Зміна клімату і біотероризм: Гейтс озвучив дві загрози, які чекають світ після завершення пандемії COVID-19
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Засновник і ексглава корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав дві загрози, яких слід очікувати людству після завершення пандемії COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомляє Veritasium.
За словами американського бізнесмена, однією із загроз є зміна клімату, до якої світ ще не готовий. На думку Гейтса, цей фактор збільшить щорічну смертність.
Другою загрозою людству Гейтс вважає біотероризм.
"Той, хто захоче завдати шкоди, зможе створити вірус, а це значить, що ймовірність зіткнутися з цим вища порівняно з природними епідеміями, на кшталт нинішньої", - зазначив Гейтс.
Наприкінці січня він також заявив, що наступна пандемія може бути в десятки разів небезпечніше і гірша, ніж та, яку приніс світові вірус SARS-CoV-2. Він зазначив, що до неї слід ставитися так само, як і до загрози світової війни.
"Світ повинен витратити мільярди, щоб врятувати трильйони життів. Я думаю про це як про найкращий і найбільш економічний страховий поліс, який може купити світ. Нова пандемія неминуча, і якщо людству пощастить, вона почнеться тільки через 20 років, хоча може і через три", - додав бізнесмен.
Білл Гейтс вважає, що світу вдасться подолати пандемію коронавірусу не раніше 2022 року.
Цьому сприятиме поява вакцин і масова вакцинація людей на планеті. У цьому питанні бізнесмен налаштований оптимістично.
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в чем то он прав: фант.фильмы о зомби апокалипсисе могут иметь под собой реальную почву
не то шо мы
а у Гейтса есть. он эксперт. хотя ты наверное умней его и эксперт ты. я даже уверен.
Такого не буде, от коли загинуть 7 мільярдів планета Земля буде через сто років чистою і молодою, готовою до нового біологічного життя!
А на даний момент людина це Планетарне Зло, яке знищує життя на Землі!
Зечить Людину в Небуття!!!