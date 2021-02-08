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За добу від COVID-19 у Києві померло 5 осіб, видужали - 114, виявили 88 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від COVID-19 у Києві померло 5 осіб, видужали - 114, виявили 88 нових випадків, - Кличко

Понад сотню жителів столиці за минулу добу побороли коронавірус, загальна кількість видужалих від COVID-19 становить 79 624 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу виявили 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом з початку пандемії в Києві 130 324 підтверджені випадки).

Серед захворілих 44 жінки віком від 18 до 80 років, 42 чоловіки віком від 22 до 84 років, 1 дівчинка віком 1 рік і 1 хлопчик 7 років.

Крім того, за добу від коронавірусу померли 5 жителів Києва (всього 2 447 летальних випадків з початку пандемії).

14 пацієнтів госпіталізували.

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Також за минулу добу 114 киян побороли коронавірус (з початку пандемії 79 624 жителі столиці одужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54) і в Солом'янському (13) районах.

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Вот как надо бороться с коронобесами . Нет статистики нет проблемы,а есть только голая правда.
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08.02.2021 11:34 Відповісти
 
 