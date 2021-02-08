Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань

Китай розглядає Тайвань як свою провінцію, що відкололася, і має намір повернути її, в тому числі із застосуванням сили, якщо буде необхідно. Але лідери Тайваню говорять, що острів набагато більше, ніж просто провінція, стверджуючи, що він є суверенною державою, яка має свою власну конституцію, демократично обраних лідерів і близько 300 тисяч військових у своїх збройних силах. США - найважливіший друг Тайваню і єдиний союзник.

Як інформує Цензор.НЕТ, суперечка робить ситуацію в регіоні настільки напруженою, що існує загроза реальних військових дій. Про цю тему пишуть багато іноземних ЗМІ, в тому числі The Washington Post і Financial Times. Це ставить Тайвань у перші ряди геополітичних ризиків для нового президента США Джо Байдена.

У той час, поки Джо Байден ще виступав з інавгураційної промовою, китайський уряд оголосив про введення санкцій проти 28 колишніх американських чиновників та їхніх родин. Пекін обґрунтував цей крок заявою, що ці чиновники "спланували і здійснили серію невідповідних кроків і серйозно втручалися у внутрішні справи Китаю. Починаючи нові двосторонні відносини провокаційною ескалацією, Пекін намагається попередити представників адміністрації Байдена, що вони можуть постраждати від особистих втрат, якщо спробують кинути виклик Комуністичній партії Китаю, пише ZN.

Завдяки істотній модернізації китайської армії, вона перетворилася на потужну силу, яка здатна стати гідним конкурентом для США. Імітована атака на американський авіаносець "Теодор Рузвельт" відбулася під час вторгнення літаків Народно-визвольної армії Китаю в повітряний простір Тайваню.

Проте реальне вторгнення на Тайвань буде однією з найскладніших військових операцій. Ризики дуже високі, тому Пекін все частіше вдається до примусу. Звідси активізація повітряних і морських операцій навколо Тайваню, які ризикують спровокувати аварію, таку як падіння літака або затоплення корабля, що може бути неправильно витлумачено як навмисний акт.

Китай загрожує Тайваню війною, якщо той вирішить проголосити незалежність. Готовність застосувати силу проти бунтівного острова офіційний Пекін підкреслює кожен раз, коли США роблять кроки в бік підтримки Тайваню. На цей раз рішучість намірів демонструвалася кілька днів поспіль вторгненням понад десятка ядерних бомбардувальників і винищувачів у розпізнавальну зону протиповітряної оборони острова, що різко контрастує з уже звичними регулярними розвідувальними акціями Китаю в складі від одного до трьох розвідувальних або протичовнових літаків.

Адміністрація президента Джо Байдена підтвердила намір захищати Тайвань від китайських загроз, закликавши зупинити "військовий, дипломатичний і економічний тиск, а замість цього почати конструктивний діалог із демократично обраними представниками острова". У пресрелізі держдепартаменту США наголошується готовність співпрацювати з друзями і союзниками для просування спільного процвітання, безпеки і цінностей в Індо-Тихоокеанському регіоні, що включає поглиблення зв'язків із демократичним Тайванем, а також для вирішення питань із транзитною протокою з урахуванням інтересів жителів острова.

Повідомлення про те, що китайська військова авіація "імітувала" ракетні атаки на американський авіаносець під час вторгнення в повітряний простір Тайваню, через три дні після інавгурації Байдена, підкреслюють, як непорозуміння можуть загостритися з потенційно руйнівними наслідками.

Роздражнила китайську владу не тільки група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Теодор Рузвельт", які зайшли у води Південно-Китайського моря в рамках підтримки свободи мореплавства, що було розцінено як гра м'язами, а й перші сигнали новообраного керівництва Сполучених Штатів щодо Тайваню.

Американські чиновники вже давно взяли "стратегічну двозначність", коли їх запитували, чи прийдуть вони на допомогу Тайваню в разі військових дій Китаю. Якби китайський примус поширився на повномасштабну економічну блокаду Тайваню, Вашингтон, швидше за все, втрутився б. Крім економічних ставок, якщо США будуть стояти осторонь, вони можуть втратити статус впливової держави в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Зараз адміністрація Байдена дотримується жорсткої стратегії щодо Китаю, яку почав колишній президент Дональд Трамп. США відреагували на китайські провокаційні повітряні вторгнення, закликаючи Пекін припинити залякування Тайваню.

Тим часом уряд Китаю активізує свої зусилля з поширення теорій змови про джерело походження COVID-19, перешкоджаючи спробам розслідування походження вірусу в Ухані. Пекін також поширює дезінформацію щодо американських вакцин проти коронавірусу.

Однак, навіть незважаючи на чималі військові витрати і допомогу США, Тайвань навряд чи зможе самостійно протидіяти військовим силам материка, маючи в п'ять разів менше літаків, у десять разів менше особового складу і лише один відсоток від його ракет. Разом із тим боротися дипломатичними методами Тайваню заважає ізоляційне кільце, в яке його взяв Пекін: і це не тільки визнання більшістю країн світу "політики одного Китаю", а значить неможливість встановити дипломатичні зв'язки з островом (на сьогоднішній день його офіційно визнають лише 15 країн світу ), але і відсутність голосу в міжнародних організаціях, до участі в яких він недопущений. Навіть приклад успішної боротьби з коронавірусом, що вивів острів на перші шпальти світових ЗМІ і став показовим для багатьох країн, не зміг відкрити йому двері для участі в засіданні ВООЗ у ролі спостерігача.

І хоча Дональд Трамп зробив багато кроків у бік підтримки Тайваню, їх виявилося недостатньо, щоб знизити силу тиску на острів з боку КНР. Стратегічне розташування острова здавна робило його місцем протиборства, на сьогодні набуває ще більшої ваги. Для Китаю контроль над островом - не тільки відновлення територіальної цілісності, яка стала важливою складовою політики КПК, а й отримання абсолютної регіональної переваги. Для США і Японії Тайвань - важлива ланка в "Першому ланцюзі островів", на яку вони покладаються, стримуючи Китай і захищаючи життєво важливі шляхи постачання енергоносіїв і торгівлі. Крім того, підпорядкування острова КНР буде означати не тільки поразку США в Азії, але і відкриття для Китаю можливостей продовжувати експансію островів, яку оскаржує Японія, і беззастережно тиснути на сусідні країни в Південно-Китайському морі, на більшу частину якого Китай вже претендує, узаконивши адміністративно спірні Парасельські острови та архіпелаг Спайтлі.

У перший тиждень свого президентства Джо Байден підтвердив підтримку союзників США в Азії - Японії, Південної Кореї, Тайваню, Філіппін - під час телефонних розмов з їхніми лідерами, а також застеріг Пекін від експансіоністських намірів у Східній та Південно-Східній Азії. Однак і Китай не сидів склавши руки. Через два дні після приходу до влади Байдена він прийняв закон, що наділяє берегову охорону широкими повноваженнями і дозволяє їй "застосовувати всі необхідні заходи, включаючи використання зброї, коли національний суверенітет, суверенні права і юрисдикція незаконно порушуються іноземними організаціями та окремими особами в морі", що може значно вплинути на хід зіткнень у Південно-Китайському і сусідніх морях і ситуацію в регіоні взагалі.

А тим часом у нещодавній промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Сі Цзіньпін виступив проти початку холодної війни, закликав "залишатися відданими міжнародному праву і правилам, а не прагнути до власної переваги", розкритикувавши ідею введення санкцій і прагнення створити ізоляцію. Але риторика країни, яка не приховує намірів стати глобальною силою, різко контрастує з небезпекою, яку вона створює у себе на задньому дворі. І проблема Тайваню, на жаль, має всі реальні шанси перерости не в холодну, а в гарячу війну.