Ми не закуповуватимемо російську вакцину від коронавірусу. Громадяни України - не кролики, щоб на них експериментувати, - Зеленський

Україна не планує закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" через відсутність підтвердження її ефективності.

Про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодного підтвердження ефективності російської вакцини "Супутник V" немає", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, що не кролики. На них експериментувати ми не маємо права", - цитує президента видання "Гордон".

Зеленський додав, що Україна домовлялася тільки з провідними виробниками вакцин, затвердженими у світі.



"Ми отримаємо [препарат] Pfizer у лютому. Також я сьогодні буду говорити з головою компанії Pfizer, першу частину ми точно отримаємо", – зазначив він.



Під час бесіди із журналістами Зеленський додав, що найкращий варіант переконати світ у якості виробленої вакцини – це провести глобальну вакцинацію населення своєї країни.



"На жаль, в Україні поки немає своєї вакцини. У росіян є, це позитивно для їхнього населення. У них приблизно 140 млн людей. Тому перед тим, як нам пропонувати свою вакцину, потрібно забезпечити [вакцинами] своє населення. Тоді це про лікування, про вакцинацію, а не про політику".



На уточнювальне запитання, чи поміняє він свою думку, якщо європейський регулятор ЄС скаже, що російська вакцина ефективна, Зеленський сказав: "У нас уже є домовленості з європейськими і світовими виробниками найякісніших вакцин".

Говорячи про вакцинацію в Україні, президент наголосив, що влада повинна дати можливість усім громадянам країни вакцинуватися від коронавірусу.

"Ми повинні дати можливість вакцинуватися всім, але 50% у вакцинування не вірить", - сказав Зеленський.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ході даного форуму Зеленський також заявив, що перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця. Крім цього він зазначив, що готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна.

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