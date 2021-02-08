Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами "ДНР", - Офіс Генпрокурора

Колишньому співробітнику Управління Служби безпеки України в Донецькій області заочно повідомлено про підозру в участі в терористичній організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, в 2015 році правоохоронець вступив до лав незаконного збройного формування РФ на тимчасово окупованій території регіону.

Займаючи посаду слідчого в так званому Міністерстві державної безпеки "ДНР", він, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих жителів, а також військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, залучених до проведення АТО/ООС.

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