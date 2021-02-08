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Twitter "верифікував" акаунт МЗС РФ в окупованому Криму. Соцмережа має негайно заблокувати цей обліковий запис! - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Twitter

Соцмережа Twitter позначила спеціальною позначкою акаунт незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму, яка свідчить про те, що профіль був перевірений на справжність і верифікований.

Зазвичай такий знак додається до сторінок офіційних установ або знаменитостей. Спочатку на верифікацію акаунта звернули увагу користувачі соцмережі. Цей факт обурив заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарову, інформує Цензор.НЕТ.

"На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити так званому МЗС РФ в Криму галочку перевірки, в той час, як міжнародне спільнота, включаючи більшість країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим частину України", - зазначила Джапарова в твіттері.

"Twitter має негайно заблокувати цей обліковий запис!", - додала вона.

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Зазначимо, що окупанти завели акаунт представництва так званого Міністерства закордонних справ Росії в Криму навесні 2015 року. Однак до недавнього часу офіційного статусу в соцмережі він не мав. Примітно, що одночасно з верифікацією в топі хештегів з'явився #TwitterSupportsTerrorism.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Отправьте жалобу в твиттере на эту учётную запись:
https://twitter.com/i/report/user/3092296437
Если жалоб будет много, должны обратить внимание.
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08.02.2021 13:52
+2
...или заблокировать этот Твиттер.
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08.02.2021 13:15
+2
Уже с 15 февраля сроком на 1 ГОД! На территории Латвии запрещена ретрансляция телеканала «РТР-Россия»
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08.02.2021 13:19
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...или заблокировать этот Твиттер.
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08.02.2021 13:15 Відповісти
Уже с 15 февраля сроком на 1 ГОД! На территории Латвии запрещена ретрансляция телеканала «РТР-Россия»
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08.02.2021 13:19 Відповісти
і немає шкіл з російською мовою викладання.
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08.02.2021 19:27 Відповісти
нужно подавать в суд на этот говнотвиттер, западные корпорации бояться этого больше всего
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08.02.2021 13:29 Відповісти
тож дружньо навалимося та забанимо цю срань!
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08.02.2021 13:35 Відповісти
Да заблокируйте вы этот Твиттер!
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08.02.2021 13:48 Відповісти
Отправьте жалобу в твиттере на эту учётную запись:
https://twitter.com/i/report/user/3092296437
Если жалоб будет много, должны обратить внимание.
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08.02.2021 13:52 Відповісти
Твітер давно вже забанив мене то ж, я не проти якщо забанять в Україні сам Твітер.
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08.02.2021 14:05 Відповісти
демократы, несмотря на демагогию, всегда были менее вредны для РФ, нежели республиканцы
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08.02.2021 14:34 Відповісти
Ось таке воно, лівацьке лайно.
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08.02.2021 15:05 Відповісти
Twitter банит буквально всех подряд, а тут прогнулся перед кацапами.
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08.02.2021 15:30 Відповісти
 
 