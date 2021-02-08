УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12408 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
6 551 21
СБУ (10053) тероризм (2786) Донецька область (5715) Офіс Генпрокурора (2352)

Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами "ДНР", - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами

Колишньому співробітнику Управління Служби безпеки України в Донецькій області заочно повідомлено про підозру в участі в терористичній організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, в 2015 році правоохоронець вступив до лав незаконного збройного формування РФ на тимчасово окупованій території регіону.

Займаючи посаду слідчого в так званому Міністерстві державної безпеки "ДНР", він, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих жителів, а також військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, залучених до проведення АТО/ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова сільради на Чернігівщині вимагав у фермера 100 тис. грн за непідвищення плати за оренду землі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
а "нассать" как пишется?)
показати весь коментар
08.02.2021 13:20
+3
судя по всему он из люстрированых янучарских кадров, настоящих узкоязычных донбаситов, как вы любите)
показати весь коментар
08.02.2021 13:05
+2
"Что касается языка - этот вопрос уже давно развитые народы разрешили еще в 19м веке с появлением первых нормальных трудов по экономике."- а вот с этого момента поподробнее, хочется узнать о связи между языком и развитием экономики, ну или что там у тебя в твоей малолетноей головенке насрано. Кстати небольшой спойлер - наличие второго государственного языка (а иногда и единственного) английского, французского или испанского в африканских и латиноамериканских колониях Великобритании, Франции и Испании почему-то не позволило им достичь уровня экономического развития колонизаторов. Но ты то как малолетний экономический "гений" наверняка расскажешь всю теорию лингво-экономического процветания в деталях, не так ли?
" А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо." - еще одна гениальная теория от прыщавого "мыслителя", оказывается предательство зиждется исключительно на жадности и лени, про "пряники" и "кнуты" ты видать в букваре еще не прочитало.
"Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. " - ну и напоследок, если ты тупое быдло, то зачем это так откровенно демонстрировать, и это так же понятно по твоим ну очень глубоким "мыслям".
показати весь коментар
08.02.2021 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Он уволен еще вчера" (с)
показати весь коментар
08.02.2021 13:00 Відповісти
Ну вот вам - еще один патриот. Зато, мабудь, володіє украінською мовою.
показати весь коментар
08.02.2021 13:01 Відповісти
судя по всему он из люстрированых янучарских кадров, настоящих узкоязычных донбаситов, как вы любите)
показати весь коментар
08.02.2021 13:05 Відповісти
Молодец, отписялся! ДонбасСиты, узколобый, пишется с двумя «с».
показати весь коментар
08.02.2021 13:11 Відповісти
а "нассать" как пишется?)
показати весь коментар
08.02.2021 13:20 Відповісти
У мамы своей спроси - она тебе все расскажет.
показати весь коментар
08.02.2021 13:57 Відповісти
"Шутки" про мамку до сих пор актуальны для таких малолетних идиотов как ты? Или ты совершеннолетний идиот с "мозгами" малолетки?
показати весь коментар
08.02.2021 15:01 Відповісти
Ты, обрубок, чего вписялся? Сюда тебя не звали - не нужно превращать диалог между двумя в быдлячий базар, как это любят делать имбецилы с целлюлитом на щеках и на сраке. Пошел нахрен из этого разговора.
показати весь коментар
08.02.2021 15:28 Відповісти
А вот и подтверждения, того что ты тупое быдло с мозгами малолетки, потому как ни на что иное как как высрать их своей головенки набор оскорблений в стиле "шуток про мамку" и "быдлячий базар" ты убогое не способно. Впрочем ничего удивительного, иначе ты не было бы быдлом.
показати весь коментар
08.02.2021 15:46 Відповісти
як би володів українською його кацапи вже давно б пристрілили.
показати весь коментар
08.02.2021 14:14 Відповісти
Якби не володів - не працював би там.
показати весь коментар
08.02.2021 14:48 Відповісти
А що, для зради країни та вступ до кацапської террористичної організації обов"язкове володіння українською мовою? Чи ти це висрало, просто так, аби усі знали як ти ненавидишь українську мову і як утебе досі горить від нового закону про мову?
показати весь коментар
08.02.2021 15:04 Відповісти
Вот здесь я тебе отвечу, скотина, что предать Украину проще и выгоднее тем, кто для этого влазит и проползает в такие гос структуры всеми доступными им способами - за взятку, купленные дипломы, зализанные жопы и, якобы володінням державною мовою. Ясно? А теперь, писюн, подумай - сколько вокруг тебя предателей потенциальных, включая тебя себе любимого - это все те, кто ворует, грабит население, обирает окружающих пенсионеров до последней нитки. Все 2 млн крымчан молча предали свою страну. Донецк и Луганск - тоже. Все те 12 млн голов, которые насрали на свое здоровье и свалили в 2020 за бугор на заработки - тоже в этом числе, ибо в их числе на втором месте страной выбора была Россия. Вкурился, черепок?
показати весь коментар
08.02.2021 15:36 Відповісти
Что убогое, твои познаний в украинском хватило на один коротенький высер? Ты типичное ватное быдло рассказывающее окружающим что свободно владеет державною мовою, вот только словарного запаса хватает на пару фраз на "азировке".

" предать Украину проще и выгоднее тем, кто для этого влазит и проползает в такие гос структуры всеми доступными им способами - за взятку, купленные дипломы, зализанные жопы и, якобы володінням державною мовою." - так вот откуда оказывается растут все причины предательства в Крыму и на Донбассе, это все мова виновна, а не тотальная русификация, промывка мозгов кацап-ТВ и местной ватой, вербовка кацапскими спецслужбами силовиков и депутатов и наконец прямое вторжение кацапов на территорию Украины. Спасибо что, еще раз доказал, что у тебя мозги малолетнего быдла, и чем больше ты строчишь свои высеры, тем только больше подтверждаешь этот "диагноз".
показати весь коментар
08.02.2021 15:53 Відповісти
Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. Что касается языка - этот вопрос уже давно развитые народы разрешили еще в 19м веке с появлением первых нормальных трудов по экономике. Язык не виноват - его подписывают такие, как ты убогие, когда не могут обьяснить свою неспособность решить экономические проблемы. а кормушку никак не хочется оставлять. Вот тогда подписывают для недоразвитых якобы проблемы с языком, патриотизмом, ТВ, диверсантами, книги начнут сжигать, историю переписывать и так далее - фантазии и сказки можно подбирать бесконечно в вариантах. Дурень - экономика стоит на первом месте, и чем дальше, тем будет хуже, тем больше тупых ублюдков типа твоего недоразвития будут эксплуатировать тему языка, пока толпе это надоест и она просечет в чем деле вопрос. А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо. Будь здоров и шагай дальше по жизни этим путем.
показати весь коментар
08.02.2021 16:21 Відповісти
"Что касается языка - этот вопрос уже давно развитые народы разрешили еще в 19м веке с появлением первых нормальных трудов по экономике."- а вот с этого момента поподробнее, хочется узнать о связи между языком и развитием экономики, ну или что там у тебя в твоей малолетноей головенке насрано. Кстати небольшой спойлер - наличие второго государственного языка (а иногда и единственного) английского, французского или испанского в африканских и латиноамериканских колониях Великобритании, Франции и Испании почему-то не позволило им достичь уровня экономического развития колонизаторов. Но ты то как малолетний экономический "гений" наверняка расскажешь всю теорию лингво-экономического процветания в деталях, не так ли?
" А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо." - еще одна гениальная теория от прыщавого "мыслителя", оказывается предательство зиждется исключительно на жадности и лени, про "пряники" и "кнуты" ты видать в букваре еще не прочитало.
"Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. " - ну и напоследок, если ты тупое быдло, то зачем это так откровенно демонстрировать, и это так же понятно по твоим ну очень глубоким "мыслям".
показати весь коментар
08.02.2021 16:59 Відповісти
Молодец, высказался. Про язык - то, о чем ты задал вопрос - пусть это для тебя останется тайной. Иначе сказки про пропаганду, диверсантов, ТВ - все это подняло цены на коммуналку и, естественно, народ стал возмущаться перекрывая дороги и это не позволило набить карманы банде у власти - станут для тебя разочарованием.
показати весь коментар
08.02.2021 17:51 Відповісти
Прыщавое быдло решило не раскрывать страшную тайну о "лингво-экономике"? Я просто в шоке, никогда такого не было, чтобы вата сливалась когда начнешь детально разбираться в ее словесном поносе и вот опять.
"Иначе сказки про пропаганду, диверсантов, ТВ - все это подняло цены на коммуналку", вау-вау, полегче Ыкономист, мы еще с влиянием языка на экономику не разобрались, а ты уже начало опорожнять свою черепушку с новыми теориями о связи цен на коммунальные услуги с пропагандой, диверсантами и ТВ. Интересно, скоро в твоей ватной головенке созреет теория о зависимости цен на продукты и например рисунков созданных кофейной гущей?
показати весь коментар
08.02.2021 19:37 Відповісти
В сотрудничестве с оккупантами. С врагом, а не какими-то там непонятными "террористами"!
показати весь коментар
08.02.2021 13:04 Відповісти
Де фото і призвіще?
показати весь коментар
08.02.2021 14:56 Відповісти
вот вот, как бы статья ниочем
показати весь коментар
08.02.2021 19:02 Відповісти
 
 