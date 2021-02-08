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Новини Політика України
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Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

Зі всіх "слуг народу" Олександр Дубінський найбільше досяг успіху в набутті політичної суб'єктності.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв.

"Кейс Дубінського - це саме історія про набуття політичної суб'єктності, про яку я говорив ще в Трускавці. Я вважаю, що з усіх нас Дубінський досяг успіху в набутті суб'єктності найбільшою мірою. (З напівпосміхом) У нього такий ступінь суб'єктності, що на нього Сполучені Штати Америки санкції наклали. Пишатися треба! І вже неважливо, з яким знаком ця суб'єктність. Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні Сполучених Штатів Америки, держави номер один у світі. Його визнали небезпечною людиною, наклали на нього санкції. Так, у цієї слави є зворотний бік - проблеми з банками, з рахунками, паспортами (якщо у нього є якісь європейські - я ж не знаю, які у нього є). Але це велика слава і великий успіх. Питання в тому, з яким знаком", - заявив Потураєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні"

З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народунемає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

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Топ коментарі
+11
Я чекаю таке визнання від США для зєсцикуна та його бізнесу!
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08.02.2021 12:11
+8
Когда-то и Лазаренко получил 15 лет международного признания от США, пока не вытрясли всю мошну
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08.02.2021 12:13
+7
Нашёл, чем «гордиться».......пипец☹️
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08.02.2021 12:11
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Я чекаю таке визнання від США для зєсцикуна та його бізнесу!
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Нашёл, чем «гордиться».......пипец☹️
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08.02.2021 12:11 Відповісти
А шо делать, если больше ничего не нашёл? Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3378
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08.02.2021 12:15 Відповісти
Это стеб вообще-то.
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08.02.2021 12:18 Відповісти
Вы так думаете?.......
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08.02.2021 12:29 Відповісти
Там журналист для тех, кто не понимает юмора, даже специально добавил фразу "(С полуусмешкой)".
И да, я уверен на 100%, что это именно стеб, сарказм, троллинг.
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08.02.2021 15:03 Відповісти
Эту «фразу» от журналиста я видела и текст тоже читала.........
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08.02.2021 16:13 Відповісти
Субъектность в заднице.
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Дубинский ложью и манипуляциями сделал тебя депутатом, товарищ Потураев.
А зеленского президентом)
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Можна подумати, що такі як Дубинський унікальні та неповторні.
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08.02.2021 12:17 Відповісти
Просто вигляда трохи гнидненько.
Без гниди дубінського гнида потураєв збирав би пляшки по смітниках.
Де їм обом, до речі, і місце. Але воно ще й йорніча)
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08.02.2021 12:37 Відповісти
Там вся компашка така. Друг друга якщо прижати здадуть з потрохами. Чи підставлять.
Ми ж не знаємо як вони ділять посади в держ.підприємствах чи як вони визначають хто буде начальником, наприклад, львівської митниці чи чия людина буде збирати з митниці дать.
Один потрапив під роздачу, а інший, такий же, радіє

А взагалі: по вулицям ходять такі як Дубинський навіть не тисячами, а сотнями тисяч. Просто не усім поталанило стати особистою шлюхою Коломойського.
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08.02.2021 13:14 Відповісти
Разговаривают два п@д#ка.
"Я хотел бы быть футболистом", говорит один
"А почему?" вопрошает другой
"А ты представь, вот бегу я с мячом, обвожу всех, и вратаря, трибуны ревут от
восторга, передо мною пустые ворота, я замахиваюсь, бью и... мяч летит выше
ворот. Болельщики в ужасе кричат П#Д@Р@С, а я им кланяюсь, кланяюсь..."
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08.02.2021 12:11 Відповісти
Це все одно що випустити гази з кишечника у людному місці. Ідеш такий і сяєш з гордості. Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8806
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08.02.2021 12:12 Відповісти
Да когда обьвят в розыск, надеюсь зачитают все его признательные заслуги.
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08.02.2021 12:12 Відповісти
Мабуть США на нього санкції наклали лише тому, що в США він бі вже сидів. А в Україні гуляє. Тому США його посадила. Визнання то визнання, тільки це визнання злочинця. Як у Чикатила.
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08.02.2021 12:12 Відповісти
Когда-то и Лазаренко получил 15 лет международного признания от США, пока не вытрясли всю мошну
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08.02.2021 12:13 Відповісти
Зачётный троллинг. Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6754
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08.02.2021 12:13 Відповісти
Кейс этого признания был оценён США! Спасибо, Джо! Если в Киеве будут обижать хулиганы, звони я помогу!
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08.02.2021 12:14 Відповісти
Ну... есть куда еще стремиться:
Муаммар Кадафи или Усама бен Ладен имели еще БОЛЬШЕЕ "признание США".
"Слуга" призывает Дубинского стремиться к ТАКОМУ "признанию"?
Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3661
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08.02.2021 12:16 Відповісти
На уровне США "признание" больше получило только окончание фамилии - СКИЙ ( дубинСКИЙ - коломойСКИЙ) Это как задать Дубинскому вопрос с пристрастием - " Ты чей..", и получить ответ - " коломойский"
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08.02.2021 12:17 Відповісти
Як же ******* євреї себе хвалити. Мій моня найрозумніший, найкрасивіший,
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08.02.2021 12:17 Відповісти
Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні Сполучених Штатів Америки. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 2574
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08.02.2021 12:17 Відповісти
Дубинский разве что на порнохабе получил признание в качестве ж@пы бени.
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08.02.2021 12:20 Відповісти
Насправді це оцінка всієї зеленої вертикалі. Їм же і попередження.
Кинули в очі докази діянь розгалужених ворожих кацапських мереж.
Аж до найвищого оточення президента Зеленського.
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08.02.2021 12:21 Відповісти
Може нам і чикотіло пишатися?
Які ж вони мерзенні ці "слуги лукаві".
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08.02.2021 12:22 Відповісти
наративы от Потураева плохо пахнут
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08.02.2021 12:24 Відповісти
Славный от коллеги троллинг дубиняки, как серпом по "помидорам"...
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08.02.2021 12:38 Відповісти
Круче всех получил признание у американцев Осама Бин Ладен. Дубинскому до него очень далеко.
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08.02.2021 12:39 Відповісти
бажаю щоб він якнайшвидше отримав таке ж саме визнання.
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08.02.2021 15:26 Відповісти
Алкоголк потураєв після вихідних...
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08.02.2021 12:48 Відповісти
А Потураев весельчак однако.Или шутник. Это не плохо как для политика. Главное , надо знать меру.
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08.02.2021 14:40 Відповісти
веселий так сміявся як рабік виступав чуть не впав
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08.02.2021 16:53 Відповісти
щиро бажаю усій шоблі зєлєбобіків на чолі з головним зебілом отримати таку ж саму славу, та й навіть перевершити.
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08.02.2021 15:25 Відповісти
США! Пожалуйста, побольше таких полезных санкций всем слугам урода.
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08.02.2021 16:51 Відповісти
 
 