.
Убьем вакцинацией всех бессимптомных и имеющих иммунитет?
Отже, вакцинація відбудеться
Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого цього року.
Після півроку корупційних маневрів міністр МОЗ Степанов, що намагався закупити російську та китайську вакцину за захмарною ціною через підставні фірми-прокладки, під тиском суспільства був змушений 15 січня підписати контракт з британським закупівельним агентством Crown Agents. Через три тижні Crown Agents досягли домовленості про постачання вакцин від AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання всіх умов контракту і в розмірі, необхідному для покриття операційних витрат.
МОЗ України офіційно співпрацює з Crown Agents з 2015 року, коли міністерство очолила Уляна Супрун.
Вот это? Да, для идиотов это очень-очень умно звучит.
-инфекционных или инфекционных патологий ... "
Я с этим согласна ,правда с небольшой корректировкой (не надо ,а МОЖНО , ПРИ ЕГО
НА ТО СОГЛАСИИ ).
Слухайте профі - ідіть до дільничого.
Особливо, коли ви говоритимете українською.
А когда вколют - дело сделано, можете выступать, можете судиться ...
Кто хочет - пусть ставит на себе эксперименты.
Кто не хочет - пустьпродолжает жить на своём иммунитете
А еще добавлю а антитела к каким антигенам. Вообще то антител инактивирующих КОВИД-19 выявлено больше 37 ... Этот умник будет выявлять все антитела у всего населения!???
Ну бред и мракобесие
А еще чем грозит вакцинация человеку у которого все таки есть антитела??? А ну -ка давайте дружно спросим у "великого" специалиста!
В этом и смысл: обколоть гоев за их же деньги.
а вот вакциной они будут нас лечить - вы в это верите ?