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Чим довше зволікатимемо з вакцинацією груп ризику, тим більше вірус матиме можливість мутації, - глава ВООЗ Гебреєсус

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Чим довше зволікатимемо з вакцинацією груп ризику, тим більше вірус матиме можливість мутації, - глава ВООЗ Гебреєсус

Зволікання з вакцинацією групи ризику призведе до того, що світ повернеться до вихідної точки в боротьбі з коронавірусом.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Чим довше ми будемо вакцинувати групи ризику, тим більше дамо можливість вірусу мутувати і уникати вакцини. Якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми повернемося до початкового стану", - заявив глава ВООЗ.

Крім того, Гебреєсус закликав країни ділитися своїми вакцинами з тими країнами, які поки не можуть їх придбати.

Також читайте: Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні

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Минуточку, минутчку, зеленский записывает. Ему же еще понять надо, о чем речь. Не так быстро, пжлуста...
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08.02.2021 11:07 Відповісти
Не боись, Парашенка растолкует, если шо....
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08.02.2021 11:11 Відповісти
Уж в этом нисколько не сомневаюсь. Да вот поймет ли клоун, вот в чем вопрос? Способность понимать у него атрофирована с рождения. И нет никаких признаков того, что на протяжении нелоховской жизни она восстановилась.
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08.02.2021 11:14 Відповісти
Да вирусу вообще-то похрен на вакцинацию. Он мутирует в любом случае. Его задача приспособится к агрессивной для него окружающей среде. В идеале и к вакцине тоже.
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08.02.2021 11:14 Відповісти
но крутая должность у этого гебрейыысуса - сперва высрал: все хорошо, Китай почти чист, потом высрал: Чим довше будемо вакцинувати групи ризику, тим більше вірус мутує, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6600 Чим довше будемо вакцинувати групи ризику, тим більше вірус мутує, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 879 - все плохо, караул, теперь с важным видом поучает что: быстрей, быстрей, а не то всем п....
Сралин бы его уже расстрелял столько сотен раз, сколько букв в его кликухе)
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08.02.2021 11:31 Відповісти
Навіть я,середньо-квадратичний селюк зі смерек, розумію, що віруси мутують коли хочешь і як хочешь, без різниці, є чарівна вакціна чи нє.
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08.02.2021 11:26 Відповісти
Чем больше вакцинируются - тем бесполезнее вакцинация? Чим довше будемо вакцинувати групи ризику, тим більше вірус мутує, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7749
У ВОЗ совсем крыша поехала? Или это у власти?
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08.02.2021 11:38 Відповісти
У нього Параноїдний синдром (синдром Кандинського-Клерамбо)! Чим довше зволікатимемо з вакцинацією груп ризику, тим більше вірус матиме можливість мутації, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 2924
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08.02.2021 11:56 Відповісти
 
 