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Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об'єкти, які з'являються в Криму з початку російської окупації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано окуповане селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року тут, фактично посеред степу, з'явилася військова база.

За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники.

Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму 01

"Уже в 2019 році і протягом 2020 року тут з'явилася велика військова частина. Це база зберігання на випадок війни. Наприклад, коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати і це озброєння зберігається саме в такому місці. Це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо", - пояснив він.

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Згідно зі знімками з космосу, також видно, що недавно поблизу окупованої Керчі з'явилися впритул до траси "Таврида" нові радіолокаційні станції і щонайменше вісім ракетних комплексів С-400. А на околиці окупованої Євпаторії Росія побудована величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів. І в тій же Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму 02

Поблизу окупованого Севастополя російська армія побудувала ще один об'єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антенн- "тарілок", середній діаметр кожної з яких близько п'яти метрів.

Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму 03

Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, що проводить Росія в окупованому Криму. Ці дані потім потрапляють в СБУ і Збройні сили України. А там уже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

Українські фахівці стверджують, що порівняно з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

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Топ коментарі
+18
главное, не количество и качество, а чтоб это всё - кучно стояло...
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08.02.2021 12:54
+11
Наверное к миру готовится, да?
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08.02.2021 12:57
+4
Який же в нас "миролюбивий" сусід, трясця його матері!
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08.02.2021 14:57
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главное, не количество и качество, а чтоб это всё - кучно стояло...
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08.02.2021 12:54 Відповісти
Тут такое дело, пару корабликов нато, с моря, и обсерется ***** как в карабахе, эти понты совковые для местных *********
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08.02.2021 13:13 Відповісти
НАТО не буде туди суватись
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08.02.2021 19:32 Відповісти
Почему? Обоснуй
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08.02.2021 19:47 Відповісти
в них головне захист, а не напад. І ми туди не входимо, щоб НАТО раптом почало протистояти країні в якої є ЯЗ та армія друга чи третя за чисельнністю в світі.
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09.02.2021 07:30 Відповісти
Во-первых, смени переводчик, скажи куратору
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09.02.2021 07:34 Відповісти
Вблизи

Россия более чем вдвое нарастила свой военный потенциал в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5475
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08.02.2021 12:56 Відповісти
Наверное к миру готовится, да?
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08.02.2021 12:57 Відповісти
крым это как мышеловка ,по мосту , а потом ПЕРЕЛОВИТЬ как крыс !!!
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08.02.2021 13:00 Відповісти
Ничего не разобрать. Может там до сих пор коровники.
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08.02.2021 13:09 Відповісти
Ну так враг воюет не в шутку. Против Украины и Запада.
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08.02.2021 13:11 Відповісти
Россия накапливает технику для наступательной операции с Крыма на Украину, так точнее сказано!
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08.02.2021 13:18 Відповісти
А Україна? Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4158 У скільки разів вона збільшила свою військову могуть від часу чергової історичної перемоги революційного Майдану?
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08.02.2021 13:23 Відповісти
Пересели с мерсов на бентли.....бронированные...
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08.02.2021 13:42 Відповісти
то всё новые заводы по оприснению воды
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08.02.2021 14:01 Відповісти
Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 948
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08.02.2021 14:13 Відповісти
Многовековая инерция бесконечного вооружения. Сами кору с дерева есть будут, но продолжат вооружаться.
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08.02.2021 14:47 Відповісти
Який же в нас "миролюбивий" сусід, трясця його матері!
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08.02.2021 14:57 Відповісти
А ВАЗеленський їм за це запропонуємо подвійне громадянство.
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08.02.2021 15:23 Відповісти
Отам де корівники 2 «Вільхи» і хватить, гарно дуже ж стоять!!!
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08.02.2021 15:50 Відповісти
Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое. Источник: https://censor.net/ru/n3246604

ОСЬ КУДИ ВСЯ ВОДА КРИМА ЙДЕ - КАЦАПСЬКІ ВОЯКИ ПРУТЬ СВОЇ ПОРТЯНКИ Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1620
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08.02.2021 16:39 Відповісти
Воды дайте, а то гуманитарная катастрофа.
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08.02.2021 21:55 Відповісти
Колись в Криму,були туристи і була вода , тепер зелені чоловічки і замість води моча .
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09.02.2021 00:28 Відповісти
Ядерное оружие Украине надо, оно уровняет силы!!!
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09.02.2021 07:26 Відповісти
Украине надо дружить не из США иЕС очень озабоченными . обесщавшими Украине териториальную целостность и неприкосновенность границ. а из Китаем. имеющему свой интерес по вопросу исконных земель.
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09.02.2021 12:11 Відповісти
Воду в Крым будут идти пробивать.
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09.02.2021 08:55 Відповісти
 
 