У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання у справі МН17: розглянуть звернення родичів загиблих і звіт про додаткове розслідування
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Нідерландах 8 лютого в 14:00 за місцевим часом має розпочатися чергове судове засідання у справі про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літаку рейсу МН17.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Під час четвертого блоку слухань, зокрема, суд повинен розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та ін.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, пассажирскиий «Боинг» сбили не пьяные донецкие коногоны-повстанцы, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек государственную границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей.
«Собиратель земель русских» и «реаниматор СССР» старик Кабаев планировал сбить над Донбассом российский пассажирский самолет рейса «Москва-Ларнака» и на следующее утро, 18 июля 2014 года начать полномасштабное вторжение регулярных войск на территорию Украины. Около ста тысяч военнослужащих Шойгу уже находились на границе с Украиной, механики прогревали двигатели танков, а их командиры ожидали команды.
Для этой цели спецслужбы РФ разработали дьявольский план по уничтожению российского лайнера «Аэрофлота» с пассажирами рейса АФЛ-2074 летевшего в тот же день по маршруту «Москва - Ларнака».
«Самолет «Аэрофлота», - сказал Валентин Наливайченко, - должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местного командования, зенитно-ракетный комплекс под номером 332, который был приписан к третьему дивизиону, третьей батарее 53-й зенитно-ракетной бригады, базировавшейся в Курске, пригнали в совершенно другой населенный пункт, тоже с названием «Первомайское», однако расположенным не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки.
В итоге выпущенная из российского «Бука» ракета сбила малайзийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам».
Из-за низкой квалификации российских офицеров-алкоголиков, смертельный залп из «Бука» новейшего образца был нанесен из другой географической точки и не по самолету российского «Аэрофлота» рейса АФЛ-2074 находившего в тот момент в воздухе, как планировалось в Генеральном Штабе Вооруженных Сил РФ, а по гражданскому «Боингу» рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines».
Владимир Люциферович Путин даже в кошмарном сне не мог предположить, такое развитие событий.
Вместо того, чтобы раскаяться, принести извинения в совершении этого преступления и выплатить компенсации семьям погибших в Боинге, российское Правительство обвиняет голландцев, которые, якобы, загрузили в Амстердаме самолет «несвежими» человеческими трупами.
Чудовищная ложь, но жертвы киселевской и сухабеевской пропаганды охотно в неё поверили.
Господи Вседержитель! Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?.
Взыщи, Господи, с российских военных министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Внимание! Увага! Attention! В комментариях на этой странице преобладает руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина рома Коньяков. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет им 11 руплей 80 копеек. В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить ордынцев и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
На этой странице в разделе комментарий «пасётся» руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина, неадекватный рома Коньяков. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет ему 11 руплей 80 копеек. В комментариях троллей просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже слова «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Прокуратура Нідерландів оприлюднила докладний звіт про причини незакриття Україною повітряного простору влітку 2014 року над Донбасом, тобто тоді коли загинув Малайзійський Боїнг MH-17.
В документі проаналізовано схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років.
Висновок документу категоричний: Україна не винна, дії Укравіаруху були адекватні ситуації і підстав притягувати до відповідальності нашу країні - НЕМА.
Чергова бульбашка луснула. Я нічого не буду говорити ваті - з нею говорити треба інакше, і в інших місцях.
Я хочу привітати всю українську спільноту чорноротих зраднюків, з тим що їм вкотре смачно поводили по рилу смердючим ганчір'ям.
Хто там волав "Порошенко винний в загибелі Боїнга"?
Нічого не ворухнулося всередині в той момент, коли ви з насолодою обливали брудом вашу власну країну?
Д.Калинчук (Вовнянко)