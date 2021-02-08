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Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики вже поспілкувалися з місцевою владою і з'ясувало, що і відділ культури, і територіальна громада проти скорочення роботи бібліотек.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Telegram.

"Новини зі Слов'янська. Там міські депутати вирішили скоротити штат бібліотекарів заради нібито економії бюджету. Один запропонував усім бібліотекам міста працювати 2 дні на тиждень, інша заявила, що в бібліотеку-філіал №4 ніхто не ходить. І це про бібліотеку, яка працює в двадцятитисячному мікрорайоні і є одним із центрів української культури, де, зокрема, проходять зустрічі з громадськими діячами, військовими і добровольцями", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, міністерство вже поспілкувалися з місцевою владою і з'ясувало, що і відділ культури, і територіальна громада проти скорочення роботи бібліотек.

"Зі свого боку заявляю - МКІП також цього не дозволить. Це не соціально-економічний розвиток міста, як заявляють ініціатори. І не економія бюджету. Це - прихований перший крок до реалізації бажання нав'язування своїх "ідеологічних наративів", - наголосив міністр.

Ткаченко додав, що ліквідувати бібліотеку без узгодження з Мінкультури є прямим порушенням закону "Про культуру".

Читайте: 92% бібліотек в Україні не мають якісного інтернету, - Мінцифри
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Топ коментарі
+3
Ти не є патріотом України, ти звичайний тупорилий малорос. І всі свої патріотичні досягнення забуть, ти їх перекреслив своїм вибором урода проросійського сцикуна. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7173 Я тобі ще мільйон прикладів приведу що я правий, а не ти.
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08.02.2021 11:03
+2
сам то когда последний раз книжку читал?
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08.02.2021 10:27
+2
все с тобой понятно. вопросов больше не имею Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6227
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08.02.2021 10:36
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Штепа каламутить воду.
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08.02.2021 10:14 Відповісти
Чем меньше всяких там библиотекарей и прочих, тем больше бюджета останется на РОЗ - РАСПИЛ, ОТКАТ, ЗАНОС.
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08.02.2021 10:18 Відповісти
Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2730 Не Громада ,а Украинская община должно звучать ,Громаду легко соседи могут обвинить национализме, которая ущемляет другие общины, ко всему нужно подходить на равных.
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08.02.2021 10:20 Відповісти
А чо кто-то еще ходит в библиотеки? Сомневаюсь, что зебилы ходят по библиотекам, особенно в ватном Славянске, родине жены моторылы ленки канистры Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7008
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08.02.2021 10:21 Відповісти
Ачо з єнакієво вєщаєш сєпарок **************?
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08.02.2021 10:23 Відповісти
сам то когда последний раз книжку читал?
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08.02.2021 10:27 Відповісти
З ************ не мспілкуюсь бо не маю бажання і терпіти не буду погані на цензорі.Вітання *****,коли будеш звати ***** приди.
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08.02.2021 10:30 Відповісти
все с тобой понятно. вопросов больше не имею Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6227
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08.02.2021 10:36 Відповісти
Ти за зєлєнського голосував чи за Порошенка, питаю чого, бо не всіх ще знаю
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08.02.2021 10:40 Відповісти
це чєл із сєкти дмітріка. тіко той картінки постить, а цей ахінєю Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 183
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08.02.2021 10:42 Відповісти
ну тоді Друже поганяємо його. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5514
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08.02.2021 10:46 Відповісти
Я голосував за В Чорновола і Гриценка,і терпіти не можу *********** на цензорі і взагалі в Україні з 2014р.
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08.02.2021 10:53 Відповісти
Це зрозуміло, так на виборах президента України в 2019 році в другому турі ти за кого проголосував?
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08.02.2021 10:56 Відповісти
Проти свинарника і обирав найменшу кучу лайна.
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08.02.2021 10:57 Відповісти
Ти не є патріотом України, ти звичайний тупорилий малорос. І всі свої патріотичні досягнення забуть, ти їх перекреслив своїм вибором урода проросійського сцикуна. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7173 Я тобі ще мільйон прикладів приведу що я правий, а не ти.
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08.02.2021 11:03 Відповісти
Мене твоя думка недоумка не цікавить. Я твого полупатріота не обирав і у 2014 тож ти можеш свої всі приклади засунуть собі в дупу,звичайно якщо вони всі туди влізуть.та це вже твої проблеми.Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8464 саша паламарчук
ну тоді Друже поганяємо його. А поганять ти щеня можеш як ківа те що в тебе в штанях та свого друга підлотну макаку, а не мене. Я на вас обох поклав,патріоти песозажопинські.
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08.02.2021 11:10 Відповісти
Ти обісралося псевдо патріот! Бо всі зажопинці та слуги разом проти ЄС!
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08.02.2021 11:12 Відповісти
В мене нема ні бажання ні часу спілкуватись з недоумком і нагадувати йому як мудачук був призначений представником у мінську і літав з геращенкою на кацапському літаку,як мудачук придбав нафтопровід і три телеканали за допомогою потроха,і багато іншіх ФАКТІВ. Ти мені не цікавий бо дурень. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6242
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08.02.2021 11:17 Відповісти
Если ты голосовал за Толика Гриценка то тебе в палату к Игорю Л Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9735
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08.02.2021 11:17 Відповісти
Не розумію собачої,і вчить не збираюсь.Вчи українську однокласник азірова.
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08.02.2021 11:20 Відповісти
Якщо ти голосував за Толіка Гриценка, то тобі в палату до Ігора Л Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4452
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08.02.2021 11:23 Відповісти
Голосував і буду голосувати.
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08.02.2021 12:40 Відповісти
Ті не справедлив к канистре
Все знакоміе водилі говорили,что отрабатівала она очень качественно и недорого
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08.02.2021 10:44 Відповісти
Нехай з початку штепу скоротять,або переведуть бібліотекором у качанівську колонію довічно. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4163
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08.02.2021 10:21 Відповісти
У зеленої влади відсутня будь яка ідеологія.
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08.02.2021 10:21 Відповісти
А что можно ещё ждать от крепостного нарида Украины. Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 448
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08.02.2021 10:32 Відповісти
Навіщо тикати скрізь владу та ідеологію Ну завези в бібліотеку тонну найкращих книг. Будь якої мови, ідеології і тд. і що? Вишикується черга зі "страждущих" читачів? Як не ходив ніхто так і ходити не буде. Книга в паперовому вигляді доживає свій час. Абсолютна більшість людей переходить на електронні книги. Колись були клинописні таблички потім пергамент, папірус, береста , папір - тепер читають з компа, планшета чи телефона. Суспільна потреба в книгозбірнях з вільним доступом - бібліотеках, відмирає.
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08.02.2021 10:51 Відповісти
А багато людей ходить в бібліотеки? Три людини в день. Все що треба, чи хочеться прочитати можна знайти в інтернеті. Я коли вчився в кінці 80 років був записаний ( і користувався) в 6 бібліотек. Тепер можна вивчитись взагалі маючи лише комп'ютер та інтернет. Не кажучи вже про художню літературу.
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08.02.2021 10:28 Відповісти
Те, що плювати на культуру, бююджетні гроші 2021р, фінансування зрізали на 21рік, то таке можна, а мінімальну зарплату підняли, тим же біблеотекарям зарплату треба платити
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08.02.2021 10:30 Відповісти
Страна абсурда: пойти в библиотеку на встречу с военными...
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08.02.2021 10:34 Відповісти
 
 