Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що попросила країни Європейського Союзу пожертвувати частину вакцин від COVID-19 Україні.

"Завдяки COVAX лікарі й медперсонал України отримають перші вакцини вже цього місяця, ще мільйони доз вакцини надійдуть в Україну до літа. ЄС - найбільший донор ініціативи COVAX, і ми цим пишаємося. І ще на додачу COVAX я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні", - сказала вона у відеозверненні на відкритті всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Вона додала, що з початку пандемії ЄС підтримував український народ.

"Ми надсилали маски, апарати ШВЛ, а також перевели EUR200 млн на підтримку вашого бізнесу під час локдауну", - сказала вона.