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Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань

Китай розглядає Тайвань як свою провінцію, що відкололася, і має намір повернути її, в тому числі із застосуванням сили, якщо буде необхідно. Але лідери Тайваню говорять, що острів набагато більше, ніж просто провінція, стверджуючи, що він є суверенною державою, яка має свою власну конституцію, демократично обраних лідерів і близько 300 тисяч військових у своїх збройних силах. США - найважливіший друг Тайваню і єдиний союзник.

Як інформує Цензор.НЕТ, суперечка робить ситуацію в регіоні настільки напруженою, що існує загроза реальних військових дій. Про цю тему пишуть багато іноземних ЗМІ, в тому числі The Washington Post і Financial Times. Це ставить Тайвань у перші ряди геополітичних ризиків для нового президента США Джо Байдена.

У той час, поки Джо Байден ще виступав з інавгураційної промовою, китайський уряд оголосив про введення санкцій проти 28 колишніх американських чиновників та їхніх родин. Пекін обґрунтував цей крок заявою, що ці чиновники "спланували і здійснили серію невідповідних кроків і серйозно втручалися у внутрішні справи Китаю. Починаючи нові двосторонні відносини провокаційною ескалацією, Пекін намагається попередити представників адміністрації Байдена, що вони можуть постраждати від особистих втрат, якщо спробують кинути виклик Комуністичній партії Китаю, пише ZN.

Завдяки істотній модернізації китайської армії, вона перетворилася на потужну силу, яка здатна стати гідним конкурентом для США. Імітована атака на американський авіаносець "Теодор Рузвельт" відбулася під час вторгнення літаків Народно-визвольної армії Китаю в повітряний простір Тайваню.

Проте реальне вторгнення на Тайвань буде однією з найскладніших військових операцій. Ризики дуже високі, тому Пекін все частіше вдається до примусу. Звідси активізація повітряних і морських операцій навколо Тайваню, які ризикують спровокувати аварію, таку як падіння літака або затоплення корабля, що може бути неправильно витлумачено як навмисний акт.

Китай загрожує Тайваню війною, якщо той вирішить проголосити незалежність. Готовність застосувати силу проти бунтівного острова офіційний Пекін підкреслює кожен раз, коли США роблять кроки в бік підтримки Тайваню. На цей раз рішучість намірів демонструвалася кілька днів поспіль вторгненням понад десятка ядерних бомбардувальників і винищувачів у розпізнавальну зону протиповітряної оборони острова, що різко контрастує з уже звичними регулярними розвідувальними акціями Китаю в складі від одного до трьох розвідувальних або протичовнових літаків.

Адміністрація президента Джо Байдена підтвердила намір захищати Тайвань від китайських загроз, закликавши зупинити "військовий, дипломатичний і економічний тиск, а замість цього почати конструктивний діалог із демократично обраними представниками острова". У пресрелізі держдепартаменту США наголошується готовність співпрацювати з друзями і союзниками для просування спільного процвітання, безпеки і цінностей в Індо-Тихоокеанському регіоні, що включає поглиблення зв'язків із демократичним Тайванем, а також для вирішення питань із транзитною протокою з урахуванням інтересів жителів острова.

Повідомлення про те, що китайська військова авіація "імітувала" ракетні атаки на американський авіаносець під час вторгнення в повітряний простір Тайваню, через три дні після інавгурації Байдена, підкреслюють, як непорозуміння можуть загостритися з потенційно руйнівними наслідками.

Роздражнила китайську владу не тільки група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Теодор Рузвельт", які зайшли у води Південно-Китайського моря в рамках підтримки свободи мореплавства, що було розцінено як гра м'язами, а й перші сигнали новообраного керівництва Сполучених Штатів щодо Тайваню.

Американські чиновники вже давно взяли "стратегічну двозначність", коли їх запитували, чи прийдуть вони на допомогу Тайваню в разі військових дій Китаю. Якби китайський примус поширився на повномасштабну економічну блокаду Тайваню, Вашингтон, швидше за все, втрутився б. Крім економічних ставок, якщо США будуть стояти осторонь, вони можуть втратити статус впливової держави в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Зараз адміністрація Байдена дотримується жорсткої стратегії щодо Китаю, яку почав колишній президент Дональд Трамп. США відреагували на китайські провокаційні повітряні вторгнення, закликаючи Пекін припинити залякування Тайваню.

Тим часом уряд Китаю активізує свої зусилля з поширення теорій змови про джерело походження COVID-19, перешкоджаючи спробам розслідування походження вірусу в Ухані. Пекін також поширює дезінформацію щодо американських вакцин проти коронавірусу.

Однак, навіть незважаючи на чималі військові витрати і допомогу США, Тайвань навряд чи зможе самостійно протидіяти військовим силам материка, маючи в п'ять разів менше літаків, у десять разів менше особового складу і лише один відсоток від його ракет. Разом із тим боротися дипломатичними методами Тайваню заважає ізоляційне кільце, в яке його взяв Пекін: і це не тільки визнання більшістю країн світу "політики одного Китаю", а значить неможливість встановити дипломатичні зв'язки з островом (на сьогоднішній день його офіційно визнають лише 15 країн світу ), але і відсутність голосу в міжнародних організаціях, до участі в яких він недопущений. Навіть приклад успішної боротьби з коронавірусом, що вивів острів на перші шпальти світових ЗМІ і став показовим для багатьох країн, не зміг відкрити йому двері для участі в засіданні ВООЗ у ролі спостерігача.

І хоча Дональд Трамп зробив багато кроків у бік підтримки Тайваню, їх виявилося недостатньо, щоб знизити силу тиску на острів з боку КНР. Стратегічне розташування острова здавна робило його місцем протиборства, на сьогодні набуває ще більшої ваги. Для Китаю контроль над островом - не тільки відновлення територіальної цілісності, яка стала важливою складовою політики КПК, а й отримання абсолютної регіональної переваги. Для США і Японії Тайвань - важлива ланка в "Першому ланцюзі островів", на яку вони покладаються, стримуючи Китай і захищаючи життєво важливі шляхи постачання енергоносіїв і торгівлі. Крім того, підпорядкування острова КНР буде означати не тільки поразку США в Азії, але і відкриття для Китаю можливостей продовжувати експансію островів, яку оскаржує Японія, і беззастережно тиснути на сусідні країни в Південно-Китайському морі, на більшу частину якого Китай вже претендує, узаконивши адміністративно спірні Парасельські острови та архіпелаг Спайтлі.

У перший тиждень свого президентства Джо Байден підтвердив підтримку союзників США в Азії - Японії, Південної Кореї, Тайваню, Філіппін - під час телефонних розмов з їхніми лідерами, а також застеріг Пекін від експансіоністських намірів у Східній та Південно-Східній Азії. Однак і Китай не сидів склавши руки. Через два дні після приходу до влади Байдена він прийняв закон, що наділяє берегову охорону широкими повноваженнями і дозволяє їй "застосовувати всі необхідні заходи, включаючи використання зброї, коли національний суверенітет, суверенні права і юрисдикція незаконно порушуються іноземними організаціями та окремими особами в морі", що може значно вплинути на хід зіткнень у Південно-Китайському і сусідніх морях і ситуацію в регіоні взагалі.

А тим часом у нещодавній промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Сі Цзіньпін виступив проти початку холодної війни, закликав "залишатися відданими міжнародному праву і правилам, а не прагнути до власної переваги", розкритикувавши ідею введення санкцій і прагнення створити ізоляцію. Але риторика країни, яка не приховує намірів стати глобальною силою, різко контрастує з небезпекою, яку вона створює у себе на задньому дворі. І проблема Тайваню, на жаль, має всі реальні шанси перерости не в холодну, а в гарячу війну.

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Топ коментарі
+6
Нужно просто Расию уменьшить в границы прежней Московии ,а потом браться за Китай.
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08.02.2021 11:33
+3
Падёт Китай ,падёт Расия! Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ - Цензор.НЕТ 2593
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08.02.2021 11:31
+2
Влажные мечты паРашки...
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08.02.2021 11:28
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Влажные мечты паРашки...
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08.02.2021 11:28 Відповісти
Тайвань давно объявил о своей НЕЗАВИСИМОСТИ ЧТО БЕСИТ КОММУНЯК ВОРОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ КИТАЯ.....им по сути просто завидно как на небольшой территории живет так много людей как страна которой согласно Устава нет а блокирует вопрос Китай и СССР а сегодня с Россией просто из западло.. и не могут вести Тайвань со статусом государства что уже ставит давно вопрос и переформатировании ООН и разделения ООН на Европейское ООН Южной Америки Северной Америки, Австралии Новой Зеландии, Индо Китая... и так далее
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08.02.2021 11:41 Відповісти
Да, вилка у Байдена непростая:
- воевать с Китаем за Тайвань означает крах экономики и доллара;
- не воевать означает потерю большинства союзников.

Может не надо было трогать Трампа ?
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08.02.2021 11:30 Відповісти
Нужно просто Расию уменьшить в границы прежней Московии ,а потом браться за Китай.
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08.02.2021 11:33 Відповісти
Ты в самом деле думаешь что Байден будет воевать с РФ ? Чем и зачем ?
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08.02.2021 11:43 Відповісти
Есть разные методы ,зачем воевать США с Расией?.Можно просто из Расии уменьшить закупки пушнины и др сырья Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4811
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08.02.2021 11:53 Відповісти
Если бы это было так просто, Навальный сейчас сверкал бы в телевизоре, а не шконку давил на зоне.
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08.02.2021 12:01 Відповісти
Навальный это просто клон Хутина не больше не меньше. у них за спинами одни и те же стоят, просто Навальный хочет вместо кооператива "Озеро" ,создать кооператив "Лебединое Озеро" Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 1690
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08.02.2021 12:05 Відповісти
Чепуха. Навальный - это ваш Бубочка год назад.
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08.02.2021 12:11 Відповісти
А при чем там Раша? Ты новость прочитал? Тебе везде Раша мерещится?
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08.02.2021 13:48 Відповісти
раша кругом раша,везде раша параша. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 6907
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08.02.2021 17:06 Відповісти
Неоспоримо
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08.02.2021 20:56 Відповісти
Китай на расслабоне делает облёты военной авиацией Тайваня со своей стороны, как бы удерживаяТайвань внутри "круга", тем самым демонстрирует что это - его территория. США пока только спорадически подгоняют авианосцы и грозно шевелят жабрами.
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08.02.2021 11:40 Відповісти
Война нервов. У кого-то первым сорвёт предохранитель.
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Не сорвёт. Китай медленно варит "лягушку". США уже неоднократно подгонял свой флот к северокорейцам, те в ус не дуют...
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08.02.2021 11:46 Відповісти
КНДР - это китайская колония, с российскими ракетами на боевом дежурстве. Так что там ситуация никуда не двинется.
А вот Тайвань: формально - китайский, де-факто - американский.
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08.02.2021 11:48 Відповісти
Как поставки риса задерживаются - так в сторону Японии ракетные стрельбы проводятся.
Всё просто.
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08.02.2021 11:51 Відповісти
Taм недавно запретили даже собак содержать. Кормить нечем.
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08.02.2021 12:00 Відповісти
Да ладно тебе. Есть съёмки с улиц и из метро Пхеньяна. Все худые.
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08.02.2021 12:04 Відповісти
Отнюдь. Недоедающих людей отличить несложно.
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08.02.2021 12:12 Відповісти
Коли бачиш про "крах долара" то можна дальше і не читати. Те, що далі Трамп згадується підтверджує діагноз.
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08.02.2021 11:41 Відповісти
Тебе знакомы темпы роста стоимости серебра ? Инфляция - это когда стоимость драгметаллов прёт вверх со скоростью. Можешь посмотреть на диаграммы роста стоимости золота и серебра за последнее время.
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Елементарно, США може провести морську блокаду і заблокувати торгівлю Китая, а китайці не можуть заблокувати американців. Коли американці втрачають частину прибутків, то на багато більш залежні китайці втрачають все. Європейці, японці, корейці, австралійці і решта світу теж втрачають частину. Відносно хоч однієї валюти, чому має просісти долар?
Як взагалі пов'язаний "краху долара" при відсутності торгівлі з Китаєм і тим мощним Трампом, яких як раз то і робив, що завдавав удар по торгівлі? Війна, то як би Трамп на максималках. І получаєтсья, що війна - потолок бажань трампіста мав би бути.
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08.02.2021 12:38 Відповісти
Ну, поглядим. Сейчас речь идёт о том начнётся ли реальное мочилово.
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08.02.2021 12:39 Відповісти
И мардовский пистец камунаглистовым варавским чайникам. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3998 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3998 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3998
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08.02.2021 11:54 Відповісти
Падёт Китай ,падёт Расия! Напряженность между США и Китаем грозит перерасти в военный конфликт из-за Тайваня, - СМИ - Цензор.НЕТ 2593
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08.02.2021 11:31 Відповісти
Тренування треба почати з Раші...
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08.02.2021 11:43 Відповісти
Япония очень хочет Курилы.
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08.02.2021 11:37 Відповісти
Проблема в соизмеримости "хотелки" и возможностей.
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08.02.2021 11:41 Відповісти
и тут Китай заведомо в проигрыше в случае ядерной войны проблема в том что 89% населения напихано как тюлька в томате в банках вдоль побережья.... внутренний Китай Внутренняя Монголия пустыня Гоби... степи горы и по населению вот те 11% размазанных вдоль Амура... так что Китай может грозно бряцать оружием а по сути Китай сцыт в потолок тому они и намерены дотянуть дожить чтобы перевести в Сибирь и Зауралье хотя бы 40% своего насления... прикрывшись Россией как зонтиком на случай ответки.. тема не станет России как федеративной страны таки да.. думаю многие новые страны государства пошлют на уй китаезов полем и лесом заявив что их страны-- не являются првоприемниками РФ и их договоров и обязательств...
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08.02.2021 11:47 Відповісти
Прикольно, может красножопые опять будут опущены как совок)
Но не верю что:
\\\\и лишь один процент от его ракет Источник: https://censor.net/ru/n3246574\\\\\\

У них ПКР куча, так что комми на жилье крабам пустят своих лоханок тоже кучу.
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08.02.2021 11:39 Відповісти
_Увы, но Тайваню вряд ли удастся защититься от коммуняк. Самостоятельно не осилят, а США на войну с кетаем не решится, ибо во-первых у кетая Тайвань под рукой, а для США на другом конце мира. А во-вторых это война будет ядерной, и на это США точно не готовы пойти. Так что увы.
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Камунаглистовая турьма кетай лопнить после начала ваины. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3054 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3054 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3054
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08.02.2021 11:57 Відповісти
Если подходить формально, то это скорее КНР отколовшаяся " провинция" Китайской республики ( сохранившейся на Тайване) и это только раз. Существует две Кореи, до этого существовало две Германии, существует два " Кашмира", возможно где то еще что то подобное есть, ( например Австрия это тоже так сказать немцы, а киприоты греки и турки, а коссовары албанцы, есть также две Сербии - Сербия и республика Сербская в Боснии) так почему не может быть два Китая. Тем более что сам о. Тайвань не был в составе Китая аж с 1895 года ( с года захвата Японией), а сейчас уже 2021, а это значит 125 лет, не малый срок. Тут тогда с такой же легкостью Китай вполне может объявить претензии на Амурскую обл, половину Хабаровского края, Приморский край и Еврейскую авт область захваченные Россией у Китая в 1861 году и еще республику Тува ( РФ) захваченную в 1944. Хочется еще добавить, что судя по примеру проводимой политики Пекина по отношению к Гонконгу , Тайвань добровольно в ярмо коммунизма не пойдет, а США следуя союзным и геополитическим соображениям военного захвата острова не дозволит. Поэтому это долгоиграющая " пластинка".
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08.02.2021 11:45 Відповісти
"...а США следуя союзным и геополитическим соображениям военного захвата острова не дозволит."
_Да?, А, ну ладно... Двадцать лет не был на Земле? Как там галактика?
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08.02.2021 11:48 Відповісти
Лунатику персонально.. Да ну ладно.... с 1945 до 2021 года прошло уже 75 лет ну и ШО... Я пишу что это еще "долгоиграющая пластинка" Вопрос в том что если США не выполнит союзнические обязательства, вся система безопасности рухнет по всему миру. А на это ни кто не пойдет. Кроме этого все это приведет к появлению новых и новых стран обладающих ядерным оружием, потому что только это будет гарантией защиты. Ну а тебе счастливого пути в поисках " конца" галактики.
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08.02.2021 12:00 Відповісти
Система безопасности - уже разрушена. С (не)добрым утром.
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08.02.2021 12:02 Відповісти
Все не дают покоя "розовые сны" Раши, уж не тамбовский ли ты парень.
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08.02.2021 12:04 Відповісти
_Ещё 11 лет назад расия напала на ЕС и НАТО - это кроме всего прочего - и убила верхушку Польши! Система безопасности, говоришь? Просничь и пой, розовый пони Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 5166
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Ты б еще убийство Кеннеди вспомнил. 9 и доказал). дурко розовое.. спи дальше.
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08.02.2021 12:18 Відповісти
Тю... Нравится быть тупым? Ну будь, дело личное.
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08.02.2021 12:31 Відповісти
Тайвань может купить ядренае аружие у ваенторге. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4201 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4201 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 4201
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08.02.2021 11:59 Відповісти
Или просто получить от вполне официального союзника.
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08.02.2021 12:21 Відповісти
Никто воевать ракетами и бомбами не будет. Всё решает бабло, экономические клещи сделают своё дело.
Китайцы Гонконг "укатали", "укатают" и Тайвань.
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Камунаглистовый рыжым сам сипе укатаить. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 6116 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Нах с рынку США и не давать красть технологии и кранты чайникам. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 3525
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08.02.2021 12:01 Відповісти
Плановая экономика это запланированный хаос, это Мизес. Несоответствие между потребительной и меновой стоимостью товара это магила сасалисма, это я. Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 8038 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 8038 Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань - Цензор.НЕТ 8038
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08.02.2021 12:04 Відповісти
а хто цей текст написав - випадково не мацарскій чи яковіна?
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08.02.2021 12:07 Відповісти
Если предполагаемая заворуха за Тайвань станет реальностью то этим непременно воспользуется Россия для ведения полномасштабных военных действий в Украине. На фоне конфликта в китайском море за нас уже никто думать не будет.
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08.02.2021 12:33 Відповісти
Верно подмечено.
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08.02.2021 12:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
Глупость, не вижу конечной цели. Зачем Украина Раше? Своих проблем мало?
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08.02.2021 13:56 Відповісти
Шо вы пишете епта?! Китай рассыпица с первого залпа епта! а они мудрые не то шо в мордоре
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09.02.2021 08:54 Відповісти
 
 