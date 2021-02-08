Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв
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Зі всіх "слуг народу" Олександр Дубінський найбільше досяг успіху в набутті політичної суб'єктності.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв.
"Кейс Дубінського - це саме історія про набуття політичної суб'єктності, про яку я говорив ще в Трускавці. Я вважаю, що з усіх нас Дубінський досяг успіху в набутті суб'єктності найбільшою мірою. (З напівпосміхом) У нього такий ступінь суб'єктності, що на нього Сполучені Штати Америки санкції наклали. Пишатися треба! І вже неважливо, з яким знаком ця суб'єктність. Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні Сполучених Штатів Америки, держави номер один у світі. Його визнали небезпечною людиною, наклали на нього санкції. Так, у цієї слави є зворотний бік - проблеми з банками, з рахунками, паспортами (якщо у нього є якісь європейські - я ж не знаю, які у нього є). Але це велика слава і великий успіх. Питання в тому, з яким знаком", - заявив Потураєв.
З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
1 лютого його виключили з фракції.
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И да, я уверен на 100%, что это именно стеб, сарказм, троллинг.
А зеленского президентом)
Без гниди дубінського гнида потураєв збирав би пляшки по смітниках.
Де їм обом, до речі, і місце. Але воно ще й йорніча)
Ми ж не знаємо як вони ділять посади в держ.підприємствах чи як вони визначають хто буде начальником, наприклад, львівської митниці чи чия людина буде збирати з митниці дать.
Один потрапив під роздачу, а інший, такий же, радіє
А взагалі: по вулицям ходять такі як Дубинський навіть не тисячами, а сотнями тисяч. Просто не усім поталанило стати особистою шлюхою Коломойського.
"Я хотел бы быть футболистом", говорит один
"А почему?" вопрошает другой
"А ты представь, вот бегу я с мячом, обвожу всех, и вратаря, трибуны ревут от
восторга, передо мною пустые ворота, я замахиваюсь, бью и... мяч летит выше
ворот. Болельщики в ужасе кричат П#Д@Р@С, а я им кланяюсь, кланяюсь..."
Муаммар Кадафи или Усама бен Ладен имели еще БОЛЬШЕЕ "признание США".
"Слуга" призывает Дубинского стремиться к ТАКОМУ "признанию"?
Кинули в очі докази діянь розгалужених ворожих кацапських мереж.
Аж до найвищого оточення президента Зеленського.
Які ж вони мерзенні ці "слуги лукаві".