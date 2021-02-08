Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Володимира Зеленського є дуже сильне інтуїтивне чуття на те, як поводитися в складних ситуаціях.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв, коментуючи запитання Зеленського Байдену - "Пане Президенте, чому Україна досі не в НАТО?".
"Це не демагогія. Це те, що у Володимира Зеленського є як сильною стороною, так і ... (розмірковує над формулюванням. - Авт.) часом працює не в плюс. Я б навіть не назвав це сценічним жестом. Ось, він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом. Він говорить так, як сказала б людина з вулиці. І це іноді ставить його в потенційно дуже ризиковані ситуації. Але в нього, треба сказати, є дуже сильне інтуїтивне чуття на те, як поводитися в таких складних ситуаціях. І хоча часом він сам у них заходить, всередині нього спрацьовує цей механізм усвідомлення небезпеки - і він вміє з цієї ситуації вийти", - пояснив Потураєв.
З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.
Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ заявив: У мене до Байдена дуже просте запитання - чому ми досі не в НАТО?
Будь ласка, зачекайте...
пьет вдову клико
и кушает с черной икрой бутерброда
Ну, в смысле, как папа бегал с его зачёткой.....
а що з того, коли рагуль веде себе, як рагуль?
Гопота дворова.
Але такою мовою не спілкуються з високопосадовцями інших країн.
на сцене...в квартале...в роли галабародьки (и то там был учитель))) оно могло выглядеть так как хочет режиссер и требует сценарист...
а на высшем посту в государстве он должен хотя бы постараться выглядеть президентом и выражаться, согласно протоколу (как и одеваться и вести себя)
ну что поделаешь...назвался груздем - полезай в кузовок...
просто у каждого человека есть уровень развития и запас обучаемости...а еще среда "обитания" и привычки, до уровня рефлексов...и чтобы что-то изменить..надо хоть что-то делать (ну как тут не согласиться с Вами) а ему плевать...он уже уверовал в свое божественное предназначение )))) из грязи - в князи ...
***
ты выбрался из грязи в князи,
но быстро князем становясь…
не позабудь, чтобы не сглазить…,
не вечны князи - вечна грязь.
Омар Хайям.
даже они от такого быдлячества в шоке...
Но у него, надо сказать, есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в таких сложных ситуациях.Источник: https://censor.net/ru/n3246605
И кто, как кто, а уличные борцы-реформаторы не могут предъявить ему в этом деле никаких претензий.
Зеленский не работает - он создает информационные поводы.
Зеленский не управляет - он переходит от одного информационного повода к другому. (с)
Це створіння без світогляду і без загальноосвітнього рівня.
То де ж їм взяти кошти на свою розкрутку в СМІ та на велику грошову заставу ,щоб
балотуватися до влади ?
Не йти ж на поклін до олігархів.
Тому розумних ,державних,не користолюбивих діячів- патріотів у нас поки що не передбачається
ну просто что ни новость то умные мысли потураева......бенефис одним словом....
https://pbs.twimg.com/media/Ets2QCGXIAYLS5c?format=png&name=small
Це ніщо інше, як спроба завоювати дешевий авторитет серед прошарків суспільства, які не обтяжені великим інтелектом. Раніше актори підтягували глядача до свого рівня, зараз лицедії опускаються до рівня зівак.
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Хорошая попытка объяснить тупость зеленского. Зебобики схавают.
Вы прослушали вступительное слово президента Украины.
Есть глупцы, есть шпана, но обучаемые. Но как пояснил Потураев- это не про бубочку.