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лікарня (657) Закарпаття (913) карантин (15098) COVID-19 (16726) коронавірус (15871)

На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА

На Закарпатті завантаженість ліжок перевищує граничний рівень – у Рахівській громаді зайняті 100% ліжок з киснем і 100% місць у реанімації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у фейсбуці.

"На Закарпатті завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, є більшою 50%, що перевищує граничний рівень. Зайнятість ліжок в інтенсивних терапіях — 100% в Берегівській та Рахівській громадах, на 70% завантажені реанімації в Ужгородській, Мукачівській, Тячівській, Іршавській громадах", - повідомив Полосков.

Він також наголосив, що зайнятість ліжок з підведеним киснем в області — на рівні 100% в Рахівській громаді, 92% в Іршавській громаді, половина кисневих ліжок зайняті в Виноградівській та Тячівській громадах.

Читайте також: Зростання захворюваності COVID-19 в Івано-Франківській області: завантаженість лікарень перевищує 80%, деякі заповнені майже на 100%, - головний санлікар Савчук

Голова Закарпатської ОДА наголосив, що при такій динаміці медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані.

Станом на 8 лютого в області у 133 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.

Полосков також заявив, що в області щодня 6-8 людей помирає внаслідок коронавіруної хвороби.

На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА 01
На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА 02
На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА 03
На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА 04
На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА 05
На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА 06
На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА 07

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Наверное какая то мутация, ЮАР или United Kingdom . Ну в общем какая то новая хрень, еще более заразная.
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08.02.2021 11:09 Відповісти
Та тут может быть дело даже не в мутации - садики, школы и уже с сегодняшнего дня университет работают в очном режиме. До сих пор универ был онлайн. Школы до каникул были онлайн. Локдаун был по непродовольственной / нелекарственной торговле. В результате заболеваемость шла вниз.

А теперь учреждения образования открылись. маски только в коридорах, заставить детей сидеть на уроке в масках невозможно + на Рождество народ по гостям да по церквям + общепит, транспорт и торговля работают в полный рост. Вот и результат.

Или, например, пойдите к визовому центру (ул. Победы в Ужгороде) либо к Idea-банку (только в нём можно визовый сбор уплатить) - толпы каждый день, на расстоянии 20-30 см, без масок в основном.

Было бы удивительно, если бы цифры вверх не рвались в результате.
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08.02.2021 14:47 Відповісти
Сейчас Степанов приедет к вам, он быстро порядок со статистикой наведёт...
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08.02.2021 11:12 Відповісти
перестанет тестировать и все резко окажутся здоровими На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА - Цензор.НЕТ 3137
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08.02.2021 11:25 Відповісти
Может им попробовать маски хотя бы носить?
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08.02.2021 11:24 Відповісти
А поможет?
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08.02.2021 11:31 Відповісти
Они не верят в маски и короновирус, презирают власть, ВООЗ, и тупо считают корону простудой. Это необъяснимый массовый маразм. У меня знакомый такой из Ивано-Франковска. Грит надо спортом заниматься и лук есть, остальное фигня. Причем пацан довольно умный. Мне это зомбирование напоминает. В селах, мелких городках такое всюду.
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18.02.2021 19:14 Відповісти
Братья угры помогут. Ведь теперь они со скрепным спутником у🙄🙄🙄
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08.02.2021 11:28 Відповісти
Це пісєц, уни шо палинки перепилися маленько?
Туй по всій Україні паде корона, а закарпуття шо сєпари?! На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА - Цензор.НЕТ 3304
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08.02.2021 11:59 Відповісти
Та рагули тупые и упрямые, все бесполезно. "Короновируса нет, вы дураки и паникеры, маски это тряпки, на нас наживаются, власть говно!" И полный игнор масок, спирта, дистанции, мытья рук.
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18.02.2021 19:09 Відповісти
 
 