УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12408 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
2 519 21
Медведчук (1324) санкції (6860) США (14499) Марченко Оксана (107) Потураєв (129)

Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, -

Критерієм для запровадження санкцій США повинна бути діяльність політиків з системної дискредитації Сполучених Штатів і їхньої політики.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв, коментуючи прохання ЦПК до США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко.

"Я вважаю, що не тільки пан Медведчук повинен привернути увагу компетентних служб Сполучених Штатів Америки. На жаль, таких людей в Україні - і, зокрема, в українському парламенті - значно більше", - заявив Потураєв.

Разом з тим, він зазначив, що критерієм для запровадження санкцій, крім втручання в американські вибори, також повинна бути "діяльність деяких політиків у контексті системної дискредитації Сполучених Штатів і їхньої політики".

"Наратив про "зовнішнє управління", про те, що США нібито несуть відповідальність за війну Росії проти України; що вони нібито підтримують цю війну. Наратив про те, що через США відбувається збіднення населення", - пояснив "слуга народу".

З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагаліжодної" можна ознайомитися тут.

Читайте також: Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Читайте також: "Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського. СКРИНШОТ

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 68
показати весь коментар
08.02.2021 12:43
+6
Братан, что заставляло тебя молчать два года? Медведчук держал в заложниках твою семью??!
показати весь коментар
08.02.2021 12:32
+5
коли наші спецслужби при найчеснішому відверто пасуть задніх, не кажучи про масове засилля агентури московської в ній- то надіятись доводиться на держдеп...тож джо жгі вату!!!
показати весь коментар
08.02.2021 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Братан, что заставляло тебя молчать два года? Медведчук держал в заложниках твою семью??!
показати весь коментар
08.02.2021 12:32 Відповісти
Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8257 Та он просто не в курсе был, что есть какой-то Медведчук. Как только выяснилось, сразу патриотично вскипел.
показати весь коментар
08.02.2021 12:40 Відповісти
Ой накличет на свою голову Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4421
показати весь коментар
08.02.2021 12:33 Відповісти
Спецслужбы США? А лейтенанты нам на кой?
показати весь коментар
08.02.2021 12:35 Відповісти
Ввести санкции США против кого-либо, гораздо проще и безопасней для своей задницы.
показати весь коментар
08.02.2021 14:39 Відповісти
Да там в Раде и около нее ( из бывших, не попавших) таких на цельный "Титаник" хватит, с погрузкой под завязку до первого айсберга.. ( ну это конечно что то больше из мечты народной)
показати весь коментар
08.02.2021 12:39 Відповісти
коли наші спецслужби при найчеснішому відверто пасуть задніх, не кажучи про масове засилля агентури московської в ній- то надіятись доводиться на держдеп...тож джо жгі вату!!!
показати весь коментар
08.02.2021 12:42 Відповісти
"Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше"

А что делают главы спецслужб Украины, которых назначил ЗЕглавнейший? Где санкции от бубочки, где обещанная ЗЕборьба с корупцией?
показати весь коментар
08.02.2021 12:43 Відповісти
Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 68
показати весь коментар
08.02.2021 12:43 Відповісти
Потураев с больной головы хочет сложить на здоровую . Наши гниды разве проблема США ?
Мы сами должны были давно посадить их в тюрьму. А слуги "народа" только обвиняют, и что-то требую от окружающих нас стран.
показати весь коментар
08.02.2021 12:48 Відповісти
Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 8967
показати весь коментар
08.02.2021 12:49 Відповісти
Не повчай Штати що вони повинні, а що ні. Без тебе розберуться. Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 4471
показати весь коментар
08.02.2021 12:49 Відповісти
Якщо влада України не може то може США допоможе ЗНЕШКОДИТИ п'яту колону в Україні. Українці Будуть вдячні.
показати весь коментар
08.02.2021 12:51 Відповісти
А как вщёт спецслужб самой Украины? Или они - не наши спецслужбы?
показати весь коментар
08.02.2021 12:54 Відповісти
То есть прямо признают, - что бубочкин всплеск патриотизма, с закрытием каналов мудачука, произошел после возникновения интереса к мудачуку спецслужб США.
показати весь коментар
08.02.2021 12:55 Відповісти
Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5266
показати весь коментар
08.02.2021 13:02 Відповісти
Нехай Потураєв розпочне називати прізвища зі своєї фракції, - яких потрібно санкціонувати. Нехай навіть навскидку: Дубінський (для початку), бужанський, Верещук, Качура, Є.Шевченко, темірова, Василевська-Смаглюк, тощо. І да: Коломойського з Боголюбовим не забути...
показати весь коментар
08.02.2021 13:11 Відповісти
а коли СБУ проявить, хочь якусь увага на ці особи?
показати весь коментар
08.02.2021 13:58 Відповісти
так, так - є ще татаров, єрмак, вєнєдіктова, зєлєнскій, уся фракція опзж та зєлєбобіків, кабмін і увесь склад судової гілки влади.
показати весь коментар
08.02.2021 15:29 Відповісти
Офигеть, это типа США должны бороться с кацапской агентурой в Украине во время войны Украины с кацапской ордой и никак иначе? А "наша" власть будет наказывать только тех ватников, на кого им укажет США? Вы же сами ,идиоты, подобными высказываниями даете козыри в руки всем тем кто рассказывает о внешнем управлении.
показати весь коментар
08.02.2021 16:01 Відповісти
 
 