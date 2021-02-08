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У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання у справі МН17: розглянуть звернення родичів загиблих і звіт про додаткове розслідування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання у справі МН17: розглянуть звернення родичів загиблих і звіт про додаткове розслідування

У Нідерландах 8 лютого в 14:00 за місцевим часом має розпочатися чергове судове засідання у справі про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літаку рейсу МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час четвертого блоку слухань, зокрема, суд повинен розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та ін.

Також читайте: Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор россияне убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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08.02.2021 09:26
+1
И тут же взорвался репоедный пердак)
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08.02.2021 09:17
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Та що там засідати? Присудити стягнення з Росії компенсації для родичів загиблих, а як не захочуть платити, то конфіскувати нерухомість Росії в Європі, потім його продати і виплати компенсації родинам загиблих.
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08.02.2021 09:07 Відповісти
Шесть лет назад, российские православные «Этонемы», убили в небе над украинским городом Снежное 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор россияне убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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08.02.2021 09:26 Відповісти
Откуда у вас такое убеждение? Закрытые каналы вам продолжают нашёптывает очередной бред?
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08.02.2021 09:12 Відповісти
А самолёт польского президента кому принадлежал и кто расследовал ту катастрофу интересно услышать вашу версию? И откуда вы взяли все таки то ваше утверждени, все таки из каналов Медвечука или напрямую от диспетчера Карлоса?
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08.02.2021 09:38 Відповісти
Их вежливо, но настойчиво оттолкнули. Премьер Малайзии, сказал, что они не примут решения данного суда, так как там больше политики, чем правды.
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08.02.2021 09:15 Відповісти
И тут же взорвался репоедный пердак)
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08.02.2021 09:17 Відповісти
Рiпка - казочка I.Франка. Знав це, репоед?)))
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08.02.2021 09:22 Відповісти
Загуглив та й взнав.
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08.02.2021 09:45 Відповісти
Вежливо ***** твоё денег закинул? Думает рот заткнуть, и давай пруф, что малайзия не признаёт решение суда. Вы твари поганые за всё ответите, в том числе и за убийство 80 детей на этом борту
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08.02.2021 09:19 Відповісти
Перед Богом, виноватые ответят. Ты им не судья, как и я.
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08.02.2021 09:24 Відповісти
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания бурятов и тувинцев министра нападения РФ Сергея Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который расстрелял из «БУКа» пассажирский самолет рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», в салоне которого находилось 298 человек, среди них - 80 детей, а также вспомни про все остальные совершенные православными россиянами преступления - бомбёжки «Градами» рынка Мариуполя и донецкой фильтровальной станции, расстрел похоронной процессии в Сартане под Мариуполем и бомбёжку фосфорными бомбами гуманитарного конвоя «врачей без границ» в Сирии. Взыщи, Господи, с российских убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму и на Донбассе. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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08.02.2021 09:28 Відповісти
О Боге вспомнило лаптеногое, среди вас безвинных нет, всю мразь репоедную на бутылку
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08.02.2021 09:48 Відповісти
А ты себя, реально, считаешь человеком?
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08.02.2021 09:58 Відповісти
Где-то я уже это слышал, адик не твой родственник? Вы мразь поганая жителей Украины считаете 2м сортом? Сами в говне по уши, жрете говно, падаль набутылочная, ничего своими руками не способны сделать, а ***** передай, закончит точно также, как и его кумир, с дыркой в голове
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08.02.2021 10:15 Відповісти
Это не Украина говно, это ты говно Украины.
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08.02.2021 11:07 Відповісти
Мамку свою с трассы забрал ?
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08.02.2021 11:51 Відповісти
Идиот)))
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08.02.2021 12:00 Відповісти
В твоей, глупой, голове, только говно, какие-то бутылки, хотя бутылки похоже не в голове, а в другом месте))) А что ты сделал своими руками? Дерьма на клаве нашлепал?)))
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08.02.2021 11:11 Відповісти
Пан Евро!
Внимание! Увага! Attention! В комментариях на этой странице преобладает руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина рома Коньяков. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет им 11 руплей 80 копеек. В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить ордынцев и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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08.02.2021 12:38 Відповісти
Это вы наверное про требование Малайзии в сб ООН создать международный трибунал по мн17, на который наложила вето росийя?
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08.02.2021 09:40 Відповісти
Это я о том, что "черные" ящики, комиссия из Малайзии, забрала, через сепаров. Украина их не пропустила. И вывезли через границу с РФ, после чего передали Нидерландам. Там много мути.
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08.02.2021 10:02 Відповісти
Шо вы несёте? Вы писали совсем о другом, теперь перепрыгнули на этот бред. Не виляйте вам ваших убийц не отмазать, хоть вы и заблокировали международный трибунал, но суд идёт. А эта ваша чушь вообще бред какой-то. Там все было через сепаратистов и росиянцев потому что это ими оккупированые территории. И да это все через них и со следами вмешательства в попытке запутать следствие, о чем и отмечено в отчёте международный следственной группи. 7 августа 2014 года была создана Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Так что все таки ответить вам хоть так а придется за свои преступления.
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08.02.2021 10:24 Відповісти
Я никакой не убийца, и такой же украинец, как и россиянин. В Гааге, РФ, как государство, вообще не рассматривается. Там обвиняют трех граждан РФ, которые служили в ДНР, и одного гражданина Украины. Я юрист, и прекрасно знаю, что предъявить, еще кому-то, обвинение в суде, это отправить дело на доследование.
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08.02.2021 10:35 Відповісти
Ну хоть тот опровергнутый бред что вы несли уже не повторяете. Теперь сказки о себе можете любые рассказывать, на это всем наплевать. Ну а что с этим делом будет время покажет не зависимо от ваших знаний или той глупости что вы озвучивали ранее.
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08.02.2021 10:49 Відповісти
Никаких глупостей, я не озвучивал. Я не видел, кто запустил ту пакету, и утверждать ничего не могу. Могу читать и думать. Не более
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08.02.2021 10:54 Відповісти
Забыли добавить что вы ещё и бред всякий несёте, который не соответствует действительности. А запускали вы лично ракету или видили кто запускал, или нет это пусть следствие разбирается не смотря на ваши заявления.
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08.02.2021 11:00 Відповісти
ан пав Чем закончится этот суд, я и сейчас могу сказать. НИЧЕМ. Уж поверь. Присудят Гиркину платить 150 млн $. Фсе, он заплатит с пенсии. Все довольны, зло наказано.
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08.02.2021 11:16 Відповісти
Хорошо хоть вы свой маразм на будущем проявляете. Осознали что этого сейчас не проверить и поэтому пишите бред не о прошлом, что легко опровергнуть а о будущем. Не вдаваясь в такой маразм как вы, вам точно скажу в будущем Гиркин сдохнет, как и вы. А до того чья ответственность в сбитии суд будет устанавливать далее и без вашего вангования.
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08.02.2021 12:40 Відповісти
Суд не ведет расследований, он изучает то, что ему предоставили. Следствие обвиняет трех российских отставников и одного украинского. Все. Там НИКОГО больше нет, и чтобы появились, надо отправлять на доследование.
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08.02.2021 13:18 Відповісти
А умрут все, и я и ты, и Гиркин. Без сомнения.
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08.02.2021 13:20 Відповісти
То чем занимается суд будет видно из его решений а не из ваших комментариев. И то что пока обвиняют этих, не значит что не дойдет очередь до других и для них тоже буде свой суд, следствие продолжается. Ну и славно что вы наконец согласны с очевидным и за пенсию террористов больше не переживаете.
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08.02.2021 13:48 Відповісти
Я не понятно говорю? СУД СУДИТ, и судит тех, кого обвиняет следствие. Не может суд, судить пустое место, и сам назначать подсудимых. ПОНЯТНО?
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08.02.2021 13:51 Відповісти
Я уже писал что славно богу вы избавились от вранья и вангования и теперь озвучиваете очевидные вещи. Рад что смог вам в этом помочь.
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08.02.2021 14:23 Відповісти
Я ни от чего не избавлялся, ни от вранья, ни от вангования. Просто смотрю на вещи здраво.
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08.02.2021 14:28 Відповісти
Да ладно не стесняйтесь прошлых ошибок. Ну несли чушь признайте это и будьте счастливы.
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08.02.2021 14:47 Відповісти
Я сказал чем занимается суд. Судит, все.
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08.02.2021 16:37 Відповісти
На бис: наконец вы не несёте глупости как в начальном своем посте. Это ваше достижение,с моей помощью, не может не радовать. Так что рад за вас можете и вы порадоваться за себя.
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08.02.2021 17:05 Відповісти
Шановний пан Ан Пав!
На этой странице в разделе комментарий «пасётся» руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина, неадекватный рома Коньяков. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет ему 11 руплей 80 копеек. В комментариях троллей просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже слова «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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08.02.2021 12:44 Відповісти
А это и не для него, это для тех на кого рассчитаны такие вбросы. И без разоблачения эту ложь оставлять нельзя, раз она уже звучит. А там пусть работает, главное что в пустую.
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08.02.2021 13:43 Відповісти
Кацапню к ногтю.
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08.02.2021 09:16 Відповісти
Спростована давня московська брехня про "вину України у незакритті повітряного простору"

Прокуратура Нідерландів оприлюднила докладний звіт про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, тобто тоді коли загинув Малайзійський Боїнг MH-17.
В документі проаналізовано схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років.
Висновок документу категоричний: Україна не винна, дії Укравіаруху були адекватні ситуації і підстав притягувати до відповідальності нашу країні - НЕМА.
Чергова бульбашка луснула. Я нічого не буду говорити ваті - з нею говорити треба інакше, і в інших місцях.
Я хочу привітати всю українську спільноту чорноротих зраднюків, з тим що їм вкотре смачно поводили по рилу смердючим ганчір'ям.
Хто там волав "Порошенко винний в загибелі Боїнга"?
Нічого не ворухнулося всередині в той момент, коли ви з насолодою обливали брудом вашу власну країну?
Д.Калинчук (Вовнянко)

У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання у справі МН17: розглянуть звернення родичів загиблих і звіт про додаткове розслідування - Цензор.НЕТ 2845
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08.02.2021 11:13 Відповісти
 
 