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кіберзлочин (620) колектор (30) Нацполіція (13940) шантаж (55) кіберполіція (297)

Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Кіберполіції викрила злочинну групу колекторів, які шантажували і створювали порнографічний контент із зображенням клієнтів-боржників.должников.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними відомства, фігуранти надавали кредитні послуги, а в разі несплати позики - шантажували клієнтів.

Встановлено, що учасниками злочинної схеми були понад 30 осіб. Фігуранти створили дві фінансові компанії, що надавали кредити. В штаті компаній були і колектори, які займалися шантажем клієнтів-боржників. Зловмисники за допомогою фоторедакторів виготовляли порнографічний контент із зображенням позичальників або їхніх родичів. Далі – погрожували розповсюдити такі матеріали та вчинити фізичну розправу.

За попередніми підрахунками, зловмисники здійснили більше 360 тисяч погроз громадянам із різних регіонів України.

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Працівники поліції провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах та автомобілях фігурантів. За результатами вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, серверне обладнання та "чорнові" записи. Обшуки одночасно проходили на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.

Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів 01
Фото: сайт поліції

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється також, що угруповання зловмисників викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Коллекторов нужно объявить вне закона, а за подобную практику вводить уголовное наказание. Если у кого есть реальные долги ( и это доказано), этим должны заниматься суды. А не "узаконенные бандиты",. Пока еще не разрешено законодательно свободное ношение оружия, и их просто не стали отстреливать ..
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08.02.2021 12:27
+9
Почему коллекторы (читай бандиты) вообще у нас в пределах правового поля?Не пора ли быть нормальными людьми и запретить этих титушек навеки вечные?
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08.02.2021 12:48
+7
Снять гей-портно с этими фотохудожниками. Это ж очевидно!!!
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08.02.2021 12:22
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Снять гей-портно с этими фотохудожниками. Это ж очевидно!!!
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08.02.2021 12:22 Відповісти
Их и так жизнь наказала... как же жизнь должна дать трещину, что бы заниматься такой ....ей?!
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08.02.2021 12:30 Відповісти
Ненене. "Доктор сказал "в морг", значит в морг" (с)
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08.02.2021 12:31 Відповісти
ХА ХА ХА ТАК ЭТО НЕ МЫ ДОЛЖНЫ УБЛЮДКАМ КОЛЛЕКТОРАМ И НАМ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ДОЛЖНЫ ПОРНОГРАФИЯ СТОИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ КРЕДИТОВ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ АЛЛЕ ЖЛОБЫ А ГДЕ МОЙ ГОНОРАР ТО ????? Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів - Цензор.НЕТ 6704
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08.02.2021 13:09 Відповісти
Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів - Цензор.НЕТ 7785
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08.02.2021 13:11 Відповісти
и передать в места, где они проведут ближайшие пару лет...
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08.02.2021 12:35 Відповісти
И как проведут! Именины сердца!
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08.02.2021 12:36 Відповісти
нихто нигде ближайшие пару лет не проведёт, коллекторы - ето мусорской бизнес, всё у них там порешается за лавешечку
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08.02.2021 12:46 Відповісти
Молодці. От тільки щось не сильно поліція квапилася...
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08.02.2021 12:26 Відповісти
Так полиция ж хочет кушать больше, а не меньше...
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08.02.2021 12:30 Відповісти
Коллекторов нужно объявить вне закона, а за подобную практику вводить уголовное наказание. Если у кого есть реальные долги ( и это доказано), этим должны заниматься суды. А не "узаконенные бандиты",. Пока еще не разрешено законодательно свободное ношение оружия, и их просто не стали отстреливать ..
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08.02.2021 12:27 Відповісти
интересно, а вот эти мешки с телефонами и ноутбуками потом - возвращают, или все идет в пользу "бедных".
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08.02.2021 12:31 Відповісти
В полиции нет бедных, есть недавно вступившие в ряды...
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08.02.2021 12:37 Відповісти
))))) да возвращають)) ближайшим родственникам, айфоны на таможнях конфисковывают вагонами, на аукционе я их не видел, только один хлам с компьютерами 2000 годов.
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08.02.2021 12:47 Відповісти
Люди, учитесь обходится без кредитов. Ведь это такая кабала.
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08.02.2021 12:34 Відповісти
МВФ?...
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08.02.2021 12:47 Відповісти
Или берите в переходах, те можно не отдавать!
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08.02.2021 12:54 Відповісти
Почему коллекторы (читай бандиты) вообще у нас в пределах правового поля?Не пора ли быть нормальными людьми и запретить этих титушек навеки вечные?
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08.02.2021 12:48 Відповісти
Они не в пределах правового поля. Не было до последнего времени закона, регулирующего их деятельность. Посему говорить что они работали в пределах правового поля нельзя. Это рекет.
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08.02.2021 13:23 Відповісти
с паспортом?? Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів - Цензор.НЕТ 422
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08.02.2021 12:59 Відповісти
Знайте свои права, телефонные звонки спорные финансовые вопросы не решают, а решают в суде и только в суде. А что касается колекторских контор, как они любят себя называть-финансовые, они вообще вне закона и должны доказать право требования долга в заказном письме под роспись и только по Укрпочте, вам и вашим юристам решать или платить им или решить через суд. А так посылайте этих гарнитурных клоунов пешое эротическое путешествие и.е. на х@й и не бойтесь, кроме тупых дзвонков и пугалок основанных на околоюридеческом бреде они ничего не сделают. А начнут художествами заниматься в фоторедакторах, заявление в полицию или киберполицию, если копы написали отписку-заяаление а прокуратуру а бездействие полиции.
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08.02.2021 13:05 Відповісти
 
 