У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання у справі МН17: розглянуть звернення родичів загиблих і звіт про додаткове розслідування

У Нідерландах 8 лютого в 14:00 за місцевим часом має розпочатися чергове судове засідання у справі про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літаку рейсу МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час четвертого блоку слухань, зокрема, суд повинен розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та ін.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

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