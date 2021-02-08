Сьогодні з 15:00 в'їзд великогабаритного транспорту в столицю буде тимчасово обмежений, - КМДА

У зв'язку із сильними снігопадами сьогодні з 15:00 в'їзд великогабаритного транспорту в столицю буде тимчасово обмежений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

Варто зазначити, що обмеження в’їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

У зв’язку із цим Департамент муніципальної безпеки звертається до водіїв великогабаритного транспорту із проханням заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва.

Також читайте: Мітинг у центрі Києва: рух по Парковій дорозі обмежено. ФОТО

За можливості не користуватися особистими авто закликають і киян. Також просимо не паркувати свої машини обабіч вулиць, доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити безперешкодний проїзд снігоприбиральної техніки. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, евакуюють.