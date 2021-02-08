Готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зробити щеплення від коронавірусу, щоб довести українцям, що вакцини безпечні.
Про це глава держави повідомив, відкриваючи Всеукраїнський Форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Вирішивши питання поставок вакцини в Україну, ми зіткнулися з новою проблемою - це недовіра до щеплення і відмова від вакцинації частини населення. Це нове, але дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, безпечна і потрібна", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що завдяки карантинним обмеженням, владі вдалося стабілізувати епідситуацію та зменшити кількість хворих на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
«Вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:
с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);
со злокачественными новообразованиями», - говорится в документе.
Рекомендации для этих групп пациентов объясняются отсутствием полной информации о возможных побочных эффектах.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600e4b1a9a7947d966fd61e9
Думаю, с остальными вакцинами дело обстоит приблизительно также.
Вакцинация - это игра в рулетку
представляет собой векторную вакцину на основе аденовируса шимпанзе ChAdOx1, несущего ген S-белка коронавируса.
В общем, ситуация как у Филатова в сказке:
«Он на вкус хотя и крут, и с него, бывает, мрут, но какие выживают - те до старости живут!..».
черзі на вакцинацію душитися будуть? Зовсім одурів.
Тупий Зе клоун ще буде про вакцини роказувати
Яка вакцинація...
А так воду стерильну на камеру вколять, та усе.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та
ЗОБОВ'ЯЗАНІ НАДАТИ ОБ'ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, АБО ЇХ ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКАМ
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ ТА ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань
Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
И орган, который в случае осложнений будет мне оплачивать лечение!
Инструкция по регистрации поствакцинальных осложнений в Украине ОТМЕНЕНА!!!
Закон про СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ не принят!!!
за побічною дією імунобіологічних препаратів,
виявлення та реєстрації поствакцинальних реакцій, ускладнень
1.1. Поствакцинальні реакції та ускладнення - це порушення здоров'я, що виникають після імунізації внаслідок її проведення. Характер та строки розвитку можливих ПВР та ПВУ наведені у додатку 1.
1.3. Реєстрації підлягають ВСІ випадки поствакцинальних реакцій та ускладнень, а саме:
1.3.1. Всі абсцеси в місці введення вакцини.
1.3.2. Всі летальні випадки, що трапляються протягом 30 діб після імунізації.
1.3.3. Всі випадки госпіталізації, що мають зв'язок з імунізацією.
1.3.4. Інші порушення, що мають часовий зв'язок з імунізацією.
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2707.html
Стаття 16. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
При виникненні поствакцинальних ускладнень в залежності від їх виду і важкості
забезпечується:
1) відшкодування шкоди, заподіяної особі, у тому числі дитині, внаслідок ушкодження її здоров'я або в разі її смерті, шляхом здійснення виплат:
одноразової компенсації у разі розладів здоров'я або смерті особи;
щомісячної грошової компенсації у разі встановлення інвалідності або смерті;
2) виплата особі, законному представнику дитини допомоги по тимчасовій непрацездатності за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку тимчасовою втратою працездатності;
3) ВИПЛАТА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ:
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ;
пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок поствакцинальних ускладнень;
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;
4) виплата допомоги на поховання відповідно до законодавства;
5) надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги, швидкої допомоги в разі потреби госпіталізації особи, у тому числі дитині, медичної допомоги за призначенням лікарів;
6) утримання за рахунок бюджетних коштів в лікарні, реабілітаційній установі, оздоровчому та санаторно-курортному закладі відповідно до медичних рекомендації;
7) надання необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації за медичними показаннями;
8) навчання та перекваліфікація особи, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди особа не може виконувати попередню роботу, а також працевлаштування осіб із зниженою працездатністю.
9) матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку тимчасовою втратою працездатності;
10) поховання померлої особи, у тому числі дитини, і відшкодування витрат на пов'язані з цим ритуальні послуги відповідно до місцевих умов.
Порядок призначення і виплати одноразової компенсації, щомісячних грошових компенсацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Одержувачам раніше призначеної пенсії, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, з числа осіб з поствакцинальними ускладненнями (законним представникам дітей з поствакцинальними ускладненнями) надається право вибору між раніше призначеними виплатами і виплатами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF3OQ00A.html
А что, Зеленский у нас профессор медицины, что он так уверенно гласит о том, что вакцина от Ковид безопасна?
10 000 рублей - единовременное пособие при установлении факта поствакцинальных осложнений;
30 000 рублей - единовременное пособие в случае смерти гражданина (выплачивается членам его семьи).
К таким осложнениям относятся:
анафилактический шок;тяжелые генерализованные аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек - отек Квинке, синдром Стивена‑Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и т.п.);
энцефалит;
вакцино‑ассоциированный полиомиелит;
поражения центральной нервной системы с генерализованными или фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности
: энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит, а также с клиническими проявлениями судорожного синдрома;генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ;
артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи.
Ну що ще? Вже стільки всього напоказував... Відпочинь.
Колись, хоч усрись - нема тобі віри, паскуда.
- Лише дурень з ініціативою.
Невже забув про те , що хворів !