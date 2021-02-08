Ми не закуповуватимемо російську вакцину від коронавірусу. Громадяни України - не кролики, щоб на них експериментувати, - Зеленський
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Україна не планує закуповувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" через відсутність підтвердження її ефективності.
Про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Жодного підтвердження ефективності російської вакцини "Супутник V" немає", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
"Я вважаю, що громадяни України - це громадяни, це люди. І точно, вибачте за таке порівняння, що не кролики. На них експериментувати ми не маємо права", - цитує президента видання "Гордон".
Зеленський додав, що Україна домовлялася тільки з провідними виробниками вакцин, затвердженими у світі.
"Ми отримаємо [препарат] Pfizer у лютому. Також я сьогодні буду говорити з головою компанії Pfizer, першу частину ми точно отримаємо", – зазначив він.
Під час бесіди із журналістами Зеленський додав, що найкращий варіант переконати світ у якості виробленої вакцини – це провести глобальну вакцинацію населення своєї країни.
"На жаль, в Україні поки немає своєї вакцини. У росіян є, це позитивно для їхнього населення. У них приблизно 140 млн людей. Тому перед тим, як нам пропонувати свою вакцину, потрібно забезпечити [вакцинами] своє населення. Тоді це про лікування, про вакцинацію, а не про політику".
На уточнювальне запитання, чи поміняє він свою думку, якщо європейський регулятор ЄС скаже, що російська вакцина ефективна, Зеленський сказав: "У нас уже є домовленості з європейськими і світовими виробниками найякісніших вакцин".
Говорячи про вакцинацію в Україні, президент наголосив, що влада повинна дати можливість усім громадянам країни вакцинуватися від коронавірусу.
"Ми повинні дати можливість вакцинуватися всім, але 50% у вакцинування не вірить", - сказав Зеленський.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ході даного форуму Зеленський також заявив, що перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця. Крім цього він зазначив, що готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна.
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А китайську вакцину купувати будемо - там відкат нормальний.
І електроенергію у РФ теж беремо уже.
Про це ані чичирк.
Нам, реально, подсунули ничтожество.
а вообще правильно, только надо последовательно.
газ тоже "словацкий" из рф покупать не будем, дизтопливо,и вообще торговлю с рф прекратим (103,4 млрд долл товарооборота в 2020).