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З лютого в Україну почне прибувати велика кількість вакцин, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З лютого в Україну почне прибувати велика кількість вакцин, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента поки не готові назвати точну дату, коли в лютому почнеться вакцинація. У той же час в ОП переконані, що з лютого буде прибувати велика кількість вакцин.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про точну дату, я не можу вам її сказати, але можу сказати, що в нас є дуже хороші новини, які стосуються саме лютого місяця. А лютий уже в нас на подвір'ї. Це питання кількох тижнів. І це не тільки вакцина, яка прибуває за програмою Covax, а й прямі контракти", - сказав Тимошенко.

Він зазначив, що поки не може назвати умови контрактів.

"Ми точно знаємо, що велика кількість вакцин із лютого почне прибувати в Україну. І це не тільки лютий, а й березень, і далі в нас будуть великі поставки вакцин. Це топові вакцини, а не якісь невідомі", - сказав Тимошенко.

Він підтвердив, що йдеться про 12 млн вакцини AstraZeneca і Novavax.

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Топ коментарі
+2
С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9457
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08.02.2021 11:51
+2
32-го февраля...
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08.02.2021 11:51
+1
В епицентрі...
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08.02.2021 12:07
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Кокой фирмы вакцина считается самой лучшей?
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08.02.2021 11:50 Відповісти
Пфайзер, модерна. Но на них не рассчитывай. Тебе за твои деньги зеля купит российский шмурдяк по цене пфайзера.
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08.02.2021 12:21 Відповісти
Никакая . Все гадость, причем уколовшись раз, будешь колоться ежегодно.
А вообще, для начала нужно прочитать инструкции к вакцинам, прежде чем колоться.
Посмотреть противопоказания и побочные эффекты.
Как поступает любой адекватный человек, покупающий любое лекарство в аптеке.
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08.02.2021 12:27 Відповісти
Встричаймо.
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08.02.2021 11:50 Відповісти
В епицентрі...
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08.02.2021 12:07 Відповісти
С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9457
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08.02.2021 11:51 Відповісти
32-го февраля...
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08.02.2021 11:51 Відповісти
Знову гереги напружаться?
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08.02.2021 12:01 Відповісти
З лютого в Україну почне прибувати велика кількість вакцин, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4593
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08.02.2021 12:06 Відповісти
А це дурнувате одоробло з ОП на прізвище Тимошенкуо може пояснити, чому воно вважає це "очень хорошей новостю"?
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08.02.2021 12:08 Відповісти
AstraZeneca - для людей до 55 лет. Они же в первую очередь должны вакцинировать 80+ и 70+ лет. Пенсионеры станут подопытными кроликами ? Вакцина Pfizer/BioNTec поступит для медиков, военных и Зеленского.
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08.02.2021 12:21 Відповісти
С чего это ты ты включил в список военных и медиков?
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08.02.2021 12:24 Відповісти
Февраль уже! Почему будущее время
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08.02.2021 13:17 Відповісти
тому що 2040 рік ))))
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08.02.2021 13:27 Відповісти
Мысль уловили? С февраля,начнет прибывать большое количество вакцин.Откуда? Контракт на поставку хоть есть один,опубликуйте.Большое количество это 150000 тысяч гумманитарки,на 30 миллионов .
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08.02.2021 13:49 Відповісти
А хранить ее негде, через 6 дней она пропала, и будут колоть отраву испорченную.
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08.02.2021 13:55 Відповісти
Боже! Якби не захлинутися тією вакциною! Це всім буде, чи хоча б через одного?
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08.02.2021 15:38 Відповісти
календарь купи... лапоть...
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08.02.2021 21:49 Відповісти
 
 