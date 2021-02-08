Починаємо серію з 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу, - Зеленський. ВIДЕО

Проведенням сьогоднішнього форуму "Україна 30" Офіс президента України розпочинає серію з 30 масштабних щотижневих форумів. Вони будуть проходити у форматі діалогу із суспільством.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", інформує корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні проходить перший захід, яким ми починаємо серію з 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості, наших міжнародних партнерів, наших українських експертів, науковців, журналістів і просто всіх звичайних громадян країни", - заявив глава держави.

При цьому він зазначив, що протягом наступних місяців на таких форумах будуть обговорювати не тільки ситуацію з коронавірусом.

"Будемо говорити про безпеку й оборону, про мир і війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт, про медичну, соціальну сферу, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та про багато інших дуже важливих тем...", - додав він.

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