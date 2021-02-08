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Починаємо серію з 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Починаємо серію з 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу, - Зеленський. ВIДЕО

Проведенням сьогоднішнього форуму "Україна 30" Офіс президента України розпочинає серію з 30 масштабних щотижневих форумів. Вони будуть проходити у форматі діалогу із суспільством.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", інформує корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні проходить перший захід, яким ми починаємо серію з 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості, наших міжнародних партнерів, наших українських експертів, науковців, журналістів і просто всіх звичайних громадян країни", - заявив глава держави.

При цьому він зазначив, що протягом наступних місяців на таких форумах будуть обговорювати не тільки ситуацію з коронавірусом.

"Будемо говорити про безпеку й оборону, про мир і війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт, про медичну, соціальну сферу, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та про багато інших дуже важливих тем...", - додав він.

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Топ коментарі
+24
Это как опросики во время выборов в местные советы, которые потом на прмойках находили?
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08.02.2021 10:58
+21
Розпочинається тиждень з блювотини , не інакше, бо слухати цю хрипату і гнусаву потвору , не вистачає здоров'я!
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08.02.2021 11:07
+20
Я думаю пора поговорить о досрочных выборах президента и рады, бо те, что есть сламались
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08.02.2021 11:00
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А сколько вас стукачей было в университетской группе? Минимум пяток? Да,холоп?
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11.02.2021 15:47 Відповісти
Зеля, душа моя, а как мне поучаствовать в твоём форуме?
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09.02.2021 16:55 Відповісти
Зачем тебе и там обос.аться? Ты сиди тихо и никому не показывай какой ты глупый! Ты глупых евреев видел? Нет,не видел. Потому что умные евреи всегда говорят глупым евреям,-Сиди тихо и не высовывайся! Фарштейн,холоп?
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09.02.2021 17:07 Відповісти
Вяло, Дыдальчик!
Давай, даставай из своих штанов мехом внутрь томик своих бессмерных высказываний про лобобу и ракету!
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09.02.2021 17:33 Відповісти
Ты сам себя обси.аешь достаточно,без меня-мозгов то нет. Такова участь таких московских консерв как ты!
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09.02.2021 17:53 Відповісти
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