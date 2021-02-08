Готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зробити щеплення від коронавірусу, щоб довести українцям, що вакцини безпечні.

Про це глава держави повідомив, відкриваючи Всеукраїнський Форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вирішивши питання поставок вакцини в Україну, ми зіткнулися з новою проблемою - це недовіра до щеплення і відмова від вакцинації частини населення. Це нове, але дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, безпечна і потрібна", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що завдяки карантинним обмеженням, владі вдалося стабілізувати епідситуацію та зменшити кількість хворих на COVID-19.

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