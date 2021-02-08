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Новини Політика України
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Байден (2328) дипломатія (675) Зеленський (17470) Потураєв (129)

Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, -

У Володимира Зеленського є дуже сильне інтуїтивне чуття на те, як поводитися в складних ситуаціях.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв, коментуючи запитання Зеленського Байдену - "Пане Президенте, чому Україна досі не в НАТО?".

"Це не демагогія. Це те, що у Володимира Зеленського є як сильною стороною, так і ... (розмірковує над формулюванням. - Авт.) часом працює не в плюс. Я б навіть не назвав це сценічним жестом. Ось, він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом. Він говорить так, як сказала б людина з вулиці. І це іноді ставить його в потенційно дуже ризиковані ситуації. Але в нього, треба сказати, є дуже сильне інтуїтивне чуття на те, як поводитися в таких складних ситуаціях. І хоча часом він сам у них заходить, всередині нього спрацьовує цей механізм усвідомлення небезпеки - і він вміє з цієї ситуації вийти", - пояснив Потураєв.

З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖВзагалі жодної" можна ознайомитися тут.

Також читайте: Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв

Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ заявив: У мене до Байдена дуже просте запитання - чому ми досі не в НАТО?

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
та знаем, знаем.
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2701
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08.02.2021 12:55
+23
Бо він не вміє бути дипломатом.
Гопота дворова.
Але такою мовою не спілкуються з високопосадовцями інших країн.
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08.02.2021 12:57
+21
Не, ну парень с улицы должен ходить по улице и пистеть на улице , а не сидеть в Президентах. Простота - хуже воровства.
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08.02.2021 13:00
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простой парень из народа
пьет вдову клико
и кушает с черной икрой бутерброда
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08.02.2021 12:54 Відповісти
так це ж так просто зробити - чого ж ви цього не маєте?
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08.02.2021 13:36 Відповісти
в общем, вовка так и остался быдлом.. тем самым, которого так любил демонстрировать в квартал95
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08.02.2021 13:48 Відповісти
та знаем, знаем.
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2701
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08.02.2021 12:55 Відповісти
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9197
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08.02.2021 13:39 Відповісти
Зеленский говорит так, как учился!
Ну, в смысле, как папа бегал с его зачёткой.....
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08.02.2021 12:56 Відповісти
проканало б, коли б він хоч раз виявив себе таким лощеним, рафінованим дипломатом
а що з того, коли рагуль веде себе, як рагуль?
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08.02.2021 12:57 Відповісти
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6736
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08.02.2021 12:57 Відповісти
Бо він не вміє бути дипломатом.
Гопота дворова.
Але такою мовою не спілкуються з високопосадовцями інших країн.
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08.02.2021 12:57 Відповісти
Даже армейцы которые голосовали за бубочку в шоке Он чужой им нелох 43х годочков Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3990
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08.02.2021 13:03 Відповісти
Кваліфікованої оцінки Потураєв Зеленському давати не має права. По-перше у нього нема освіти психіатра.
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08.02.2021 12:57 Відповісти
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6541 Свой чувак. Из криворожской подворотни. Как кацапский дядя Вова из питерской. Быдло хавает. аж причмокивает.
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08.02.2021 12:57 Відповісти
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 3963
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08.02.2021 12:58 Відповісти
" тушите свет полезло быдло к верху - как будто дрожжи кинули в дерьмо." Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4588
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08.02.2021 12:58 Відповісти
Не, ну парень с улицы должен ходить по улице и пистеть на улице , а не сидеть в Президентах. Простота - хуже воровства.
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08.02.2021 13:00 Відповісти
Да-да, это тот самый случай, когда говорят: простота хуже воровства. Вы правы на 100%.
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08.02.2021 13:30 Відповісти
Человек из подворотни
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08.02.2021 13:00 Відповісти
Та да - паСцан свой в доску......, НО он на данный момент(!) «президент» Украины и должен/обязан быть дипломатичным=>иначе его «простота» только вредит.......
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08.02.2021 13:01 Відповісти
согласен на все 100500+++
на сцене...в квартале...в роли галабародьки (и то там был учитель))) оно могло выглядеть так как хочет режиссер и требует сценарист...
а на высшем посту в государстве он должен хотя бы постараться выглядеть президентом и выражаться, согласно протоколу (как и одеваться и вести себя)
ну что поделаешь...назвался груздем - полезай в кузовок...
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08.02.2021 13:27 Відповісти
Проблема в том, что он даже и не старается, от слова вообще.......вся его «дипломатичность» (отвечать на неудобные вопросы) сводится на ********* или быдлячество (постоянное ТЫ-какие).......
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08.02.2021 13:40 Відповісти
и это при том...что половина "неудобных" вопросов оговаривается заранее и теоретически к ним можно подготовиться...
просто у каждого человека есть уровень развития и запас обучаемости...а еще среда "обитания" и привычки, до уровня рефлексов...и чтобы что-то изменить..надо хоть что-то делать (ну как тут не согласиться с Вами) а ему плевать...он уже уверовал в свое божественное предназначение )))) из грязи - в князи ...
***
ты выбрался из грязи в князи,
но быстро князем становясь…
не позабудь, чтобы не сглазить…,
не вечны князи - вечна грязь.

Омар Хайям.
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08.02.2021 13:54 Відповісти
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 7580
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08.02.2021 13:01 Відповісти
Он самостоятельно не в состоянии договорить до конца ни одно предложение... "Человек с улицы"...
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08.02.2021 13:01 Відповісти
Точно! Уже в середине предложения забывает о чем начал говорить.
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08.02.2021 17:13 Відповісти
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 2348 поэтому его рейтинг даже среди селян упал ниже 20%...

даже они от такого быдлячества в шоке...

Но у него, надо сказать, есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в таких сложных ситуациях.Источник: https://censor.net/ru/n3246605
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08.02.2021 13:02 Відповісти
У Владимира Зеленского есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в сложных ситуациях / Таки да. Четыреждыуклонист.
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08.02.2021 13:03 Відповісти
зелиг...есть такое кино у вуди аллена
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08.02.2021 13:11 Відповісти
Он не способен формулировать и высказывать мысли на уровне политика, а не вот эти вот .... отмазки от ермаков, подоляков, корниенко и прочих подобных.
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08.02.2021 13:05 Відповісти
серванты прекращайте зализывать бубочке Он же потом срать не сможет Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1472
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08.02.2021 13:05 Відповісти
Да он просто не старается... Роль простого уличного дипломата его вполне устраивает.
И кто, как кто, а уличные борцы-реформаторы не могут предъявить ему в этом деле никаких претензий.
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08.02.2021 13:06 Відповісти
От у тому і проблема! Президент має бути інтелігентом і навіть трішки снобом! Приклад - Ющ, при якому ми жили найкраще в історії... Бо кухарки нами 70 років керували, дайте покерувати тепер розумним! Але ж люмпени не доганяють цього і обирають то зека, то клоуна...
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08.02.2021 13:07 Відповісти
Вам моя відповідь трохи нижче ,не туди потрапила.
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08.02.2021 13:21 Відповісти
70 років у люмпена виховували ненависть до інтелігента. Люмпен не розуміє мову інтелігента, тому обирає собі подібного то зека, то клоуна.
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08.02.2021 13:24 Відповісти
Зеленский не мыслит - он пародирует мышление .
Зеленский не работает - он создает информационные поводы.
Зеленский не управляет - он переходит от одного информационного повода к другому. (с)
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08.02.2021 13:08 Відповісти
сколько человек погибло после слов про Нато. Просто посчитайте
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08.02.2021 13:09 Відповісти
Це ми знаємо,що президент любить косити під рогуля...Але це не знімає з нього відповідальності як з президента...
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08.02.2021 13:14 Відповісти
Тільки не косити, він і є рагуль, самий махровий екземпляр. Тупий, завидющий, закомплексований виродок.
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08.02.2021 14:35 Відповісти
Він не косить.
Це створіння без світогляду і без загальноосвітнього рівня.
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08.02.2021 14:45 Відповісти
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 7058
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08.02.2021 13:16 Відповісти
Что то стало много Потураева, он не гомик?
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08.02.2021 13:17 Відповісти
Розумні добре усвідомлюють ,що не в грошах щастя.
То де ж їм взяти кошти на свою розкрутку в СМІ та на велику грошову заставу ,щоб
балотуватися до влади ?
Не йти ж на поклін до олігархів.
Тому розумних ,державних,не користолюбивих діячів- патріотів у нас поки що не передбачається
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08.02.2021 13:18 Відповісти
Для Ned Stark
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08.02.2021 13:23 Відповісти
Какая разніца, чєлавєк с уліци ілі прєзідєнт. Тоді нехай ще візьме пляшку пива в руки, сигарету в зуби і спльовуючи на всі боки з матюками..., - так буде геть зовсім як чєлавєк с уліци.
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08.02.2021 13:19 Відповісти
Потураев, если гопника сделать управляющим фирмой, которая находится в кризисном состоянии, как ты думаешь он сможет вывести из кризиса что бы она начала приносить прибыль? Или он начнёт выносить из офиса технику и менять ее на ширево?
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08.02.2021 13:19 Відповісти
сегодня потураев дежурный по "высказываниям" ???
ну просто что ни новость то умные мысли потураева......бенефис одним словом....
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08.02.2021 13:20 Відповісти
Классический популист. Малообразованный, но хитрый.
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08.02.2021 13:27 Відповісти
Зеленський із квартала 95,тому такі запитання. А людина "з вулиці" розумніша і такі питання не задає. Клоуни!
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08.02.2021 13:30 Відповісти
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 476

https://pbs.twimg.com/media/Ets2QCGXIAYLS5c?format=png&name=small
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08.02.2021 13:32 Відповісти
Украина единственная страна в Европе которая - не начала государственную вакцинацию населения - уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии - подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии. это просто факты
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08.02.2021 13:33 Відповісти
Так, Зе розмовляє як будь-який нарік з підворіття. Хоча, чому, власне, як?
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08.02.2021 13:36 Відповісти
"Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом".

Це ніщо інше, як спроба завоювати дешевий авторитет серед прошарків суспільства, які не обтяжені великим інтелектом. Раніше актори підтягували глядача до свого рівня, зараз лицедії опускаються до рівня зівак.
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08.02.2021 13:36 Відповісти
Пока из него не получился ни "классический ,лощеный дипломат " ,ни Голобородько.
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08.02.2021 13:37 Відповісти
Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 6118 Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 9861
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08.02.2021 13:39 Відповісти
Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев

=============
Хорошая попытка объяснить тупость зеленского. Зебобики схавают.
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08.02.2021 13:40 Відповісти
Еще не один дурак или тупой это не признал.И сильно обижаются когда им про это говорят.
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08.02.2021 13:41 Відповісти
Президент - это дипломат в первую очередь. Если "человек с улицы" не в состоянии стать дипломатом(в силу отсутствия разума, к примеру), он должен вернуться на улицу.
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08.02.2021 13:47 Відповісти
А это точно интервью? Такое впечатление, что конкурс жополизов Зеленского.
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08.02.2021 14:18 Відповісти
Почти как белая ворона, только слегка обосранная
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08.02.2021 14:30 Відповісти
Гоп стоп, мы подошли из-за угла...

Вы прослушали вступительное слово президента Украины.
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08.02.2021 15:52 Відповісти
Странное представление об украинских улицах. Видно давно на них не был. По сравнению с верховной радой наши улицы - просто институт благородных девиц.
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08.02.2021 17:18 Відповісти
В Кривом Роге наверное не улицы, а подворотни. И он уверен,что так везде. Мальчик приличных улиц не знает, когда подрос- на машинке их проезжал. Машинка-сцена - кабак - это все места обитания этого субъекта.
Есть глупцы, есть шпана, но обучаемые. Но как пояснил Потураев- это не про бубочку.
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09.02.2021 00:25 Відповісти
Потураєв хотів сказати що якщо президента змінити на людину з вулиці то ніхто й не помітить.
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08.02.2021 19:16 Відповісти
На улицах встречаются весьма образованные, интеллигентные воспитанные люди, знающие 2-3 языка. Выбор может быть далеко не в пользу Зе.
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09.02.2021 00:29 Відповісти
 
 