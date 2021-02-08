На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА
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На Закарпатті завантаженість ліжок перевищує граничний рівень – у Рахівській громаді зайняті 100% ліжок з киснем і 100% місць у реанімації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у фейсбуці.
"На Закарпатті завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, є більшою 50%, що перевищує граничний рівень. Зайнятість ліжок в інтенсивних терапіях — 100% в Берегівській та Рахівській громадах, на 70% завантажені реанімації в Ужгородській, Мукачівській, Тячівській, Іршавській громадах", - повідомив Полосков.
Він також наголосив, що зайнятість ліжок з підведеним киснем в області — на рівні 100% в Рахівській громаді, 92% в Іршавській громаді, половина кисневих ліжок зайняті в Виноградівській та Тячівській громадах.
Голова Закарпатської ОДА наголосив, що при такій динаміці медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані.
Станом на 8 лютого в області у 133 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.
Полосков також заявив, що в області щодня 6-8 людей помирає внаслідок коронавіруної хвороби.
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А теперь учреждения образования открылись. маски только в коридорах, заставить детей сидеть на уроке в масках невозможно + на Рождество народ по гостям да по церквям + общепит, транспорт и торговля работают в полный рост. Вот и результат.
Или, например, пойдите к визовому центру (ул. Победы в Ужгороде) либо к Idea-банку (только в нём можно визовый сбор уплатить) - толпы каждый день, на расстоянии 20-30 см, без масок в основном.
Было бы удивительно, если бы цифры вверх не рвались в результате.
Туй по всій Україні паде корона, а закарпуття шо сєпари?!