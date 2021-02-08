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Ми не закуповуватимемо російську вакцину від коронавірусу. Громадяни України - не кролики, щоб на них експериментувати, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ми не закуповуватимемо російську вакцину від коронавірусу. Громадяни України - не кролики, щоб на них експериментувати, - Зеленський

Україна не планує закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" через відсутність підтвердження її ефективності.

Про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодного підтвердження ефективності російської вакцини "Супутник V" немає", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, що не кролики. На них експериментувати ми не маємо права", - цитує президента видання "Гордон".

Зеленський додав, що Україна домовлялася тільки з провідними виробниками вакцин, затвердженими у світі.

"Ми отримаємо [препарат] Pfizer у лютому. Також я сьогодні буду говорити з головою компанії Pfizer, першу частину ми точно отримаємо", – зазначив він.

Під час бесіди із журналістами Зеленський додав, що найкращий варіант переконати світ у якості виробленої вакцини – це провести глобальну вакцинацію населення своєї країни.

"На жаль, в Україні поки немає своєї вакцини. У росіян є, це позитивно для їхнього населення. У них приблизно 140 млн людей. Тому перед тим, як нам пропонувати свою вакцину, потрібно забезпечити [вакцинами] своє населення. Тоді це про лікування, про вакцинацію, а не про політику".

На уточнювальне запитання, чи поміняє він свою думку, якщо європейський регулятор ЄС скаже, що російська вакцина ефективна, Зеленський сказав: "У нас уже є домовленості з європейськими і світовими виробниками найякісніших вакцин".

Говорячи про вакцинацію в Україні, президент наголосив, що влада повинна дати можливість усім громадянам країни вакцинуватися від коронавірусу.

"Ми повинні дати можливість вакцинуватися всім, але 50% у вакцинування не вірить", - сказав Зеленський.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ході даного форуму Зеленський також заявив, що перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця. Крім цього він зазначив, що готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна.

Читайте також: Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні
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Топ коментарі
+6
Немцы точно не будут колоть себе эту бадягу.
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08.02.2021 11:24
+4
Кацапскую вакцину пусть козлорогие сами себе колят!
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08.02.2021 11:19
+4
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Никакого подтверждения ее эффективности не существует, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7022
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08.02.2021 11:20
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Вава, відповім твоїми ж словами. Іди у сраку. Остогид.
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08.02.2021 11:19 Відповісти
Кацапскую вакцину пусть козлорогие сами себе колят!
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08.02.2021 11:19 Відповісти
Яка сумна новина Но все вакцины говно и прививается только лох, 50% украинцев нормальных уже перенесли эту сраную инфекцию и имеют иммунитет десятикратно выше сраной мачмалы ж*довской мировой фарм-мафии)
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08.02.2021 11:25 Відповісти
Ага, ага...то есть - кто не перенес инфекцию - тот ненормальный...какие у вас интересные определения "нормальности"...
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08.02.2021 11:48 Відповісти
И ты переболеешь, вакцина не защищает а только чистит кошелек перепуганного лоха
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08.02.2021 11:51 Відповісти
Да-да, все лохи, кроме тупых мудаков с ограниченным интелеллектом, которые считают лохами всех более ответственных и разумных людей.
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08.02.2021 12:20 Відповісти
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Никакого подтверждения ее эффективности не существует, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7022
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08.02.2021 11:20 Відповісти
Угорці та німці, як мінімум, так не вважають.
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08.02.2021 11:21 Відповісти
Немцы точно не будут колоть себе эту бадягу.
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08.02.2021 11:24 Відповісти
А ты сам у немцев спрашивал?
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08.02.2021 19:08 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! ПУСТЬ САМИ ШИРЯЮТСЯ СВОИМ ДЕРЬМОМ !
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08.02.2021 11:21 Відповісти
ПУСТЬ ВООБЩЕ ВСЕ ДЕБИЛЫ ШИРЯЮТСЯ КАКИМ-НИБУДЬ ДЕРЬМОМ!
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08.02.2021 11:53 Відповісти
А за бесплатно? Зебобики, за бесплатно готовы вколоться? Может сделаете Украине одолжение?
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08.02.2021 11:21 Відповісти
P.S. За "бесплатно" он ничего не говорил.
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08.02.2021 11:22 Відповісти
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. Никакого подтверждения ее эффективности не существует, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6398 Дерзкий.
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08.02.2021 11:21 Відповісти
_Теперь внимательно: сюда набегут путлеровские боты агитировать за т. н. расийскую вакцину. Будут рассказывать про липу в журнале Лансет, и путинских холуёв в Европе. Но спорить с животными не надо - просто отправляйте хорошим подсрачником в спам.
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08.02.2021 11:25 Відповісти
Зеленский похоже хочет свалить вину за отсутствие вакцинации на народ. Мол сами не хотят.
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08.02.2021 11:33 Відповісти
В ЄС заборонена смертна кара, де ж її використовують, евтаназія?
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08.02.2021 12:54 Відповісти
З надутою мордою говорити очевидні речі - стиль "дурник косить під мудреця".
А китайську вакцину купувати будемо - там відкат нормальний.

І електроенергію у РФ теж беремо уже.
Про це ані чичирк.
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Прослушал, самую малость, этого так называемого "президента" на Украине 24 ( совсем недавно в моем телевизоре подключили еще 5 каналов к имеющемуся пулу Т2: (6 антиукраинских +суспильный+айтисиви): он ужасен, как "очільник держави": разобрать, что несется из его уст, очень трудно из-за его внутренней сумбурности (зря, выходит, я не смотрел Квартал?). Вот, недавно, по той же ватной Украине24, слушал какого-то шпиона (под журналистским прикрытием), так у того поток сознания налажен, как фонтан, слышно лишь слова которые он вбивает в мозг - сваями рашистской пропаганды в сознание: "...угроза свободе слова....брех-брех-брех...санкции незаконны....брех-брех-брех... угроза свободе... брех-брех-брех...".
Нам, реально, подсунули ничтожество.
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08.02.2021 11:58 Відповісти
А если бы "существовало" то тогда можно было бы приобретать вакцину у страны которая совершила против Украины агрессию и войну и оккупировала два региона Крым и половину Донбасса и убила уже 14 тысяч украинских граждан, а миллионы превратила в беженцев. Это о чем вы.. Это как вода в Крым - никогда и ни при каких обстоятельствах.
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08.02.2021 12:23 Відповісти
Украину никто не просит закупать Спутник, требуется только разрешить его завоз и продажу.
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08.02.2021 12:29 Відповісти
Можно, и тупо поехать в Белгород.
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08.02.2021 13:36 Відповісти
а если появятся достоверные данные из разных стран о её эффективности?
а вообще правильно, только надо последовательно.
газ тоже "словацкий" из рф покупать не будем, дизтопливо,и вообще торговлю с рф прекратим (103,4 млрд долл товарооборота в 2020).
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08.02.2021 21:37 Відповісти
 
 