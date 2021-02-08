Інформаційна кампанія з вакцинації почнеться за кілька днів до поставки препарату, - заступник голови ОП Тимошенко

В Україні готують інформаційну кампанію щодо необхідності щеплення вакциною від коронавірусу.

Про це сказав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Приїдуть перші партії, а потім будемо говорити, що хтось не хоче вакцинуватись? Саме це нас найбільше турбує. Тому що приклад Європи показує, що є питання великі і влада працює саме над тим, щоб люди вакцинувались… Ми готуємо зараз із МОЗом інформаційну кампанію щодо вакцинації. Як тільки приїде перша партія – за декілька днів до цього почнеться інформаційна кампанія", - сказав Тимошенко.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність зробити щеплення проти коронавірусу, щоб довести українцям, що вакцини безпечні.

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