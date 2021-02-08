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Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський

У питанні протидії пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 Україні є чим пишатися, адже, попри серйозні проблеми в системі охорони здоров'я, вдалося зменшити кількість випадків захворювання і підвищити виплати медичним працівникам.

Про це у своєму виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Без зайвої скромності скажу, що в питаннях протидії COVID-19 Україні дійсно є чим пишатися. Бо якщо говорити відверто – той стан медичної системи, яку ми отримали у спадок, за логікою речей не залишав жодних шансів, щоб уникнути колапсу й катастрофи", – зазначив Глава держави.

За словами Зеленського, була зруйнована система лабораторій та вертикаль державних санітарних лікарів.

"Лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів ми фактично збирали по країні в ручному режимі", – сказав Президент.

Крім того, медичні засоби та обладнання були дефіцитом, а полиці Державного резерву були порожніми.

Також читайте: Медреформа необхідна для України, але вона тільки почалася, - Зеленський

"Однак ми змогли швидко організувати поставки з інших країн, а згодом розгорнули масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, що протидіють COVID-19, до трьохсот відсотків. А цього року суттєво збільшили виплати всім медичним працівникам усіх рівнів", – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що влада, обираючи між ударом по економіці та здоров’ям людей, пішла на непопулярний крок і запровадила жорсткий карантин.

"Він виявився ефективним і дав змогу виграти дорогоцінний час", – сказав Президент.

Водночас Володимир Зеленський констатував, що в питання протидії COVID-19 втручалася політика.

"Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди та електоральні бали. Була величезна кількість маніпуляцій, брехні, популізму й саботажу – і все це, ясна річ, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що результати, яких у складних обставинах і за короткий час вдалося досягти, доводять правильність та ефективність дій, які були розпочаті з першого дня протидії коронавірусу.

"Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий у порівнянні з багатьма країнами Європи. Ми довше за інших протримались і не вводили локдаун. А ті обмеження, що діяли в січні, були досить, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну в Німеччині, Британії, Франції та інших країнах", – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, за цей час Україні вдалося збільшити кількість ліжок у лікарнях.

"Вже сьогодні 70 відсотків з них вільні. А понад 80 відсотків ліжок в Україні забезпечені киснем", – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що люди, які через карантин були змушені призупинити роботу, одержали економічну підтримку.

"Більш ніж пів мільйона українців отримали пряму допомогу від держави на суму вісім тисяч гривень. І це лише один з багатьох інструментів державної підтримки громадян і бізнесу", – сказав він.

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Топ коментарі
+14
Проданы маски, идиотский локдаун весной, отсутствие вакцинации, лечение асфальтом - Украине есть чем гордиться. Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2751
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08.02.2021 11:45
+13
Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9728
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08.02.2021 11:45
+12
Конечно с такими олимпийскими чемпионами по борьбе с корона вирисом - нам есть чем гордиться Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9342
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08.02.2021 11:42
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Конечно с такими олимпийскими чемпионами по борьбе с корона вирисом - нам есть чем гордиться Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9342
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08.02.2021 11:42 Відповісти
у шмаркли очередное обоСрение по понедельникам Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7830
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08.02.2021 12:56 Відповісти
п.с. особенно "победа" показательна что по статистике (заниженой!) выздоравливает 15-20 тысяч ежедневно ТРЕТИЙ месяц.. а "заболевает 3-5 тысяч".. Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5479
математики у шмаркли остались те же.. что и 4000 баксов и "всего-то надо 200 млн долл в год!"
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08.02.2021 12:59 Відповісти
да,да чемпионы мира по борьбе с короновирусом, помним
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08.02.2021 11:43 Відповісти
Да ,иммунитет у Украинцев за 30 лет выработался неплохой . Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2331
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08.02.2021 11:43 Відповісти
зато у нас найвеличніший
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Потому что исторически так склалось, что у Украинцев сильный имунитет.
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Мы гордимся нашим Величайшим в Мире Лидором!!!

Нам не страшен короновирус с таким муда пардон, Величайшим Борцуном, Вождем, Учителем и Кормчим!!!!
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Дураки и дороги - и , вуаля, готовый рецепт от Бубочки по Ковид-19 Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5822
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Ти ба.... Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 246
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Особенно организацией тестирования (хотя бы групп риска) и вакцинации мы вперде планеты всей!!!
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Проданы маски, идиотский локдаун весной, отсутствие вакцинации, лечение асфальтом - Украине есть чем гордиться. Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2751
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08.02.2021 11:45 Відповісти
щось я "лішнєй скромності" за паном Зеленськім взагалі ніколи не помічав
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9728
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08.02.2021 11:45 Відповісти
теперь остаётся методику борьбы с коронавирусом, перенести на методику борьбы с растущей статистикой смертности. и всё будет тоже чики-пуки, по олимпийски ))
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Вова, чиновниками, которые стали миллионерами благодаря корона вирусу, в нищей стране гордиться не этично...
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08.02.2021 11:45 Відповісти
Оно и видно ИДИОТА КУСОК! На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Балаболка маланская
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7601
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Всё брехня!
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08.02.2021 11:47 Відповісти
Но вот странно - че к нам не едут толпы докторов из Европы - "опыт перенимать"?
Если у них медицина в сто раз лучше, а завернувшихся - в разы больше - где тыща статей на тему: "Очередная орда медиков приехала на стажировку в Крыжёппольскую больницу имени Павлова", или "ну вот, опять понаехали медики с Европы и жадно записывают пространные речи Стебанова"
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08.02.2021 11:48 Відповісти
трыздит как дышит. что впрочем не удивительно
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08.02.2021 11:49 Відповісти
До триздыжа порохоботов и их иконы, ему как до Київа з Делі рачки.
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08.02.2021 12:31 Відповісти
как швейцарский врач в одиночку нокаутировал сборную Украины, так отечественная статистика легко и непринужденно впежила главную страшилку времени...
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08.02.2021 11:49 Відповісти
Маски из страны вывезли в Китай в самом начале эпидемии. Никто в мире так удачно борьбу с Короновирусом не начинал. Шмаркля имел именно это в виду, когда говорил про успехи.
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08.02.2021 11:50 Відповісти
«медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми.»©

Хто держрезерв спорожнив, роспродавши захисні засоби, перед початком епілемії в Україні??? «чтото с памятью твоєй стало» зелений папуга... Нічого - відповідати тобі всеодно доведеться...
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08.02.2021 11:50 Відповісти
Конечно, с этим не поспоришь - особенно успехи наблюдаются в сокрытии реальных показателях, заниженных тестах и равнодушию местных врачей, которые оставляли умирать людей на дому. Ведь, настоящие успехи! Да, еще про успехи в пренебрежении Зеленским правил карантина!
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08.02.2021 11:51 Відповісти
На якій планеті воно живе?
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08.02.2021 11:51 Відповісти
На планеті Кокаїнія.
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08.02.2021 12:27 Відповісти
Віслюки побороли коронавірус. Сміхота.
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08.02.2021 11:53 Відповісти
Есть! Самым большим идиотизмом в борьбе зе откаты на борьбе с эпидемией.
Зато наварили так,шо и правнукам хватит!
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08.02.2021 11:54 Відповісти
Щось його з ранку забагато, мабудь анальний корок з рота випав.
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08.02.2021 11:55 Відповісти
7 февраля 2021 года в Украине зарегистрирован 2141 новый случай коронавирусной инфекции, провели 10 401методом ПЦР. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр Степанов продолжает "радовать" украинцев победным снижением количества новых инфицированных. Господа украинцы, включите глузд! Ведь это те же 20-25% от количества тестов ПЦР, тогда как ВОЗ называет допустимым пределом 5.6% для выхода страны из эпидемии. Скоро Степанов проведет 1000 тестов ПЦР и новых заболевших будет всего 200. Господа украинцы, включите глузд! Сообщите Степанову, что врать стыдно.
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08.02.2021 11:55 Відповісти
Это он сейчас для кого пёрнул?
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08.02.2021 11:58 Відповісти
для подлякових ботів, штибу Владимир Пехтерев, Екатерина Давиденко, LeOnid Tkachenko, Vad Gross, di Carmine, Miko R, тощо. Щоб вони тут застосовували
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08.02.2021 12:12 Відповісти
Если все так хорошо и пандемия не так кошмарит Украину, как Германию, то откуда экономический спад, Вава?
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08.02.2021 12:01 Відповісти
странный вопрос, чесслово !!!

від попередньої влади
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08.02.2021 12:43 Відповісти
"Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме", - сказал президент.
Підтверджую. Це правда. Моя сестра - лікар-інфекціоніст, провідний обласний спеціаліст з респіраторних захворювань (COVID-19, в т.ч.) Так от, весною минулого року, коли їй зрізали зарплату з 11-ти тисяч до 5-ти, вона вже була написала заяву про звільнення з достроковим (за півроку) виходом на пенсію. Тільки мер (ну, і головлікар...) вмовив залишитися... в травні мер почав доплачувати всім по вісім тисяч з міького бюджету...

Але - причому тут ти, бубочка?
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08.02.2021 12:03 Відповісти
Он умеет клянчить без излишней скромности. Даже Ипполит Матвеич стеснялся. А у этого талант.
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08.02.2021 12:05 Відповісти
Тести українці перестали робити, от і вся боротьба зеленського з ковідом
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08.02.2021 12:07 Відповісти
О, вже скоро "армовіру" заспіває (за графіком)
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08.02.2021 12:23 Відповісти
ты считаешь достижения ЗЕ в борьбе с КОВИДом сравнимыми с достижениями Порошенко в восстановлении армии и томосом ?
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08.02.2021 12:49 Відповісти
Срочно надо подавать заявку в Шнобелевский комитет на присуждение премии мира за "перемирие", премии в области медицины за открытие нового способа борьбы с пандемией строительством дорог, премии в области спорта за борьбу с коронавирусом, премии в области экономики за закупку всех мировых вакцин от коронавируса на два года вперёд.
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08.02.2021 12:27 Відповісти
Чудні люди! Всі про все, а реально- пустопорожні звинувачення! Правильно говорить Президент: Україна пройшла(дай Бог) пік короновірусу не гірше більшості країн Європи. І це попри зруйновану систему СЕС і лаболаторного контролю і абсолютну неготовність медичних закладів до такої кількості хворих з потребою ліжок з кисневим забезпеченям.... і т.д і т.п. Разом з тим будувалися і відновлювалися шляхи та автомагістралі. І все це при такій шаленній "підтримці" зі всіх боків " істинних вболівальників" за долю України. Вам не соромно, панове?
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08.02.2021 12:40 Відповісти
"Чудні люди" голосували за Зе.
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08.02.2021 12:50 Відповісти
А ти за Ме голосував?
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08.02.2021 14:46 Відповісти
Ме на виборах не балотувався,

а Зе очінь і очінь даже.
Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4042

Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9001
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08.02.2021 15:16 Відповісти
А ти зрозумів, хто такий МЕ? Я не сумнівався!. Але мені здається, ти не на того поставив.
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08.02.2021 15:20 Відповісти
І шо ж, по твоєму, я зрозумів, якшо написав, шо "Ме на виборах не балотувався" ?

Звідки мені знати твоїх дружбанів-даунів ?
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08.02.2021 17:21 Відповісти
Вони та такі ж дауни, як і 133133- без імені і роду.
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08.02.2021 18:07 Відповісти
Зебіл є зебіл - тикає, мекає.
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08.02.2021 18:20 Відповісти
Шановний блендер! Наш інтелектуальний спір з 133133 вас не стосується. Крутіться у своєму, визначеному стаканом, просторі.
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08.02.2021 18:41 Відповісти
Інтелекту у зебіла, як у того цапа - лиш мекає та норовить буцнути.
Який може бути спір?
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08.02.2021 19:09 Відповісти
Блендер, ви настільки обмежений, що навіть відвертої іронії не розумієте ( я про інтелектуальний спір). Бог з вами!. Продовжуйте виконання поставлених завдань.
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08.02.2021 19:22 Відповісти
Іронії на краплю, а хамства на всю зебілячу натуру.
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08.02.2021 19:29 Відповісти
Вражений вашою делікатною натурою і неперевершеним інтелектом. Ідіть до роботи!
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08.02.2021 20:07 Відповісти
Я попрацював добре.
Один прихильник Зе таки перейшов з ти на ви.
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08.02.2021 21:18 Відповісти
А где шутки Квартала на протяжении 2014-2019 про отсутствие коек с кислородным обеспечением ?

Или твои комменты про это где за тот период ?
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08.02.2021 12:51 Відповісти
А навіщо тобі гумор Кварталу з цього питання за 2014-19 роки? Тут не гумор, а кримінальні справи потрібно відкривати за таку діяльність. Ти за це???Я - обома руками тебе підтримаю!
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08.02.2021 15:06 Відповісти
Очень хочется узнать имя того провидца, который до 2019 года знал о необходимости многократного увеличения количества аппаратов ИВЛ в наших больницах.

Лично ты знал ?

Почему тогда молчал ?
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08.02.2021 15:13 Відповісти
Може і не знав. Міг би запитати у колег при багаторазових закордонних турне. Не запитав. А СЕС знищив, бо теж не знав. А повинен був знати. А імя того провидця дізнайся сам, коли будеш розписуватися у відомості. Хотя не виключаю, що в тебе їх декілька.
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08.02.2021 15:25 Відповісти
Колеги з-за кордону також не знали.

Ти просто назви того, хто знав і не підказав.

А про СЕС не треба. Багато б дали ті інспектори СЕС, шо з магазинів хабарі брали ?
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08.02.2021 17:18 Відповісти
Ото лизнув так лизнув. Дивись не залижи геть.
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08.02.2021 13:53 Відповісти
Мені здається, що ти це робиш не відриваючись.
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08.02.2021 14:49 Відповісти
Зе!лену Шмарклю не лижу навідміну від тебе. Якщо щось здається - зміни ділера, перейди с ром-коли на джин-тонік, попірнай у Днепрі.
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08.02.2021 16:52 Відповісти
Зелена шмаркля, як ти говориш, ще й не дозволить тобі, погидує. Твій рівень -рабіновичич.
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08.02.2021 18:11 Відповісти
Я думаю тут ключевую роль сыграла всеобщая вакцинация от туберкулеза, и легкие так просто как у Европейцев не поддаются.. Плюс морозы, и зараза не так распространяется. Другого объяснения почему у нас еще не так все критично нет)) Осеню по сырости много болели, многих знаю кто болел, несколько человек умерло, самой младшей был 41 год(((
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08.02.2021 12:55 Відповісти
Конечно ,мы открыли новый метод борьбы с болезнью - не тестировать и не будет больных!
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08.02.2021 13:26 Відповісти
несмотря на серьезные проблемы в системе здравоохранения, удалось уменьшить количество случаев заболевания и повысить выплаты медицинским работникам.-какое отношение имеет повышение выплат медработников к противодействию вирусне???хз Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6602
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08.02.2021 14:46 Відповісти
Вирус боится врачей с повышенной зарплатой, да и вообще страны в которой настал конец эпохи бедности, но не наступила эпоха процветания. Вот у зажравшихся буржуев проклятых, короновирус свирепствует, а у нас все хорошо, благодаря маланскому борцуну с короновирусом.
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08.02.2021 16:10 Відповісти
А нужно было всего лишь делать в разы меньшее количество тестов на короновирус и вуаля, короновирус побежден, дегенеративный клоун радостно рапортует о перемоге. Ну а увеличение смертности конечно же никак не связано с короновирусом, это просто украинцы умирают от счастья из-за наступившего конца эпохи бедности.
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08.02.2021 16:07 Відповісти
"Кроме того, как подчеркнул Зеленский, медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми." - это какой-то трэш, маланский мародер зельцман еще и хвалится тем как под его руководством разворовали госрезерв и продали маски за кордон.
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08.02.2021 16:11 Відповісти
 
 