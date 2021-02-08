Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський
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У питанні протидії пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 Україні є чим пишатися, адже, попри серйозні проблеми в системі охорони здоров'я, вдалося зменшити кількість випадків захворювання і підвищити виплати медичним працівникам.
Про це у своєму виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Без зайвої скромності скажу, що в питаннях протидії COVID-19 Україні дійсно є чим пишатися. Бо якщо говорити відверто – той стан медичної системи, яку ми отримали у спадок, за логікою речей не залишав жодних шансів, щоб уникнути колапсу й катастрофи", – зазначив Глава держави.
За словами Зеленського, була зруйнована система лабораторій та вертикаль державних санітарних лікарів.
"Лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів ми фактично збирали по країні в ручному режимі", – сказав Президент.
Крім того, медичні засоби та обладнання були дефіцитом, а полиці Державного резерву були порожніми.
"Однак ми змогли швидко організувати поставки з інших країн, а згодом розгорнули масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, що протидіють COVID-19, до трьохсот відсотків. А цього року суттєво збільшили виплати всім медичним працівникам усіх рівнів", – наголосив Глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що влада, обираючи між ударом по економіці та здоров’ям людей, пішла на непопулярний крок і запровадила жорсткий карантин.
"Він виявився ефективним і дав змогу виграти дорогоцінний час", – сказав Президент.
Водночас Володимир Зеленський констатував, що в питання протидії COVID-19 втручалася політика.
"Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди та електоральні бали. Була величезна кількість маніпуляцій, брехні, популізму й саботажу – і все це, ясна річ, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу", – зазначив Глава держави.
Президент наголосив, що результати, яких у складних обставинах і за короткий час вдалося досягти, доводять правильність та ефективність дій, які були розпочаті з першого дня протидії коронавірусу.
"Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий у порівнянні з багатьма країнами Європи. Ми довше за інших протримались і не вводили локдаун. А ті обмеження, що діяли в січні, були досить, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну в Німеччині, Британії, Франції та інших країнах", – зауважив Володимир Зеленський.
Крім того, за цей час Україні вдалося збільшити кількість ліжок у лікарнях.
"Вже сьогодні 70 відсотків з них вільні. А понад 80 відсотків ліжок в Україні забезпечені киснем", – сказав Глава держави.
Президент наголосив, що люди, які через карантин були змушені призупинити роботу, одержали економічну підтримку.
"Більш ніж пів мільйона українців отримали пряму допомогу від держави на суму вісім тисяч гривень. І це лише один з багатьох інструментів державної підтримки громадян і бізнесу", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
математики у шмаркли остались те же.. что и 4000 баксов и "всего-то надо 200 млн долл в год!"
Нам не страшен короновирус с таким
мудапардон, Величайшим Борцуном, Вождем, Учителем и Кормчим!!!!
Если у них медицина в сто раз лучше, а завернувшихся - в разы больше - где тыща статей на тему: "Очередная орда медиков приехала на стажировку в Крыжёппольскую больницу имени Павлова", или "ну вот, опять понаехали медики с Европы и жадно записывают пространные речи Стебанова"
Хто держрезерв спорожнив, роспродавши захисні засоби, перед початком епілемії в Україні??? «чтото с памятью твоєй стало» зелений папуга... Нічого - відповідати тобі всеодно доведеться...
Зато наварили так,шо и правнукам хватит!
від попередньої влади
Підтверджую. Це правда. Моя сестра - лікар-інфекціоніст, провідний обласний спеціаліст з респіраторних захворювань (COVID-19, в т.ч.) Так от, весною минулого року, коли їй зрізали зарплату з 11-ти тисяч до 5-ти, вона вже була написала заяву про звільнення з достроковим (за півроку) виходом на пенсію. Тільки мер (ну, і головлікар...) вмовив залишитися... в травні мер почав доплачувати всім по вісім тисяч з міького бюджету...
Але - причому тут ти, бубочка?
С 28.11.2020 г. по 06.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
С 23.01.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводятся.
а Зе очінь і очінь даже.
Звідки мені знати твоїх дружбанів-даунів ?
Який може бути спір?
Один прихильник Зе таки перейшов з ти на ви.
Или твои комменты про это где за тот период ?
Лично ты знал ?
Почему тогда молчал ?
Ти просто назви того, хто знав і не підказав.
А про СЕС не треба. Багато б дали ті інспектори СЕС, шо з магазинів хабарі брали ?