Депутати в Слов'янську вирішили скоротити штат бібліотекарів, що є порушенням закону про культуру, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики вже поспілкувалися з місцевою владою і з'ясувало, що і відділ культури, і територіальна громада проти скорочення роботи бібліотек.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Telegram.

"Новини зі Слов'янська. Там міські депутати вирішили скоротити штат бібліотекарів заради нібито економії бюджету. Один запропонував усім бібліотекам міста працювати 2 дні на тиждень, інша заявила, що в бібліотеку-філіал №4 ніхто не ходить. І це про бібліотеку, яка працює в двадцятитисячному мікрорайоні і є одним із центрів української культури, де, зокрема, проходять зустрічі з громадськими діячами, військовими і добровольцями", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, міністерство вже поспілкувалися з місцевою владою і з'ясувало, що і відділ культури, і територіальна громада проти скорочення роботи бібліотек.

"Зі свого боку заявляю - МКІП також цього не дозволить. Це не соціально-економічний розвиток міста, як заявляють ініціатори. І не економія бюджету. Це - прихований перший крок до реалізації бажання нав'язування своїх "ідеологічних наративів", - наголосив міністр.

Ткаченко додав, що ліквідувати бібліотеку без узгодження з Мінкультури є прямим порушенням закону "Про культуру".

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