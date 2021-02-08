УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53955 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
450 9
вакцина (3393) карантин (15098) Тимошенко_Кирило (161) COVID-19 (16726) коронавірус (15871)

Інформаційна кампанія з вакцинації почнеться за кілька днів до поставки препарату, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Інформаційна кампанія з вакцинації почнеться за кілька днів до поставки препарату, - заступник голови ОП Тимошенко

В Україні готують інформаційну кампанію щодо необхідності щеплення вакциною від коронавірусу.

Про це сказав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Приїдуть перші партії, а потім будемо говорити, що хтось не хоче вакцинуватись? Саме це нас найбільше турбує. Тому що приклад Європи показує, що є питання великі і влада працює саме над тим, щоб люди вакцинувались… Ми готуємо зараз із МОЗом інформаційну кампанію щодо вакцинації. Як тільки приїде перша партія – за декілька днів до цього почнеться інформаційна кампанія", - сказав Тимошенко.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність зробити щеплення проти коронавірусу, щоб довести українцям, що вакцини безпечні.

Також читайте: Європа не відкриє кордонів для людей без COVID-щеплення, - Зеленський

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По-ходу, она уже год идёт. Только информация для вiлюка и его гоп-компании того... не очень...
показати весь коментар
08.02.2021 12:17 Відповісти
во всем мире тихонько вакцинируют НОРМАЛЬНОЙ вакциной а кварталу нужна имформкампания для подъема бабла на фуфломицине
показати весь коментар
08.02.2021 12:17 Відповісти
в нас на кожну тему, будь то газ, чи вакцінація, знайдеться своє Тимошенко
показати весь коментар
08.02.2021 12:21 Відповісти
На 12-00 импорт из Беларуси - 690 МВт/ч. Вопрос: сколько телеканалов за деньги зебобиков можно открыть вместо тех, что закрыли?
показати весь коментар
08.02.2021 12:24 Відповісти
А ведь парадокс на парадоксе! Вроде как страшная Пандемия и горы трупов! Пасха, метро, концерты в Одессе и Харькове, похороны в Харькове, митинги и свадьбы! Все это куча трупов ковидных как результат! Люди должны ломится за чудесной вакциной! А не хотят! В чём дело?
показати весь коментар
08.02.2021 12:30 Відповісти
Ну возможно потому, что вакцина чудесная. Не знаешь каких чудес от нее ждать. Інформаційна кампанія з вакцинації почнеться за кілька днів до поставки препарату, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4417
показати весь коментар
08.02.2021 13:30 Відповісти
Ранее срок разработки вакцины включая все проверки был порядка 10 лет, самую быструю по моему провели за 4 года. Вполне естественно что люди не доверяют вакцинам сделанными за 4 месяца при том что побочные эффекты от вакцины могут проявиться спустя годы. А про разгильдяйство я вообще молчу. Если уж в США отключили термобокс и сигнализация не сработала, то что уже говорить про Украину. Не знаю что это должна быть за информ компания что бы убедить людей, что вакцинация безопасна.
показати весь коментар
08.02.2021 14:08 Відповісти
Извините, а с какой целью вакцинироваться от инфекции ссо строго нулевой смертностью?
показати весь коментар
08.02.2021 14:53 Відповісти
 
 