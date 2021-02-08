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Зміна клімату і біотероризм: Гейтс озвучив дві загрози, які чекають світ після завершення пандемії COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Зміна клімату і біотероризм: Гейтс озвучив дві загрози, які чекають світ після завершення пандемії COVID-19

Засновник і ексглава корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав дві загрози, яких слід очікувати людству після завершення пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомляє Veritasium.

За словами американського бізнесмена, однією із загроз є зміна клімату, до якої світ ще не готовий. На думку Гейтса, цей фактор збільшить щорічну смертність.

Другою загрозою людству Гейтс вважає біотероризм.

"Той, хто захоче завдати шкоди, зможе створити вірус, а це значить, що ймовірність зіткнутися з цим вища порівняно з природними епідеміями, на кшталт нинішньої", - зазначив Гейтс.

Також читайте: Ми не готові до наступної пандемії, - Гейтс

Наприкінці січня він також заявив, що наступна пандемія може бути в десятки разів небезпечніше і гірша, ніж та, яку приніс світові вірус SARS-CoV-2. Він зазначив, що до неї слід ставитися так само, як і до загрози світової війни.

"Світ повинен витратити мільярди, щоб врятувати трильйони життів. Я думаю про це як про найкращий і найбільш економічний страховий поліс, який може купити світ. Нова пандемія неминуча, і якщо людству пощастить, вона почнеться тільки через 20 років, хоча може і через три", - додав бізнесмен.

Білл Гейтс вважає, що світу вдасться подолати пандемію коронавірусу не раніше 2022 року.

Цьому сприятиме поява вакцин і масова вакцинація людей на планеті. У цьому питанні бізнесмен налаштований оптимістично.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Чтобы уберечь человечество от применения биологического оружия, нужно, в первую очередь, усыпить кремлёвскую крысу и уничтожить кацапскую паРашу.....
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08.02.2021 09:50
+7
"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней" - это где стока жизней отыскали?... просто мечта фармкорпораций... (полагаю, в источнике речь таки идет о миллионах)...
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08.02.2021 09:31
+5
То ,что нынешняя эпидемия естественная пока нельзя утверждать .
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08.02.2021 09:37
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"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней" - это где стока жизней отыскали?... просто мечта фармкорпораций... (полагаю, в источнике речь таки идет о миллионах)...
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08.02.2021 09:31 Відповісти
имеются в виду будущие поколения, не только живущие сейчас.
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08.02.2021 09:32 Відповісти
наша, уже гнилая цивилизация, не протянет так долго, чтобы накопились в сумме триллионы жизней
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08.02.2021 09:36 Відповісти
Гейтс - оптимист.
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08.02.2021 09:40 Відповісти
Билл с тобой не согласен.
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08.02.2021 09:42 Відповісти
Сам он имел ввиду - потратить миллиарды баксов, чтобы спасти триллионы БАКСОВ (и попутно - миллионы жизней)...
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08.02.2021 09:44 Відповісти
скорее всего биллионы...
в чем то он прав: фант.фильмы о зомби апокалипсисе могут иметь под собой реальную почву Изменение климата и биотерроризм: Гейтс озвучил две угрозы, которые ожидают мир после завершения пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 6027
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08.02.2021 09:42 Відповісти
Ну зомби это голивудское изобретение, а вот вирус, который за сутки превратит все твои органы в жидкое говно вполне реален
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08.02.2021 09:55 Відповісти
Каждое утро и вечер в быдлохарьковском трамвае наблюдаю кучу зомби с маской ниже клюва или вообще без таковой. Задротам нынче даже не надо тебя кусать, чтоб распространять заразу...
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08.02.2021 11:38 Відповісти
"Мир должен потратить миллиарды", дальше бред для красного словца, но подразумевается что умереть должны сотни миллионов что бы спасти планету от перенаселения, к тому же они ещё и за программный продукт не платят а тупо его воруют! надо же что то с этим делать!?
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08.02.2021 09:54 Відповісти
Фсьо прапала! Рятуйся хто може.
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08.02.2021 09:34 Відповісти
нужно спасать бессмертных...!
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08.02.2021 09:39 Відповісти
Спасение утопающих ...
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08.02.2021 09:43 Відповісти
Наши предки знали секрет бессмертия, но унесли его с собой в могилу...
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08.02.2021 11:40 Відповісти
Понеслась п...а по кочкам...
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08.02.2021 09:36 Відповісти
То ,что нынешняя эпидемия естественная пока нельзя утверждать .
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08.02.2021 09:37 Відповісти
Згоден ковід - 10% вірус, 90% телевізор.
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08.02.2021 10:13 Відповісти
можно утверждать, что естественная . по одной простой причине. умные люди так сложилось живут в разных странах, и разные лаборатории от Японии до США провели независимые исследования вируса и ответ однозначен.
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Еще один експерд
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08.02.2021 09:41 Відповісти
cкажи тупой етот Гейтс, да?
не то шо мы
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08.02.2021 10:06 Відповісти
интересно послушать ещё Безуса, Тима Кука и прочих экспертов )
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08.02.2021 10:46 Відповісти
не утопай в своём невежестве. они не эксперты, у них нет бизнеса в биотехнологиях.
а у Гейтса есть. он эксперт. хотя ты наверное умней его и эксперт ты. я даже уверен.
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08.02.2021 12:17 Відповісти
продолжу мысль: например, наличие нефтебизнеса у Коломойского автоматически делает его экспертом в синтезе нефтепродуктов.
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08.02.2021 13:27 Відповісти
не утопай в своём невежестве.
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08.02.2021 14:35 Відповісти
не вижу ничего героического в навязывании посредников и присвоении чужих заслуг.
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08.02.2021 15:38 Відповісти
хорошо. я тебя не понял но услышал.
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08.02.2021 16:26 Відповісти
Чтобы уберечь человечество от применения биологического оружия, нужно, в первую очередь, усыпить кремлёвскую крысу и уничтожить кацапскую паРашу.....
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08.02.2021 09:50 Відповісти
Где то в бункере захныкал дед. Его не считают угрозой.
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08.02.2021 09:56 Відповісти
Дед в историческом масштабе - искорка на горизонте.
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08.02.2021 10:14 Відповісти
Все эти проблемы решит ИИ в два счета. По принципу нет людей, нет проблем.
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08.02.2021 09:59 Відповісти
Загидили планету, а тепер хочемо щоб жили мільярди?
Такого не буде, от коли загинуть 7 мільярдів планета Земля буде через сто років чистою і молодою, готовою до нового біологічного життя!
А на даний момент людина це Планетарне Зло, яке знищує життя на Землі!
Зечить Людину в Небуття!!!
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08.02.2021 10:21 Відповісти
Избавь планету от зла, пойди убейся об стену )))))
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08.02.2021 10:37 Відповісти
 
 